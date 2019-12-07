Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В условиях роста закупочных цен на молоко литовские фермерские хозяйства в этом год на одну пятую уменьшили экспорт и более половины молока реализовали на местном рынке.



По словам директора ассоциации молокоперерабатывающих предприятий Pieno centras Эгидиюса Симониса, молока больше остается в Литве, потому что крупные фермеры теперь получают европейскую цену – больше, чем получили бы при экспорте.



Средняя цена за предназначенное на экспорт молоко натуральной жидкости в этом году была 318 евро за тонну, а крупным хозяйствам, которые поставляют около 65% всего количества молока, переработчики платили в среднем 323 евро.



По данным Центра сельскохозяйственной информации развития сельского предпринимательства, в январе-октябре Литва экспортировала 54,3 тыс. тонн натурального молока или на 24,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Между тем импорт превысил экспорт почти в 7 раз – за 10 месяцев ввезено 369,6 тыс. тонн молока. В условиях роста закупочных цен на молоко литовские фермерские хозяйства в этом год на одну пятую уменьшили экспорт и более половины молока реализовали на местном рынке.По словам директора ассоциации молокоперерабатывающих предприятий Pieno centras Эгидиюса Симониса, молока больше остается в Литве, потому что крупные фермеры теперь получают европейскую цену – больше, чем получили бы при экспорте.Средняя цена за предназначенное на экспорт молоко натуральной жидкости в этом году была 318 евро за тонну, а крупным хозяйствам, которые поставляют около 65% всего количества молока, переработчики платили в среднем 323 евро.По данным Центра сельскохозяйственной информации развития сельского предпринимательства, в январе-октябре Литва экспортировала 54,3 тыс. тонн натурального молока или на 24,6% меньше, чем за такой же период прошлого года. Между тем импорт превысил экспорт почти в 7 раз – за 10 месяцев ввезено 369,6 тыс. тонн молока. Литовские переработчики импортировали недостающее молоко в среднем по цене 313 евро, а импорт молока в этом году упал на 1,2%. По словам Э. Симониса, переработчики импортируют молоко от северных соседей.



Около 40% произведенных в Литве молочных продуктов продается на внутреннем рынке, остальное идет на экспорт.



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Контролируемый государством оператор литовских терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta за 11 месяцев этого года получил 94,7 млн евро выручки 0 на 3% больше, чем в январе-ноябре прошлого года (91,9 млн евро), сообщила компания Klaipedos nafta.



В этом году на нефтетерминалах отгружено 5,308 млн тонн нефтепродуктов – на 12,9% меньше, чем в прошлом году (6,1 млн тонн).



На терминалах СПГ регазифицировано и отгружено 18,04 тераватт-часов газа или на 108,5% больше (на 8,6 тераватт-часов).



Доходы нефтетерминалов от продаж составили 28,9 млн евро – на 11,6% меньше (на 32,7 млн евро), доходы терминалов СПГ – 65,8 млн евро, они выросли на 11,1% (59,2 млн евро).



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Контролируемая германской группой железнодорожных предприятий Deutsche Bahn дочернее предприятие логистики в Литве DB Schenker предприняло изменения в руководстве, переведя управление в Таллин, пишет деловое издание Verslo zinios.



С 1 ноября ответственным за деятельность DB Schenker в трех странах Балтии исполнительным директором действующего в Эстонии предприятия Schenker стал Янек Саареокс.



Группа объявляет, что один человек, возглавляющий деятельность в трех странах, обеспечит наилучшую координацию процессов и позволит использовать синергию.



100% акций литовского предприятия контролирует германская компания DB Mobility Logistics, которая принадлежит группе Deutsche Bahn.



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В Литве учредила свое предприятие турецкая компания финансовых технологий (fintech) Universal Payment Transfer (UPT).



По данным Реестрового центра, предприятие UPT Lithuania создано 4 декабря, его возглавляет гражданин Турции Ясемин Мирасьеди, уставный капитал предприятия – 600 тыс. евро.



На сайте UPT сообщается, что платформа компании позволяет клиентам отправлять и получать денежные переводы за рубеж и из-за рубежа.



Единственным акционером UPT Lithuania является турецкая UPT, которая является дочерним предприятием крупнейшего турецкого инвестиционного банка Aktif Bank.



UPT начала деятельность в 2010 году, а под нынешним названием действует с 2012 года. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии