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Миром правит любовь





Вокальная белорусская группа «Чистый голос» после выступлений в Алитусе и Вильнюсе 5 декабря дала чудный концерт в Клайпеде.

Удивительное по красоте исполнение, величия заложенного смысла, программа наших старых знакомых - группы «Чистый голос» - качали зрителей на волнах памяти, нежности, дружбы и доброй симпатии.

Знакомство с этим коллективом в прошлом году подарило клайпедчанам радость и надежду на новые незабываемые встречи. И вот встреча вновь состоялась!

Сильные мужественные голоса, душевный тембр и тёплый, согревающий душу колорит наших белорусских друзей подарили прекрасный вечер всем «заглянувшим на огонёк». Была представлена концертная программа «Миром правит любовь».

Зал пел, пел самозабвенно, потрясая условные предписания «быть, как все», становясь единым поющим и ликующим хором, воспевающим любовь, любовь в самых её краеугольных, миродержащих образах: Мама, любимая, Родина!
Младые наши, устремлённые в свою значимость потомки, слушайте своё сердце, ищите в нём любовь и обретёте своё счастье!

А наши друзья «Чистый голос» ещё не раз подарят всем нам новые, наполненные радостью и любовью встречи.

«..без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка»

(слова из песни, сл. Андрея Вознесенского, муз. Арно Бабаджанян)



Ждём вас!

А пока, как всегда запоём, согреем свои сердца, помня, что Миром правит Любовь!

Фото Вероники Леоновой и Оксаны Юозайтене

Юрий ЛЕОНОВ, специально для «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Чистый голос»
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добавлена сегодня, 8 декабря, 10:00

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