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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В США открыты литовские визовые центры
В США открыты литовские визовые центры, сообщил в пятницу МИД Литвы.
Действующие в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Сан-Франциско с 3 декабря центры должны улучшить условия обращения за шенгенскими визами для проживающих в США.
Как отмечает министерство, преимущества этих центров – продолжительное время работы в стратегически удобных местах городов, расчет в местной валюте, а также предоставление дополнительных услуг, таких, как страхование или фотографирование.
МИД сообщает, что деятельность визовых центров не скажется на бюджете Литвы. Центры будет администрировать поставщик внешних услуг VFS Global.
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