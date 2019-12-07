Юбилей Гедрюса Купрявичюса будет отмечен концертами Национального филармонического оркестра 🔊 Воспроизвести Гедрюс Купрявичюс. Фото Роландаса Циканавичюса







12 декабря В Национальной филармонии будет исполнена программа, подготовленная Камерным оркестром Литвы и его солистами, которая объединит музыкантов двух эпох, две выдающиеся личности - Юозаса Науялиса и Гедрюса Купрявичюса.



Концертом «Гедрюс в гостях у Юозаса» будет отмечено 150-летие со дня рождения Ю.Науялиса и 75-летие со дня рождения Г.Купрявичюса.



Юбилей последнего также будет отмечаться концертами Национального симфонического оркестра Литвы(НСОЛ) в Клайпеде (12 декабря) и Вильнюсе (14 декабря), в них прозвучит симфония композитора «Из плоского мира» (по произведениям Терри Пратчетта).



В своих интервью, опубликованных в этом году, композитор Гедрюс Купрявичюс рассказал: «Мне повезло: я праздную свою годовщину вместе с Юозасом Науялисом и Эдуардасом Бальсисом. Одному - 150, другому - 100 лет. И тот, и другой важны в моей жизни: у дочери первого - Софии Науялите-Диденкене - я научился лучше играть на пианино, а второй научил меня творчеству и инструментовке. Поэтому празднование юбилея как троицы – хороший знак». Концертом «Гедрюс в гостях у Юозаса» будет отмечено 150-летие со дня рождения Ю.Науялиса и 75-летие со дня рождения Г.Купрявичюса.Юбилей последнего также будет отмечаться концертами Национального симфонического оркестра Литвы(НСОЛ) в Клайпеде (12 декабря) и Вильнюсе (14 декабря), в них прозвучит симфония композитора «Из плоского мира» (по произведениям Терри Пратчетта).В своих интервью, опубликованных в этом году, композитор Гедрюс Купрявичюс рассказал: «Мне повезло: я праздную свою годовщину вместе с Юозасом Науялисом и Эдуардасом Бальсисом. Одному - 150, другому - 100 лет. И тот, и другой важны в моей жизни: у дочери первого - Софии Науялите-Диденкене - я научился лучше играть на пианино, а второй научил меня творчеству и инструментовке. Поэтому празднование юбилея как троицы – хороший знак».



Гедрюс Купрявичюс. Фото Роландаса Циканавичюса







«В гости» придут также известные исполнители разных поколений: с Камерным оркестром Литвы (КОЛ) - певцы Довиле Казонайте и Миндаугас Зимкус, аккордеонист Тадас Мотиечюс. Всеми музыкантами будет руководить дирижёр Модестас Баркаускас, а концерт будет вести сам юбиляр - Гедрюс Купрявичюс.



В программе Литовского национального симфонического оркестра «Сказки для саксофонов» поклонников музыки Г.Купрявичюса ожидает специальная премьера.



12 декабря в Клайпедском концертном зале и 14 декабря в Национальной филармонии в Вильнюсе НСОЛ под управлением маэстро Модестаса Питренаса впервые исполнит посвящённую этому оркестру симфонию Г.Купрявичюса «Из плоского мира». Автор её театральной версии - Бируте Укринайте.



Дирижер Модестас Баркаускас. Фото Дмитрия Матвеева







«Я благодарен маэстро Модестасу Питренасу и симфоническому оркестру Национальной филармонии Литвы, которому это произведение и посвящено в знак благодарности за решимость озвучить не только эту мою новую работу, но и всю литовскую симфоническую музыку в целом», - сказал накануне премьера автор.



Г.Купрявичюс также присвоил симфонии подзаголовок «Шляпа, полная музыки».



Композитор отзывается об этом произведении следующим образом: «Говорят: что если для интерпретации пятиминутного произведения требуется час, это нехорошо. Утверждают: произведение должно само говорить за себя и быть ясным без долгих представлений. Правда, бывают случаи, когда это необходимо сделать - либо из-за специфики произведения, либо из-за неизвестных публике обстоятельств, которые очень важны для раскрытия произведения, но не раскрываются в нём.



Немецкий писатель Томас Манн даже написал «Роман о романе», в котором детально исследует содержание и значение другого своего романа – «Доктор Фауст». Мои аргументы немного иные - я здесь пишу не столько о своём произведении, сколько об обстоятельствах, которые его породили».



Дирижёр Модестас Питренас. Фото Дмитрия Матвеева







Творчество английского писателя сэра Теренса Дэвида Джона Пратчетта (1948-2015), известного в литературном мире как Терри Пратчетт, в Литве знают, но не столь широко, как Джоан Роулинг, автора серии книг о фантастических приключениях Гарри Поттера. Она умело и талантливо продолжила традицию цикла своеобразных британских легенд, начатого Пратчеттом.



Огромная серия тесно связанных историй «Discworld» («Плоский мир») стала на Западе настоящим брендом и дошла до наших читателей в трёх (пока) переведённых на литовский язык книгах. Самой впечатляющей из них является «Шляпа, полная неба», которая была мастерски переведена Дангуоле Жалите, сумевшей преодолеть специфический, сложный для переводчиков язык Пратчетта, с подтекстом, бесконечной игрой ума и понятий.



«После открытия для себя этой невероятно актуальной и игривой литературы мне захотелось хоть некоторые её образы и мысли перенести в мир музыки, который сейчас тоже довольно плоский, тем более, что он отказался от глубины содержания и духовного достоинства.



Квартет Signum







Так родилась симфония из семи частей «Из плоского мира», которая заняла целую часть концерта, в которой я по-своему услышал созданный Т.Пратчеттом звукоряд образов».



В программе НСОЛ «Сказки для саксофонов» мы услышим не только симфонию Г.Купрявичюса, но и концерт «Фантастические колдовские сны. Сказки для саксофонов» немецкого композитора Зигфрида Маттуса в исполнении квартета саксофонов «Signum».



Мероприятия, посвящённые юбилею Гедрюса Купрявичюса, состоятся:



12 декабря, в четверг в 19 час. в Национальной филармонии в Вильнюсе - концерт Камерного оркестра Литвы «Гедрюс в гостях у Юозаса», солисты Довиле Казонайте (сопрано), Миндаугас Зимкус (тенор), Тадас Мотиечюс (аккордеон) и дирижёр Модестас Баркаускас.



12 декабря в 18:30 - концерт «Сказки для саксофонов» Национального симфонического оркестра Литвы, саксофонного квартета Signum (дирижёр Модестас Питренас) в Клайпедском концертном зале, а 14 декабря, в субботу, в 19 час. - в Национальной филармонии в Вильнюсе.



Добро пожаловать! 12 декабря в Национальной филармонии диалог между Ю. Науялисом и Г.Купрявичюсом прозвучит словно символическое посещение друг друга, и откроет как неумирающее наследие нашего классика, так и новый современный взгляд - разработанные Г.Купрявичюсом аранжировки, инструментовки, редакции произведений Ю.Науялиса. Зрители также услышат оригинальные вокальные и инструментальные произведения Г.Купрявичюса, состоятся и премьеры.«В гости» придут также известные исполнители разных поколений: с Камерным оркестром Литвы (КОЛ) - певцы Довиле Казонайте и Миндаугас Зимкус, аккордеонист Тадас Мотиечюс. Всеми музыкантами будет руководить дирижёр Модестас Баркаускас, а концерт будет вести сам юбиляр - Гедрюс Купрявичюс.В программе Литовского национального симфонического оркестра «Сказки для саксофонов» поклонников музыки Г.Купрявичюса ожидает специальная премьера.12 декабря в Клайпедском концертном зале и 14 декабря в Национальной филармонии в Вильнюсе НСОЛ под управлением маэстро Модестаса Питренаса впервые исполнит посвящённую этому оркестру симфонию Г.Купрявичюса «Из плоского мира». Автор её театральной версии - Бируте Укринайте.«Я благодарен маэстро Модестасу Питренасу и симфоническому оркестру Национальной филармонии Литвы, которому это произведение и посвящено в знак благодарности за решимость озвучить не только эту мою новую работу, но и всю литовскую симфоническую музыку в целом», - сказал накануне премьера автор.Г.Купрявичюс также присвоил симфонии подзаголовок «Шляпа, полная музыки».Композитор отзывается об этом произведении следующим образом: «Говорят: что если для интерпретации пятиминутного произведения требуется час, это нехорошо. Утверждают: произведение должно само говорить за себя и быть ясным без долгих представлений. Правда, бывают случаи, когда это необходимо сделать - либо из-за специфики произведения, либо из-за неизвестных публике обстоятельств, которые очень важны для раскрытия произведения, но не раскрываются в нём.Немецкий писатель Томас Манн даже написал «Роман о романе», в котором детально исследует содержание и значение другого своего романа – «Доктор Фауст». Мои аргументы немного иные - я здесь пишу не столько о своём произведении, сколько об обстоятельствах, которые его породили».Творчество английского писателя сэра Теренса Дэвида Джона Пратчетта (1948-2015), известного в литературном мире как Терри Пратчетт, в Литве знают, но не столь широко, как Джоан Роулинг, автора серии книг о фантастических приключениях Гарри Поттера. Она умело и талантливо продолжила традицию цикла своеобразных британских легенд, начатого Пратчеттом.Огромная серия тесно связанных историй «Discworld» («Плоский мир») стала на Западе настоящим брендом и дошла до наших читателей в трёх (пока) переведённых на литовский язык книгах. Самой впечатляющей из них является «Шляпа, полная неба», которая была мастерски переведена Дангуоле Жалите, сумевшей преодолеть специфический, сложный для переводчиков язык Пратчетта, с подтекстом, бесконечной игрой ума и понятий.«После открытия для себя этой невероятно актуальной и игривой литературы мне захотелось хоть некоторые её образы и мысли перенести в мир музыки, который сейчас тоже довольно плоский, тем более, что он отказался от глубины содержания и духовного достоинства.Так родилась симфония из семи частей «Из плоского мира», которая заняла целую часть концерта, в которой я по-своему услышал созданный Т.Пратчеттом звукоряд образов».В программе НСОЛ «Сказки для саксофонов» мы услышим не только симфонию Г.Купрявичюса, но и концерт «Фантастические колдовские сны. Сказки для саксофонов» немецкого композитора Зигфрида Маттуса в исполнении квартета саксофонов «Signum».Мероприятия, посвящённые юбилею Гедрюса Купрявичюса, состоятся:, в четверг в 19 час. в Национальной филармонии в Вильнюсе - концерт Камерного оркестра Литвы «Гедрюс в гостях у Юозаса», солисты Довиле Казонайте (сопрано), Миндаугас Зимкус (тенор), Тадас Мотиечюс (аккордеон) и дирижёр Модестас Баркаускас.в 18:30 - концерт «Сказки для саксофонов» Национального симфонического оркестра Литвы, саксофонного квартета Signum (дирижёр Модестас Питренас) в Клайпедском концертном зале, а, в субботу, в 19 час. - в Национальной филармонии в Вильнюсе.Добро пожаловать! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Национальный филармонический оркестр, концерт, Гедрюс Купрявичюс — статья прочитана 110 раз Комментарии