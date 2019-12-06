«Славянский родник» в Рижской ратуше 🔊 Воспроизвести Ректор Латвийской Академии художеств Кристап Зариньш в своем выступлении подчеркнул важность эстетического воспитания детей







В Рижской ратуше с успехом прошла выставка из фонда Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник», который на протяжении 16 лет ежегодно проводится в Клайпеде обществом христианского просвещения «Слово» в сотрудничестве с Клайпедской картинной галереей Пранаса Домшайтиса.



Латвийским партнёром организации выставки, состоявшейся в Риге, стало общество «Балтийская семейная ассоциация» (руководитель Ирина Самарина), которая занимается популяризацией семейных ценностей.



В экспозиции, разместившейся в мансардном этаже ратуши, было представлено 68 творческих работ юных художников из 17 стран: Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Словакии, Таиланда, Турции, Украины, Черногории, Эстонии. Латвийским партнёром организации выставки, состоявшейся в Риге, стало общество «Балтийская семейная ассоциация» (руководитель Ирина Самарина), которая занимается популяризацией семейных ценностей.В экспозиции, разместившейся в мансардном этаже ратуши, было представлено 68 творческих работ юных художников из 17 стран: Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Словакии, Таиланда, Турции, Украины, Черногории, Эстонии.



Во время открытия выставки с приветственным словом выступили руководители художественных учреждений, общественных и благотворительных организаций, художники, журналисты. Ректор Латвийской Академии художеств Кристап Зариньш в своём выступлении подчеркнул важность эстетического воспитания детей и выразил удовлетворение тем, что Латвийское правительство несёт достаточное попечение о детском художественном образовании.



На открытии выставки присутствовал благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов.







На открытии выставки присутствовал также благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов. Вела мероприятие диктор латвийского радио Диана Сауле. Экспозицию ярких детских работ украсили цветущие растения, предоставленные Рижским ботаническим садом, а юные музыканты дополнили вдохновляющую атмосферу выставки звуками саксофона.



Сама выставка и идея конкурса подвигла латвийских партнёров организовать в Латвии республиканский конкурс детского рисунка «Прекрасный мир в рисунках – в Латвии», основной задачей и миссией которого является интеграция детей с ограниченными возможностями.



Вела мероприятие диктор латвийского радио Диана Сауле



Юные музыканты дополнили вдохновляющую атмосферу выставки звуками саксофона











Основу выставки составили рисунки, отражающие разнообразие и национальный колорит разных народов.Во время открытия выставки с приветственным словом выступили руководители художественных учреждений, общественных и благотворительных организаций, художники, журналисты. Ректор Латвийской Академии художеств Кристап Зариньш в своём выступлении подчеркнул важность эстетического воспитания детей и выразил удовлетворение тем, что Латвийское правительство несёт достаточное попечение о детском художественном образовании.На открытии выставки присутствовал также благочинный Клайпедского округа протоиерей Владимир Артамонов. Вела мероприятие диктор латвийского радио Диана Сауле. Экспозицию ярких детских работ украсили цветущие растения, предоставленные Рижским ботаническим садом, а юные музыканты дополнили вдохновляющую атмосферу выставки звуками саксофона.Сама выставка и идея конкурса подвигла латвийских партнёров организовать в Латвии республиканский конкурс детского рисунка «Прекрасный мир в рисунках – в Латвии», основной задачей и миссией которого является интеграция детей с ограниченными возможностями. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Славянский родник» География: Латвия, Рига — статья прочитана 117 раз Комментарии