Вопреки всем прогнозам

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Далеко не в каждом туре группового этапа баскетбольной Евролиги хотя бы один из матчей заканчиваются овер-таймом, а в 12-м туре таких было зафиксировано сразу три. Первый же из них был сыгран в поединке извечных соперников – ЦСКА и «Жальгириса», хотя, судя по предматчевым выкладкам букмекеров, у каунасского клуба, потерпевшего до этого пять поражений подряд, шансов на победу совершенно не было.



Однако матч в Москве начался с сенсационного лидерства гостей, сумевших каким-то удивительным образом обеспечить себе по итогам встречи колоссальный перевес по подборам – 43:27.



Московские армейцы сумели вырвать победу лишь с финальной сиреной овер-тайма.



Злые языки, вспоминая о схватках этих соперников в период «доисторического материализма», в очередной раз прокомментировали тот факт, что «чернокожие игроки ЦСКА победили чернокожих игроков «Жальгириса». Однако матч в Москве начался с сенсационного лидерства гостей, сумевших каким-то удивительным образом обеспечить себе по итогам встречи колоссальный перевес по подборам – 43:27.Московские армейцы сумели вырвать победу лишь с финальной сиреной овер-тайма.Злые языки, вспоминая о схватках этих соперников в период «доисторического материализма», в очередной раз прокомментировали тот факт, что «чернокожие игроки ЦСКА победили чернокожих игроков «Жальгириса».



Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



12-й тур



«Баскония» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 77:102 (16:26, 19:29, 18:21, 24:26)



«Баскония»: Т.Шенгелия (20 очков),



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (24 + 8 передач).



«Панатинаикос» (Греция) – «Олимпиакос» (Греция) – 99:93 ОТ (18:17, 28:22, 17:22, 23:25, 13:7)



«Панатинаикос»: Т.Райс (41).



«Фенербахче» (Турция) – «Альба» (Германия) – 107:102 ОТ (30:16, 11:24, 24:22, 23:26, 19:14)



«Фенербахче»: К.Слукас (23 + 10 передач), Н. де Коло (18),



«Альба»: Р.Гедрайтис (19 + 5 подборов).



«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 94:102 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18)



«Химки»: А.Швед (23 + 5 передач),



«Барселона»: М.Миротич (28 + 9 подборов).







«Зенит» (Россия) – АСВЕЛ (Франция) – 77:70 (17:15, 13:21, 23:13, 22:21).



«Реал» (Испания) – «Валенсия» (Испания) – 111:99 (30:29, 23:20, 27:21, 31:29).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 67:77 (18:20, 22:19, 10:18, 17:20).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Бавария» (Германия) – 77:55 (22:18, 19:8, 12:21, 24:8).



ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 85:82 ОТ (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13)



ЦСКА: М.Джеймс (19), Я.Стрельниекс (18 + 4 передачи),



«Жальгирис»: Т.Уолкап (19 + 6 передач), Л.Лекавичюс (15), Дж.Ландейл (12 + 11 подборов).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 10 побед, 2. «Барселона» - 9, 3. «Реал» – 9, 4. «Маккаби» – 8, 5. ЦСКА – 8, 6. «Панатинаикос» – 8, 7. «Милан» – 7, 8. «Химки» – 6, 9. «Олимпиакос» - 5, 10. «Црвена Звезда» – 5, 11. «Баскония» – 5, 12. «Фенербахче» - 5, 13. АСВЕЛ – 5, 14. «Альба» – 4, 15. «Валенсия» - 4, 16. «Бавария» - 4, 17. «Жальгирис» - 3, 18. «Зенит» - 3.



Однако, в московском матче был момент, когда на площадке в составе команды гостей находилось пять литовцев. ЦСКА же, как и почти все остальные клубы нынешней Евролиги, вряд ли смогут послать на площадку одновременно пять баскетболистов – уроженцев той страны, которую представляет команда.«Баскония» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 77:102 (16:26, 19:29, 18:21, 24:26)Т.Шенгелия (20 очков),Ш.Ларкин (24 + 8 передач).«Панатинаикос» (Греция) – «Олимпиакос» (Греция) – 99:93 ОТ (18:17, 28:22, 17:22, 23:25, 13:7)Т.Райс (41).«Фенербахче» (Турция) – «Альба» (Германия) – 107:102 ОТ (30:16, 11:24, 24:22, 23:26, 19:14)К.Слукас (23 + 10 передач), Н. де Коло (18),Р.Гедрайтис (19 + 5 подборов).«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 94:102 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18)А.Швед (23 + 5 передач),М.Миротич (28 + 9 подборов).«Зенит» (Россия) – АСВЕЛ (Франция) – 77:70 (17:15, 13:21, 23:13, 22:21).«Реал» (Испания) – «Валенсия» (Испания) – 111:99 (30:29, 23:20, 27:21, 31:29).«Олимпия Милан» (Италия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 67:77 (18:20, 22:19, 10:18, 17:20).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Бавария» (Германия) – 77:55 (22:18, 19:8, 12:21, 24:8).ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 85:82 ОТ (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13)М.Джеймс (19), Я.Стрельниекс (18 + 4 передачи),«Жальгирис»: Т.Уолкап (19 + 6 передач), Л.Лекавичюс (15), Дж.Ландейл (12 + 11 подборов).1. «Анадолу Эфес» – 10 побед, 2. «Барселона» - 9, 3. «Реал» – 9, 4. «Маккаби» – 8, 5. ЦСКА – 8, 6. «Панатинаикос» – 8, 7. «Милан» – 7, 8. «Химки» – 6, 9. «Олимпиакос» - 5, 10. «Црвена Звезда» – 5, 11. «Баскония» – 5, 12. «Фенербахче» - 5, 13. АСВЕЛ – 5, 14. «Альба» – 4, 15. «Валенсия» - 4, 16. «Бавария» - 4, 17. «Жальгирис» - 3, 18. «Зенит» - 3. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, результаты матчей — статья прочитана 105 раз Комментарии