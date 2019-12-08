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МИД 11 стран выступили против искажения итогов Второй мировой войны

© Global Look Press


Главы МИД России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступили за сохранение исторической правды о Второй мировой войне, сообщает RT.

Общее заявление к 75-летней годовщине Победы во Второй мировой войне было принято на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

«Считаем кощунством любые проявления неуважения к памятникам солдат и полководцев Красной Армии, надругательства над могилами отдавших жизни за освобождение Европы от нацистов. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания», — говорится в документе, опубликованном МИД России.
В связи с этим страны призвали все народы чтить память о героях-освободителях и сохранять в надлежащем состоянии воинские захоронения.

Кроме того, министры 11 государств призвали соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, которые не имеют срока давности.

«Возмущены устремлениями некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников... Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведёт мир к новой катастрофе», — подчеркнули авторы заявления.

В конце октября в Латвии возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Российское посольство назвало подобные акты вандализма результатом попыток переписать историю Второй мировой войны.

НСН передавало, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире, история
Ключевые слова: война, история, память
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добавлена вчера, 7 декабря, 23:44

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