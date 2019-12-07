Ангела Меркель впервые посетила Освенцим 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Канцлер Германии возлагает венок к Стене Смерти в бывшем концлагере Освенцима



Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила мемориальный музей в Освенциме, открытый на месте концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает



В январе исполнится 75 лет со дня освобождения узников Освенцима советскими войсками. Но Меркель решила посетить его сейчас - на случай, если ей придется уйти в отставку раньше запланированного. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила мемориальный музей в Освенциме, открытый на месте концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, сообщает ВВС . Вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким она прошла через печально знаменитые ворота с надписью "Arbeit Macht Frei" ("Труд освобождает") и приняла участие в церемонии возложения венков к Стене смерти.В январе исполнится 75 лет со дня освобождения узников Освенцима советскими войсками. Но Меркель решила посетить его сейчас - на случай, если ей придется уйти в отставку раньше запланированного.



Одной из целей этого визита было объявить о крупном денежном пожертвовании в размере 60 млн евро, которые пойдут на поддержание музейных объектов, в том числе - на консервацию 30 кирпичных бараков в Биркенау (Бжезинке).



В концлагере Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны погибло более миллиона человек. Главным образом это были евреи из Польши и других европейских стран, а также цыгане, коммунисты, гомосексуалы и представители других групп населения, неугодных фашизму.



EPA Image caption Канцлер Германии Ангела Маркель проходит через печально знаменитые ворота с надписью "Arbeit Macht Frei"



Ангела Меркель признала ответственность Германии за насилие, совершенное нацистским режимом.



3 из 3,2 млн польских евреев были убиты нацистами в годы войны. Всего во время Холокоста в Европе были убиты шесть миллионов евреев.



Ранее Ангела Меркель посещала с официальным визитом Бухенвальд и Дахау в Германии, но в польском лагере смерти в Освенциме она побывала впервые.



В декабре 2018 года Меркель оставила пост лидера Христианско-демократического союза. Также она объявила, что не планирует быть канцлером Германии после 2021 года. В ходе визита Меркель посетит другие объекты музея и выступит с речью на мероприятии, посвященном десятилетию фонда "Аушвиц-Биркенау". Фонд был основан в 2009 году для сохранения мемориального комплекса, Германия является его самым крупным спонсором.Одной из целей этого визита было объявить о крупном денежном пожертвовании в размере 60 млн евро, которые пойдут на поддержание музейных объектов, в том числе - на консервацию 30 кирпичных бараков в Биркенау (Бжезинке).В концлагере Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны погибло более миллиона человек. Главным образом это были евреи из Польши и других европейских стран, а также цыгане, коммунисты, гомосексуалы и представители других групп населения, неугодных фашизму.Ангела Меркель признала ответственность Германии за насилие, совершенное нацистским режимом.3 из 3,2 млн польских евреев были убиты нацистами в годы войны. Всего во время Холокоста в Европе были убиты шесть миллионов евреев.Ранее Ангела Меркель посещала с официальным визитом Бухенвальд и Дахау в Германии, но в польском лагере смерти в Освенциме она побывала впервые.В декабре 2018 года Меркель оставила пост лидера Христианско-демократического союза. Также она объявила, что не планирует быть канцлером Германии после 2021 года. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Германия, концлагерь, Освенцим, Меркель — статья прочитана 206 раз Комментарии