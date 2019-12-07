Р. Карбаускис поддерживает кандидатуру Ю. Бернатониса в КС, но сомневается в назначении 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что поддерживает кандидатуру партнера по коалиции, "социал-трудовика" Юозаса Бернатониса в судьи Конституционного суда (КС), однако сомневается, что председатель сейма Викторас Пранцкетис ее внесет.



"Я сам лично поддерживаю эту кандидатуру. Во фракции мы ее еще не рассматривали, думаю, что рассмотрим на следующей неделе. Я предложу фракции утвердить эту кандидатуру", – сказал BNS в пятницу Р. Карбаускис.



И все же он сказал, что кандидатура Ю. Бернатониса, скорее всего, не будет представлена, "независимо от того, что ее поддерживает та или иная фракция".



"Я это очень хорошо понимаю. Пытаюсь сказать, что председатель сейма поступает так, как ему диктует оппозиция. В этой ситуации ему совершенно все равно, что говорит оппозиция – он лишь изображает, что для него важно, а реально он делает все иначе", – сказал председатель Литовсокого союза "крестьян" и "зеленых". Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что поддерживает кандидатуру партнера по коалиции, "социал-трудовика" Юозаса Бернатониса в судьи Конституционного суда (КС), однако сомневается, что председатель сейма Викторас Пранцкетис ее внесет."Я сам лично поддерживаю эту кандидатуру. Во фракции мы ее еще не рассматривали, думаю, что рассмотрим на следующей неделе. Я предложу фракции утвердить эту кандидатуру", – сказал BNS в пятницу Р. Карбаускис.И все же он сказал, что кандидатура Ю. Бернатониса, скорее всего, не будет представлена, "независимо от того, что ее поддерживает та или иная фракция"."Я это очень хорошо понимаю. Пытаюсь сказать, что председатель сейма поступает так, как ему диктует оппозиция. В этой ситуации ему совершенно все равно, что говорит оппозиция – он лишь изображает, что для него важно, а реально он делает все иначе", – сказал председатель Литовсокого союза "крестьян" и "зеленых". Правящая Фракция Литовской социал-демократической трудовой партии в четверг предложила кандидатуру члена партии, экс-министра юстиции Ю. Бернатониса в судьи КС.



Сам Ю. Бернатонис не был уверен в том, что В. Пранцкетис внесет его кандидатуру.



Спикер сейма, как и президент, и председатель Верховного суда Литвы, должен представить кандидатов в судьи КС до 19 декабря.



В. Пранцкетис попросил парламентские фракции представить своих кандидатов.



В марте истекают сроки полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса, а также судей Гедиминаса Месониса и Витаса Милюса.



Д. Жалимас и Г. Месонис были назначены в КС в 2011 году, а В. Милюс позже, в 2013 году, на освободившееся место ставшего судьей Суда общей юрисдикции Евросоюза Эгидиюса Белюнаса. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии