Загрузка... Die Welt Германия : немецкое помешательство на России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Куденко



55% немцев хотят, чтобы Европа защищала себя сама без помощи США, 48% вообще выступают за вывод американских войск из Германии. Большинство немцев одобряют курс на сближение с Россией, и это возмущает автора статьи в «Вельт». Он-то уверен, что его соотечественники просто не ведают, что творят.



Если кто-то еще сомневался, что Германия переживает фазу внешнеполитической дезориентации, результаты недавнего опроса компании YouGov его этих сомнений избавят. 55% немцев хотят, чтобы Европа в будущем защищала себя сама без помощи США, 48% вообще выступают за частичный или полный вывод американских войск из Германии.



Одновременно с этим большинство немцев одобряют курс на заигрывание с Россией Владимира Путина. 54% хотят, чтобы ставку делали скорее на сотрудничество, а не на устрашение. Как будто не Москва, а Запад несет ответственность за новое похолодание международной обстановки. Если кто-то еще сомневался, что Германия переживает фазу внешнеполитической дезориентации, результаты недавнего опроса компании YouGov его этих сомнений избавят. 55% немцев хотят, чтобы Европа в будущем защищала себя сама без помощи США, 48% вообще выступают за частичный или полный вывод американских войск из Германии.Одновременно с этим большинство немцев одобряют курс на заигрывание с Россией Владимира Путина. 54% хотят, чтобы ставку делали скорее на сотрудничество, а не на устрашение. Как будто не Москва, а Запад несет ответственность за новое похолодание международной обстановки.



В эту картину вписываются и результаты недавнего опроса Восточного комитета германской экономики среди немецких компаний, работающих в России. Только 3% из них высказались против газопровода «Северный поток — 2», который делает Германию еще более зависимой от России. Вот еще одно свидетельство, что для немецкой экономики бизнес с автократами важнее, чем сохранение обороноспособности либерального миропорядка, благами которого она пользуется.



Эти цифры коррелируют с результатами многих опросов последних лет, свидетельствующих о растущем отчуждении немцев от США и об их тяготении к России. Часто можно услышать, что виноват в этом Трамп. Но думать так означает упрощать проблему. На самом деле многим немцам, скорее всего, трудно отделить понятную антипатию к Трампу как к личности от геостратегических интересов Германии, по-прежнему тесно связанных с США. Европа еще несколько десятилетий не сможет обеспечить себе тот же уровень защиты, какой гарантируют сегодня США. И то, что продолжающаяся российская агрессия на востоке Украины так часто вызывает в Германии рефлекторное желание умиротворить агрессора, вместо того чтобы решительно противостоять ему, доказывает, насколько слабо люди осознают возникшую угрозу.



Наши восточноевропейские соседи были бы рады иметь в своих странах хоть бы малую часть тех войск США, от которых так охотно избавились бы немцы. Эти силы нужны им, чтобы устрашать Россию, ведь им она угрожает более непосредственно, чем нам.



Автор: Клеменс Вергин (Clemens Wergin) для Die Welt, Германия, перевод Трудно сказать, что больше удивляет в результатах этого опроса — безграмотность в военно-политических вопросах, которую они отражают, или странное помешательство немцев на России. Они стремятся к большей близости с авторитарным режимом, продолжающим вести войну против одной из соседних европейских стран.В эту картину вписываются и результаты недавнего опроса Восточного комитета германской экономики среди немецких компаний, работающих в России. Только 3% из них высказались против газопровода «Северный поток — 2», который делает Германию еще более зависимой от России. Вот еще одно свидетельство, что для немецкой экономики бизнес с автократами важнее, чем сохранение обороноспособности либерального миропорядка, благами которого она пользуется.Эти цифры коррелируют с результатами многих опросов последних лет, свидетельствующих о растущем отчуждении немцев от США и об их тяготении к России. Часто можно услышать, что виноват в этом Трамп. Но думать так означает упрощать проблему. На самом деле многим немцам, скорее всего, трудно отделить понятную антипатию к Трампу как к личности от геостратегических интересов Германии, по-прежнему тесно связанных с США. Европа еще несколько десятилетий не сможет обеспечить себе тот же уровень защиты, какой гарантируют сегодня США. И то, что продолжающаяся российская агрессия на востоке Украины так часто вызывает в Германии рефлекторное желание умиротворить агрессора, вместо того чтобы решительно противостоять ему, доказывает, насколько слабо люди осознают возникшую угрозу.Наши восточноевропейские соседи были бы рады иметь в своих странах хоть бы малую часть тех войск США, от которых так охотно избавились бы немцы. Эти силы нужны им, чтобы устрашать Россию, ведь им она угрожает более непосредственно, чем нам.Автор: Клеменс Вергин (Clemens Wergin) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: Германия, русские, популярность, дружба — статья прочитана 204 раза Комментарии