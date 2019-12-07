Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовало 91 государство, против — девять, воздержались — 65. Он призывает Тель-Авив уйти с сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, закрепленной соответствующими резолюциями Совбеза ООН.
Решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах названо недействительным и не имеющим никакой юридической силы.
Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.
Тель-Авив также призвали возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.
Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против — семь, воздержались — 13.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против — семь, воздержались — 13.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.