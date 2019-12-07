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Кандидаты на получение нацпремии в области культуры Литвы
В кандидаты на получение Литовской национальной премии в области культуры и искусства отобраны 12 претендентов среди них – оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте и Лина Лапелите.
В пятницу министерство культуры сообщило, что на престижную премию также претендует искусствовед Гедре Янкявичюте, композитор Зита Бружайте, кинорежиссер Гедре Бейнорюте, актеры Виктория Куодите и Дайнюс Свободнас, певцы Генрикас Черапас и Константинас Еугениюс Шатунас, оперный солист Эдгарас Монтвидас и пистаель Саулюс Шальтянис.
Комиссия премии отобрала этих кандидатов из 40 предложенных общественностью. Шестнадцатого декабря из 12 претендентов комиссия отберет шесть лауреатов премии, которые будут названы на пресс-конференции в министерстве культуры.
Размер Национальной премии в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат - 30,4 тыс. евро.
Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы.
География: Литва
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