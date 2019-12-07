Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны 🔊 Воспроизвести



Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает корреспондент



За документ проголосовало 91 государство, против — девять, воздержались — 65. Он призывает Тель-Авив уйти с сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, закрепленной соответствующими резолюциями Совбеза ООН.



Решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах названо недействительным и не имеющим никакой юридической силы.



Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает корреспондент РИА Новости За документ проголосовало 91 государство, против — девять, воздержались — 65. Он призывает Тель-Авив уйти с сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года, закрепленной соответствующими резолюциями Совбеза ООН.Решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах названо недействительным и не имеющим никакой юридической силы.Авторы резолюции отмечают, что продолжающаяся оккупация Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе. Тель-Авив также призвали возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров.



Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Израиль прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. За этот документ проголосовали 147 государств, против — семь, воздержались — 13.



В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.



Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: оккупация, Израиль, ООН, захват, земли — статья прочитана 133 раза Комментарии