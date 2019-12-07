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Посол Израиля в Киеве направил официальный протест против чествования на Украине нацистских преступников

© РИА Новости, Михаил Маркив


Посол Израиля на Украине Джоель Лион направил ноту протеста в связи с планами украинских властей на государственном уровне отметить юбилеи деятелей, причастных к сотрудничеству с гитлеровцами и преступлениям против евреев. Текст документа опубликовал 6 декабря на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский, сообщает УКРАИНА.РУ.

Ранее Верховная Рада приняла постановление № 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году.

В перечне — имена главы ОУН Андрея Мельника, одного из организаторов дивизии СС «Галлиция» Володымыра Кубийовича и других пособников нацистов, участников еврейских погромов и военных преступников.

«Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов — это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами. В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают», — сказано в заявлении посла.

Согласно постановлению украинского правительства, должен быть создан оргкомитет празднования, утвержден план и финансирование мероприятий, в школах пройдут уроки на соответствующие темы, напечатаны марки, отчеканены памятные монеты.
ukraina.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нацизм, протест, посол, Израиль
География: Украина
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добавлена вчера, 6 декабря, 18:32

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