Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга 🔊 Воспроизвести Лидер «Тверских волков» приказал ограбить Михаила Круга в 2002 году, чтобы «приручить» его. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала следователь по особо важным делам СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова, сообщает "Рамблер".



По ее словам, банда часто занималась хищением имущества у коммерсантов, чтобы затем ограбленные приходили «на поклон» к лидеру «Тверских волков» Александру Костенко с просьбой помочь найти и вернуть похищенное. Когда украденное возвращалось, жертва попадала в зависимость к банде.



30 июня 2002 года Костенко приказал двум членам банды Дмитрию Веселову и Александру Агееву украсть иконы и антиквариат из дома шансонье Михаила Круга. Проникнув в дом, преступники неожиданно столкнулись с проблемой: семейство Круга в полном составе вернулось домой. Веселов и Агеев собирались незаметно покинуть дом, но их заметила теща певца, а на ее крик прибежали сам Круг и его жена Ирина. Круг вступил в драку с преступниками, Веселов достал пистолет ТТ и выстрелил в шансонье. По ее словам, банда часто занималась хищением имущества у коммерсантов, чтобы затем ограбленные приходили «на поклон» к лидеру «Тверских волков» Александру Костенко с просьбой помочь найти и вернуть похищенное. Когда украденное возвращалось, жертва попадала в зависимость к банде.30 июня 2002 года Костенко приказал двум членам банды Дмитрию Веселову и Александру Агееву украсть иконы и антиквариат из дома шансонье Михаила Круга. Проникнув в дом, преступники неожиданно столкнулись с проблемой: семейство Круга в полном составе вернулось домой. Веселов и Агеев собирались незаметно покинуть дом, но их заметила теща певца, а на ее крик прибежали сам Круг и его жена Ирина. Круг вступил в драку с преступниками, Веселов достал пистолет ТТ и выстрелил в шансонье.



«Одним из преступлений, в котором признался Осипов, было убийство Веселова, которое он совершил в Кимрском районе в 2003 году. Сначала казалось, что это рядовое убийство. Но когда он стал рассказывать подробности, выяснилось, что след тянется к убийству Круга. Осипов заявил, что ликвидировал своего товарища из мести за смерть артиста. Эта зацепка позволила возобновить расследование резонансного уголовного дела», — рассказала Дубасова.



Осипов заявил, что не собирался убивать Веселова, пока не узнал, что именно он убил Круга. По его словам, он дружил с артистом с 1996 года, любил его творчество и уважал человеческие качества.



Следователь также рассказала, что после того как второй участник убийства Круга Александр Агеев дал признательные показания, выяснилось, что «верхушка» преступного сообщества давно знало имена виновных. Однако делиться этой информацией со следователями криминальные авторитеты не спешили. Дело об убийстве Михаила Круга оставалось без подозреваемых вплоть до 2008 года. Однако тогда следователям не удалось собрать доказательную базу. Раскрыть преступление помогли показания одного из членов группировки Александра Осипова, который рассказал об убийстве другого члена банды Дмитрия Веселова.— рассказала Дубасова.Осипов заявил, что не собирался убивать Веселова, пока не узнал, что именно он убил Круга. По его словам, он дружил с артистом с 1996 года, любил его творчество и уважал человеческие качества.Следователь также рассказала, что после того как второй участник убийства Круга Александр Агеев дал признательные показания, выяснилось, что «верхушка» преступного сообщества давно знало имена виновных. Однако делиться этой информацией со следователями криминальные авторитеты не спешили. Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: убийство, Михаил Круг — статья прочитана 77 раз Комментарии