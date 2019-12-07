«Палангу» и «Атлантас» выгнали из высшей лиги 🔊 Воспроизвести Фото: player.sicnoticias.pt







Литовский футбольный чемпионат попрощался со своими поклонниками до весны, однако, в минувший четверг Лига А напомнила о себе сенсационной новостью: за организацию договорных матчей клайпедский «Атлантас» и «Паланга» выдворены из сообщества лучших футбольных клубов страны.



Дисциплинарный комитет Федерации футбола Литвы (ДК ФФЛ) рассмотрел дело об ответственности клубов «Атлантас» и «Паланга» за нарушение статьи 44 Дисциплинарного кодекса ФФЛ «Незаконное влияние и запрет договорных матчей».



В 2018-2019 гг. футбольные функционеры получили 24 рапорта о возможных манипуляциях с результатом соревнований, 17 (!) из которых были зафиксированы в поединках с участием названных выше клубов. Дисциплинарный комитет Федерации футбола Литвы (ДК ФФЛ) рассмотрел дело об ответственности клубов «Атлантас» и «Паланга» за нарушение статьи 44 Дисциплинарного кодекса ФФЛ «Незаконное влияние и запрет договорных матчей».В 2018-2019 гг. футбольные функционеры получили 24 рапорта о возможных манипуляциях с результатом соревнований, 17 (!) из которых были зафиксированы в поединках с участием названных выше клубов. По результатам расследования «Атлантас» оштрафован на 30 тысяч евро и отправлен во вторую футбольную лигу, «Паланга» проследует в том же направлении, но с бОльшим штрафом - 42 тысячи евро.



Также наказаны и отдельные игроки этих клубов - 5 клайпедских игроков и 10 игроков из «Паланги». Минимальная дисквалификация некоторым представителям этой группы составляет 6 месяцев, а максимальной стало отлучение от футбола на 12 месяцев и штраф в размере 2000 евро.



ФФЛ также обратится к ФИФА с просьбой отстранить игроков не только локально, на территории Литвы, но и за её пределами, чтобы нарушители не смогли трудоустроиться в других странах.



«ФФЛ вместе с УЕФА готовы бороться с манипуляциями, проворачиваемым, чтобы повлиять на исход матча. Мы придерживаемся нулевой терпимости подобных нарушений и готовы предотвратить договорные матчи. Наша цель - сохранить суть честной игры и оправдать доверие футбольных болельщиков и заинтересованных сторон», - сказал президент Федерации Томас Данилявичюс.



На пресс-конференции присутствовали президент ФФЛ Томас Данилявичюс, генеральный секретарь федерации Эдгарас Станкявичюс, заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис и сотрудник отдела по борьбе с договорными матчами УЕФА Массимилиано Михензи.



Решение Дисциплинарного комитета может быть обжаловано в течение семи дней со дня его вручения нарушителям.



«Только объединяя усилия с сотрудниками правоохранительных органов, мы сможем предотвратить такие мошенничества», - сказал президент ЛФФ Т.Данилявичюс. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, коррупция, расследование, договорный — статья прочитана 194 раза Комментарии