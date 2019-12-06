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Соцсети взорвал снимок: «Трампа ведут на расстрел»

Туск ведёт Трампа «на расстрел»


Глава Евросовета и бывший премьер Польши Дональд Туск взорвал соцсети, опубликовав в своём микроблоге снимок, где он ведёт своего тёзку, президента США Дональда Трампа, словно на расстрел, сообщает EADAily.

Фото сделано в Лондоне во время саммита НАТО. Туск, сложив указательный и средний пальцы в виде пистолета, упирается ими в спину Трампа. Надпись под снимком гласит:

«Несмотря на сезонные потрясения, наша трансатлантическая дружба должна продолжаться».

Надпись сделана на английском языке, с которым Туск, как известно, «не дружит», и в этом наблюдатели увидели ещё один символ — послание обращено к англосаксам. Рядом с Трампом видны канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Реакция пользователей, подписанных на «Твиттер» экс-премьера Польши, соответствующая:
«Hände hoch?» («Руки вверх»?»), «Школа НКВД. Браво, гопник!», «Кадр, конечно, вышел случайным, но разместили его преднамеренно. Шок!», «Почему пан ведёт себя по-идиотски?»

Другие наблюдатели обратили внимание, что много политиков на саммите НАТО откровенно подсмеивались над Трампом. Ранее в сети появилось видео, на котором канадский премьер Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подшучивают над американским лидером. Возможно, шутка Туска — из этой же серии, а значит мы имеем дело с организованной массовой атакой из насмешек на Трампа со стороны западных союзников.
eadaily.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нато, саммит, издевательства, Европа, Трамп, оскорбления
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добавлена вчера, 5 декабря, 19:25

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