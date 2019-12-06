В Клайпеду идет очередной груз СПГ от Новатэка 🔊 Воспроизвести



В Клайпеде в субботу ожидается новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании Novatek.



"Планируется, что газовоз Coral Fungia придет в субботу утром. Будет доставлено около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".



В начавшемся в октябре новом газовом году это будет уже девятый груз СПГ из этого российского порта (все эти грузы были объемом до 9,5 тыс. кубов).



За этот период в Клайпеду также пришли пять крупных газовозов (по 138 тыс. кубометров СПГ) из норвежского порта Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor. В Клайпеде в субботу ожидается новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании Novatek."Планируется, что газовоз Coral Fungia придет в субботу утром. Будет доставлено около 9,5 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".В начавшемся в октябре новом газовом году это будет уже девятый груз СПГ из этого российского порта (все эти грузы были объемом до 9,5 тыс. кубов).За этот период в Клайпеду также пришли пять крупных газовозов (по 138 тыс. кубометров СПГ) из норвежского порта Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor. На терминале на период с октября этого года до конца сентября следующего года заказано в общей сложности около 19,2 тераватт-часов регазификационных мощностей, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.



Компания Klaipedos nafta утверждает, что заказанные на 2020 год мощности – крупнейшие за всю пятилетнюю историю терминала.



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Импорт газа в Литву через терминал СПГ продолжает расти



Через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) за 11 месяцев этого года импортировано и регазифицировано 17,4 тераватт-часа газа – более чем вдвое больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, проведено 57 операций по перевалке СПГ.



"Пятый год деятельности терминала был переломным и для потребителей, и для всей индустрии. Во-первых, на терминале было проведено больше перевалочных операций, чем за предыдущие четыре года вместе взятые, кроме того, привлечены два пользователя терминала из Эстонии (Eesti Energia и Elenger – BNS)", – сказал для пресс-релиза директор службы Клайпедского терминала СПГ компании Klaipedos nafta Арунас Молис.



Только в ноябре импортировано 2,7 тераватт-часа газа – на 20% больше, чем потреблено во всей Литве. За месяц приняты три крупных и четыре небольших судна-газовоза, которые доставили почти 450 тыс. кубометров СПГ. Большая часть газа (92%) поступила из Норвегии.



В декабре намечается принять 2 крупных и 5 небольших газовозов, которые доставят около 328 тыс. кубометров СПГ, будет регазифицировано около 2,2 тераватт-часа газа.



На терминале на период с октября этого года до конца сентября следующего года заказано в общей сложности около 19,2 тераватт-часов регазификационных мощностей, что соответствует примерно 20 крупным газовозам. В прошедшем газовом году было регазифицировано 14 тераватт-часов газа.



Терминалом СПГ пользуются пять компаний: крупнейший импортер СПГ – йонавский производитель удобрений Achema, компания электро- и газоснабжения Ignitis группы Ignitis grupe, компания Imlitex, входящая в группу по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский концерн Eesti Energia и эстонская газовая компания Elenger (Eesti Gaas). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 53 раза Комментарии