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Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны



Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает корреспондент РИА Новости.

За документ проголосовало 91 государство, против — девять, воздержались — 65. Он призывает Тель-Авив уйти с сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, закрепленной соответствующими резолюциями Совбеза ООН.

Решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах названо недействительным и не имеющим никакой юридической силы.

Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе.
Тель-Авив также призвали возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.

Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против — семь, воздержались — 13.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: оккупация, Израиль, ООН, захват, земли
статья прочитана 133 раза
добавлена вчера, 6 декабря, 22:00

Комментарии

Евгений
7 декабря, 01:30
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Странно, что ООН не требует, чтобы все евреи Израиля добровольно утопились в морях Средиземнон и Красном, оставив все что они оккупировали в 1948 году. А остальные евреи всего мира должны добровольно отправиться в печи Освенцима, благо их не разрушили. Вот тогда , наконец, ООН успокоится, а также все остальные антисимиты наденут паранджу и падут ниц перед великим аллахом!
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