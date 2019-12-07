Наваждение войны. Жены лидеров Армении и Азербайджана высказались о Карабахе 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Супруги лидеров Азербайджана и Армении заочно обсудили Карабахский конфликт на фоне активизировавшихся дипломатических инициатив вокруг одного из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. Но далеко не всем видятся в этом шаги навстречу миру, пишет



Заочный диалог первых леди Армении и Азербайджана начался, когда в телеграм-аккаунте, который связывают с Мехрибан Алиевой, которая также занимает пост первого вице-президента Азербайджана, появился призыв: "Наша единственная мечта - услышать мугам вместе на карабахской земле!" Супруги лидеров Азербайджана и Армении заочно обсудили Карабахский конфликт на фоне активизировавшихся дипломатических инициатив вокруг одного из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. Но далеко не всем видятся в этом шаги навстречу миру, пишет ВВС Заочный диалог первых леди Армении и Азербайджана начался, когда в телеграм-аккаунте, который связывают с Мехрибан Алиевой, которая также занимает пост первого вице-президента Азербайджана, появился призыв: "Наша единственная мечта - услышать мугам вместе на карабахской земле!"



Заявление это появилось в "Телеграме" еще в августе 2019 года, его репост вызвал реакцию в Армении.



В среду на него ответила жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригласив Алиеву в качестве гостьи в Карабах.



Анна Акопян сказала, что сама может стать гостьей в Баку, и призвала Азербайджан "стряхнуть наваждение войны".



"Несколько дней назад Мехрибан Алиева написала в "Твиттере" или "Телеграме" о том, что их общая мечта - послушать мугам в Карабахе. Я приблизительно знаю, в каком контексте она это написала, но сейчас я хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах", - сказала Анна Акопян, выступая на конференции по обсуждению резолюции Совбеза ООН 1325 о правах женщин.



"И если она примет приглашение, я готова сама побывать в Баку, у них в гостях, и я думаю, что это может стать реализацией резолюции ООН N1325 на очень реальном и высоком уровне", - добавила она.



Разрядка напряженности?



GETTY IMAGES Image caption В 2016 году стороны Нагорно-Карабахского конфликта были на грани настоящей войны



Заявления жен двух лидеров о Карабахе - не первая попытка нащупать почву для сближения или, по крайней мере, активизировать контакты между двумя странами.



Переговоры между Баку и Ереваном активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча лидеров двух стран привела к разрядке напряженности в зоне конфликта.



Между министерствами обороны Армении и Азербайджана был установлен канал связи, а число столкновений на линии разделения в Карабахе сократилось.



TWITTER.COM/1VICEPRESIDENT Image caption Российско-азербайджанские контакты в последнее время тоже активизировались, считают аналитики



В конце ноября страны впервые с 2001 года обменялись визитами делегаций журналистов. Азербайджанские журналисты также посетили Нагорный Карабах, где за их прием отвечали де-факто власти непризнанной республики.



Далекий путь к компромиссу



Тем не менее ни одна из сторон не показывает явной готовности к компромиссу.



И последняя активизация контактов вряд ли приведет к прорыву в отношениях, считает аналитик Лейла Алиева. Она считает, что Азербайджан вновь обратился к теме карабахского конфликта, с одной стороны, из-за процессов внутри элиты страны, с другой - после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна.



"Они пытаются показать, что Армения ничего не боится: ни того, кому принадлежит эта земля, ни того факта, что они ее оккупируют. Никол Пашинян сказал, что Карабах - это Армения. Соответственно, и политическая риторика будет в этом ключе", - сказала Алиева в беседе с Азербайджанской службой Би-би-си.



В то же время она отмечает, что в последнее время многие говорят о сближении Азербайджана с Россией и что при этом Россия полностью контролирует конфликт в Карабахе.



Приглашение рассчитано в первую очередь на карабахских армян, говорит Лейла Алиева. Азербайджанская сторона вряд ли сможет его принять, учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Карабаха.



В свою очередь депутат Национального собрания Армении Наира Зохрабян написала на своей странице в "Фейсбуке": "Я призываю вице-президента Азербайджана принять мой вызов и с уверенностью заявляю, что она точно не услышит мугам в Арцахе, а я обещаю слушать Комитаса в Баку".



Комитас - армянский композитор, которого считают основателем национальной музыкальной школы Армении. Мугам - это один из видов азербайджанской народной музыки, появившийся в средневековье.Заявление это появилось в "Телеграме" еще в августе 2019 года, его репост вызвал реакцию в Армении.В среду на него ответила жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригласив Алиеву в качестве гостьи в Карабах.Анна Акопян сказала, что сама может стать гостьей в Баку, и призвала Азербайджан "стряхнуть наваждение войны"."Несколько дней назад Мехрибан Алиева написала в "Твиттере" или "Телеграме" о том, что их общая мечта - послушать мугам в Карабахе. Я приблизительно знаю, в каком контексте она это написала, но сейчас я хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах", - сказала Анна Акопян, выступая на конференции по обсуждению резолюции Совбеза ООН 1325 о правах женщин."И если она примет приглашение, я готова сама побывать в Баку, у них в гостях, и я думаю, что это может стать реализацией резолюции ООН N1325 на очень реальном и высоком уровне", - добавила она.Заявления жен двух лидеров о Карабахе - не первая попытка нащупать почву для сближения или, по крайней мере, активизировать контакты между двумя странами.Переговоры между Баку и Ереваном активизировались после смены власти в Армении в мае 2018 года. Встреча лидеров двух стран привела к разрядке напряженности в зоне конфликта.Между министерствами обороны Армении и Азербайджана был установлен канал связи, а число столкновений на линии разделения в Карабахе сократилось.В конце ноября страны впервые с 2001 года обменялись визитами делегаций журналистов. Азербайджанские журналисты также посетили Нагорный Карабах, где за их прием отвечали де-факто власти непризнанной республики.Тем не менее ни одна из сторон не показывает явной готовности к компромиссу.И последняя активизация контактов вряд ли приведет к прорыву в отношениях, считает аналитик Лейла Алиева. Она считает, что Азербайджан вновь обратился к теме карабахского конфликта, с одной стороны, из-за процессов внутри элиты страны, с другой - после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна."Они пытаются показать, что Армения ничего не боится: ни того, кому принадлежит эта земля, ни того факта, что они ее оккупируют. Никол Пашинян сказал, что Карабах - это Армения. Соответственно, и политическая риторика будет в этом ключе", - сказала Алиева в беседе с Азербайджанской службой Би-би-си.В то же время она отмечает, что в последнее время многие говорят о сближении Азербайджана с Россией и что при этом Россия полностью контролирует конфликт в Карабахе.Приглашение рассчитано в первую очередь на карабахских армян, говорит Лейла Алиева. Азербайджанская сторона вряд ли сможет его принять, учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Карабаха.В свою очередь депутат Национального собрания Армении Наира Зохрабян написала на своей странице в "Фейсбуке": "Я призываю вице-президента Азербайджана принять мой вызов и с уверенностью заявляю, что она точно не услышит мугам в Арцахе, а я обещаю слушать Комитаса в Баку".Комитас - армянский композитор, которого считают основателем национальной музыкальной школы Армении. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: конфликт, Азербайджан, Армения, Карабах, урегулирование — статья прочитана 209 раз Комментарии