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Вильнюсский аукцион – в ожидании рекорда





В минувшую пятницу в литовской столице состоялся юбилейный – шестидесятый – Вильнюсский аукцион.

Его главными лотами, как предполагалось, стали картины Антанаса Жмуйдзинавичюса и Римвидаса Янкаускаса-Кампаса, которые, как уже писал «Обзор», могли установить новые рекорды продаж Вильнюсского аукциона.

До этого самым дорогим лотом была картина Антанаса Жмуйдзинавичюса «Дзукийская деревенька», проданная за 53579,7 евро (стартовая цена – 25776,18 евро) в ходе 28-го аукциона 24 мая 2013 года.

Удалось ли организаторам юбилейного аукциона зафиксировать новый рекорд продаж? Об этом вы узнаете в ближайшем номере «Обзора», который выйдет 12 декабря.
Стоит отметить, что перед проведением аукциона его организаторы выпустили прекрасно оформленный каталог, с которым перед торгами можно было ознакомиться и в электронном виде, находясь далеко от Вильнюса.

Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: аукцион, Вильнюсский аукцион, Антанас Жмуйдзинавичюс, Римвидас Янкаускас-Кампас
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добавлена сегодня, 7 декабря, 14:00

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