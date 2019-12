Daily Beast: боязнь проиграть на выборах превратила республиканцев в «партию Кремля» 🔊 Воспроизвести



В годы холодной войны республиканцы были главными противниками «влияния» Москвы, но теперь всё коренным образом изменилось, сетует в своей статье старший обозреватель The Daily Beast Мэтт Льюис. По его словам, из-за опасений поражения на выборах многие представители «Старой доброй партии» не только игнорируют «российскую угрозу», но и откровенно «подыгрывают путинской пропаганде».



На слушаниях в конгрессе бывшая советница Белого дома по России Фиона Хилл выступила с утверждением, призванным шокировать республиканцев. «Некоторые из вас в этом комитете, по-видимому, считают, что Россия и её спецслужбы не проводили кампанию против нашей страны и что, возможно, этим занималась Украина, — сказала она. — Это вымышленная трактовка событий, сфабрикованная и распространяемая самими российскими спецслужбами». На слушаниях в конгрессе бывшая советница Белого дома по России Фиона Хилл выступила с утверждением, призванным шокировать республиканцев. «Некоторые из вас в этом комитете, по-видимому, считают, что Россия и её спецслужбы не проводили кампанию против нашей страны и что, возможно, этим занималась Украина, — сказала она. — Это вымышленная трактовка событий, сфабрикованная и распространяемая самими российскими спецслужбами».



С тех пор одним из главных «прислужников Путина» в Республиканской партии стал сенатор от Луизианы Джон Кеннеди. Он продолжает «продвигать дезинформацию, которая совпадает с российскими тезисами», утверждает автор статьи.



По его словам, не так давно Кеннеди предположил, что бывший президент Украины «активно работал» на Хиллари Клинтон, чем удивил ведущего NBC Чака Тодда: «Вы понимаете, что единственный человек, который продвигает подобный аргумент за пределами США, вот этот мужчина — Владимир Путин!»



Льюис считает, что комментарий Кеннеди выглядит «особенно возмутительным» на фоне недавнего репортажа The New York Times. В нём рассказывалось, что в последние недели американские спецслужбы «информировали сенаторов и их помощников, что на протяжении года Россия вела кампанию, чтобы фактически выставить Украину виновной во взломе выборов 2016 года, который она сама осуществила».



Автор статьи допускает, что Кеннеди стремится помочь Трампу, «используя тезисы Путина». Ведь другие представители «Старой доброй партии», в том числе госсекретарь США Майк Помпео и конгрессмен Девин Нунес, «занимаются тем же самым».



Льюис с сожалением замечает: даже его друг и бывший босс Такер Карлсон в своей передаче на Fox News признался, что если бы ему пришлось выбирать, то он предпочёл бы Украине Россию. После этого ведущий раскритиковал Тодда за интервью с Кеннеди и отметил, что Владимир Путин, «несмотря на все его недостатки», не ненавидит США столь же неистово, как американские либералы.



«Даже если отвергнуть вероятность, что Трамп и Россия ведут какую-то действительно отвратительную игру, всё равно остаётся довольно пугающее и неоспоримое обстоятельство: Республиканская партия стала партией России. Это по-настоящему ошеломительный разворот», — рассуждает Льюис.



Во времена холодной войны республиканцы и демократы единым фронтом выступали против Советской России. Именно американские правые были одержимы идеей о «российском внедрении» и называли левых «полезными идиотами» или даже «предателями».



В некоторых случаях, например, в эпоху маккартизма, «красная угроза» чрезмерно раздувалась для борьбы с политическими противниками. «Но необходимо отметить: РУССКИЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ПЫТАЛИСЬ ВНЕДРИТЬСЯ В АМЕРИКАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ», — уверен Льюис.



На его взгляд, Америке очень повезло, что у неё две политические партии. Демократы в основном имели верные суждения о гражданских правах, а республиканцы — о холодной войне. Это были два главных вопроса второй половины XX века. Удивительно то, как быстро республиканцы полностью изменили своё отношение к этому важному вопросу.



«Трудно точно сказать, когда это случилось. Но будет справедливым отметить, что всё началось с тех пор, как республиканские штаты начали называть «красными» (Совпадение? Не думаю!). И тем не менее ещё семь лет назад кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни объявил, что Россия — наш главный геополитический противник», — обращает внимание автор статьи.



Но в тот момент заявление Ромни дало тогдашнему президенту Бараку Обаме лишь повод для насмешек. «Тут звонят из 80-х и просят вернуть их внешнюю политику, потому что холодная война кончилась 20 лет назад», — саркастически заявил он.



По словам Льюиса, буквально на следующий год после этих дебатов ему впервые встретились консерваторы, «которые хвалили Путина». Он счёл подобные взгляды «эксцентричными». Возможно, потому что сам автор статьи причисляет себя к американцам, «которые никогда не доверяли России», и внезапно их оказалось меньше, чем он предполагал.



«Столкнувшись с перспективами ядерного уничтожения, вчерашние левые предпочли коммунистическое будущее. Столкнувшись с перспективами поражения на выборах, сегодняшние республиканцы предпочитают продвигать российскую пропаганду. Будь то физическая или политическая трусость, она определённо не делает Америку превыше всего», — считает колумнист.



Он признаёт, что Обама прав — холодная война закончилась давным-давно. Но это не отменяет двух «огромных оговорок». Во-первых, нынешний российский лидер — бывший агент КГБ, который называл распад СССР «трагедией». Во-вторых, коммунизм — «это не единственная причина бояться Россию».



«Разумеется, я был против безбожного атеизма и командно-административной плановой экономики — вещей, которые сейчас якобы исчезли. Но я также был против авторитаризма, убийства, диктатуры и империализма — атрибутов, которые всё ещё присутствуют (в современной России. — ИноТВ)», — полагает автор статьи.



По его словам, в последние несколько лет привычная политика Республиканской партии, из-за которой он её поддерживал большую часть жизни, «перевернулась с ног на голову». Она не просто отказалась от прошлых позиций по России, но и «сделала поворот на 180 градусов».



«Многие вещи меня удивляли, но ничто не поражало меня так, как следующее: Республиканская партия — это пропагандистская партия России», — заключает Мэтт Льюис.



Она не просто отказалась от прошлых позиций по России, но и «сделала поворот на 180 градусов».«Многие вещи меня удивляли, но ничто не поражало меня так, как следующее: Республиканская партия — это пропагандистская партия России», — заключает Мэтт Льюис.