Кандидаты на получение нацпремии в области культуры Литвы 🔊 Воспроизвести



В кандидаты на получение Литовской национальной премии в области культуры и искусства отобраны 12 претендентов среди них – оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте и Лина Лапелите.



В пятницу министерство культуры сообщило, что на престижную премию также претендует искусствовед Гедре Янкявичюте, композитор Зита Бружайте, кинорежиссер Гедре Бейнорюте, актеры Виктория Куодите и Дайнюс Свободнас, певцы Генрикас Черапас и Константинас Еугениюс Шатунас, оперный солист Эдгарас Монтвидас и пистаель Саулюс Шальтянис.



Комиссия премии отобрала этих кандидатов из 40 предложенных общественностью. Шестнадцатого декабря из 12 претендентов комиссия отберет шесть лауреатов премии, которые будут названы на пресс-конференции в министерстве культуры.



Размер Национальной премии в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.



Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы. В кандидаты на получение Литовской национальной премии в области культуры и искусства отобраны 12 претендентов среди них – оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте и Лина Лапелите.В пятницу министерство культуры сообщило, что на престижную премию также претендует искусствовед Гедре Янкявичюте, композитор Зита Бружайте, кинорежиссер Гедре Бейнорюте, актеры Виктория Куодите и Дайнюс Свободнас, певцы Генрикас Черапас и Константинас Еугениюс Шатунас, оперный солист Эдгарас Монтвидас и пистаель Саулюс Шальтянис.Комиссия премии отобрала этих кандидатов из 40 предложенных общественностью. Шестнадцатого декабря из 12 претендентов комиссия отберет шесть лауреатов премии, которые будут названы на пресс-конференции в министерстве культуры.Размер Национальной премии в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: кандидаты, лауреаты, нацпремия География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии