Посол Израиля в Киеве направил официальный протест против чествования на Украине нацистских преступников 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Маркив



Посол Израиля на Украине Джоель Лион направил ноту протеста в связи с планами украинских властей на государственном уровне отметить юбилеи деятелей, причастных к сотрудничеству с гитлеровцами и преступлениям против евреев. Текст документа опубликовал 6 декабря на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский, сообщает



Ранее Верховная Рада приняла постановление № 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году.



В перечне — имена главы ОУН Андрея Мельника, одного из организаторов дивизии СС «Галлиция» Володымыра Кубийовича и других пособников нацистов, участников еврейских погромов и военных преступников.



«Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов — это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами. В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают», — сказано в заявлении посла.



Согласно постановлению украинского правительства, должен быть создан оргкомитет празднования, утвержден план и финансирование мероприятий, в школах пройдут уроки на соответствующие темы, напечатаны марки, отчеканены памятные монеты. Посол Израиля на Украине Джоель Лион направил ноту протеста в связи с планами украинских властей на государственном уровне отметить юбилеи деятелей, причастных к сотрудничеству с гитлеровцами и преступлениям против евреев. Текст документа опубликовал 6 декабря на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский, сообщает УКРАИНА.РУ Ранее Верховная Рада приняла постановление № 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году.В перечне — имена главы ОУН Андрея Мельника, одного из организаторов дивизии СС «Галлиция» Володымыра Кубийовича и других пособников нацистов, участников еврейских погромов и военных преступников.«Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов — это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами. В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают», — сказано в заявлении посла.Согласно постановлению украинского правительства, должен быть создан оргкомитет празднования, утвержден план и финансирование мероприятий, в школах пройдут уроки на соответствующие темы, напечатаны марки, отчеканены памятные монеты. ukraina.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нацизм, протест, посол, Израиль География: Украина — статья прочитана 236 раз Комментарии