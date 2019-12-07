Наваждение войны. Жены лидеров Армении и Азербайджана высказались о Карабахе

Супруги лидеров Азербайджана и Армении заочно обсудили Карабахский конфликт на фоне активизировавшихся дипломатических инициатив вокруг одного из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. Но далеко не всем видятся в этом шаги навстречу миру, пишет ВВС.
Заочный диалог первых леди Армении и Азербайджана начался, когда в телеграм-аккаунте, который связывают с Мехрибан Алиевой, которая также занимает пост первого вице-президента Азербайджана, появился призыв: "Наша единственная мечта - услышать мугам вместе на карабахской земле!"
Мугам - это один из видов азербайджанской народной музыки, появившийся в средневековье.
Заявление это появилось в "Телеграме" еще в августе 2019 года, его репост вызвал реакцию в Армении.
В среду на него ответила жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригласив Алиеву в качестве гостьи в Карабах.
Анна Акопян сказала, что сама может стать гостьей в Баку, и призвала Азербайджан "стряхнуть наваждение войны".
"Несколько дней назад Мехрибан Алиева написала в "Твиттере" или "Телеграме" о том, что их общая мечта - послушать мугам в Карабахе. Я приблизительно знаю, в каком контексте она это написала, но сейчас я хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах", - сказала Анна Акопян, выступая на конференции по обсуждению резолюции Совбеза ООН 1325 о правах женщин.
"И если она примет приглашение, я готова сама побывать в Баку, у них в гостях, и я думаю, что это может стать реализацией резолюции ООН N1325 на очень реальном и высоком уровне", - добавила она.
Разрядка напряженности?
Заявления жен двух лидеров о Карабахе - не первая попытка нащупать почву для сближения или, по крайней мере, активизировать контакты между двумя странами.
Переговоры между Баку и Ереваном активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча лидеров двух стран привела к разрядке напряженности в зоне конфликта.
Между министерствами обороны Армении и Азербайджана был установлен канал связи, а число столкновений на линии разделения в Карабахе сократилось.
В конце ноября страны впервые с 2001 года обменялись визитами делегаций журналистов. Азербайджанские журналисты также посетили Нагорный Карабах, где за их прием отвечали де-факто власти непризнанной республики.
Далекий путь к компромиссу
Тем не менее ни одна из сторон не показывает явной готовности к компромиссу.
И последняя активизация контактов вряд ли приведет к прорыву в отношениях, считает аналитик Лейла Алиева. Она считает, что Азербайджан вновь обратился к теме карабахского конфликта, с одной стороны, из-за процессов внутри элиты страны, с другой - после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна.
"Они пытаются показать, что Армения ничего не боится: ни того, кому принадлежит эта земля, ни того факта, что они ее оккупируют. Никол Пашинян сказал, что Карабах - это Армения. Соответственно, и политическая риторика будет в этом ключе", - сказала Алиева в беседе с Азербайджанской службой Би-би-си.
В то же время она отмечает, что в последнее время многие говорят о сближении Азербайджана с Россией и что при этом Россия полностью контролирует конфликт в Карабахе.
Приглашение рассчитано в первую очередь на карабахских армян, говорит Лейла Алиева. Азербайджанская сторона вряд ли сможет его принять, учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Карабаха.
В свою очередь депутат Национального собрания Армении Наира Зохрабян написала на своей странице в "Фейсбуке": "Я призываю вице-президента Азербайджана принять мой вызов и с уверенностью заявляю, что она точно не услышит мугам в Арцахе, а я обещаю слушать Комитаса в Баку".
Комитас - армянский композитор, которого считают основателем национальной музыкальной школы Армении.
Заявление это появилось в "Телеграме" еще в августе 2019 года, его репост вызвал реакцию в Армении.
В среду на него ответила жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригласив Алиеву в качестве гостьи в Карабах.
Анна Акопян сказала, что сама может стать гостьей в Баку, и призвала Азербайджан "стряхнуть наваждение войны".
"Несколько дней назад Мехрибан Алиева написала в "Твиттере" или "Телеграме" о том, что их общая мечта - послушать мугам в Карабахе. Я приблизительно знаю, в каком контексте она это написала, но сейчас я хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах", - сказала Анна Акопян, выступая на конференции по обсуждению резолюции Совбеза ООН 1325 о правах женщин.
"И если она примет приглашение, я готова сама побывать в Баку, у них в гостях, и я думаю, что это может стать реализацией резолюции ООН N1325 на очень реальном и высоком уровне", - добавила она.
Разрядка напряженности?
Заявления жен двух лидеров о Карабахе - не первая попытка нащупать почву для сближения или, по крайней мере, активизировать контакты между двумя странами.
Переговоры между Баку и Ереваном активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча лидеров двух стран привела к разрядке напряженности в зоне конфликта.
Между министерствами обороны Армении и Азербайджана был установлен канал связи, а число столкновений на линии разделения в Карабахе сократилось.
В конце ноября страны впервые с 2001 года обменялись визитами делегаций журналистов. Азербайджанские журналисты также посетили Нагорный Карабах, где за их прием отвечали де-факто власти непризнанной республики.
Далекий путь к компромиссу
Тем не менее ни одна из сторон не показывает явной готовности к компромиссу.
И последняя активизация контактов вряд ли приведет к прорыву в отношениях, считает аналитик Лейла Алиева. Она считает, что Азербайджан вновь обратился к теме карабахского конфликта, с одной стороны, из-за процессов внутри элиты страны, с другой - после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна.
"Они пытаются показать, что Армения ничего не боится: ни того, кому принадлежит эта земля, ни того факта, что они ее оккупируют. Никол Пашинян сказал, что Карабах - это Армения. Соответственно, и политическая риторика будет в этом ключе", - сказала Алиева в беседе с Азербайджанской службой Би-би-си.
В то же время она отмечает, что в последнее время многие говорят о сближении Азербайджана с Россией и что при этом Россия полностью контролирует конфликт в Карабахе.
Приглашение рассчитано в первую очередь на карабахских армян, говорит Лейла Алиева. Азербайджанская сторона вряд ли сможет его принять, учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Карабаха.
В свою очередь депутат Национального собрания Армении Наира Зохрабян написала на своей странице в "Фейсбуке": "Я призываю вице-президента Азербайджана принять мой вызов и с уверенностью заявляю, что она точно не услышит мугам в Арцахе, а я обещаю слушать Комитаса в Баку".
Комитас - армянский композитор, которого считают основателем национальной музыкальной школы Армении.