Киеву сигналят — Лукашенко оставит без работы тысячи украинских шахтеров 🔊 Воспроизвести



В правительстве Украины должны четко осознать, какую опасность несет для рынка Украины БелАЭС, первый блок которой должны запустить уже в следующем году, заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.



Сколько же процентов белорусской электроэнергии Украина будет импортировать через 2−3 года, задается вопросом эксперт. Сами белорусы, по информации Корольчука, ориентируются на цифру 8−9 млрд кВт-ч в год, пишет



«Скорее всего, импортные поставки электроэнергии будут покрывать пики потребления электроэнергии в Украине — утро и вечер. Сейчас такие пики покрывают тепловые электростанции, которые сжигают уголь. Чем это чревато для блоков ТЭС? Тем, что ТЭС будет производить не 47 млрд кВт-ч, а максимум 38−39 млрд кВт-час. А угольные шахты сократят добычу угля на 4 млн тонн», — анализирует ситуацию эксперт. В правительстве Украины должны четко осознать, какую опасность несет для рынка Украины БелАЭС, первый блок которой должны запустить уже в следующем году, заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.Сколько же процентов белорусской электроэнергии Украина будет импортировать через 2−3 года, задается вопросом эксперт. Сами белорусы, по информации Корольчука, ориентируются на цифру 8−9 млрд кВт-ч в год, пишет ИА REGNUM «Скорее всего, импортные поставки электроэнергии будут покрывать пики потребления электроэнергии в Украине — утро и вечер. Сейчас такие пики покрывают тепловые электростанции, которые сжигают уголь. Чем это чревато для блоков ТЭС? Тем, что ТЭС будет производить не 47 млрд кВт-ч, а максимум 38−39 млрд кВт-час. А угольные шахты сократят добычу угля на 4 млн тонн», — анализирует ситуацию эксперт. По его словам, когда такое положение дел станет реальностью, Украине уже будет поздно что-то исправлять.



«Можно лишь распустить по домам шахтеров и работников ТЭС. И, опять же, можно сослаться на новых народных депутатов, которые с удивлением говорят: «Да нет, Лукашенко «не кинет» Украину. Может, подстрахует и даст сотню-другую млн киловатт. Не более…» Если бы так. Для Белоруссии и России БелАЭС — это бизнес-проект, который должен зарабатывать деньги, а не думать об украинских шахтерах. Поэтому играть в «дружбу» здесь никто не будет», — отмечает Корольчук.



Эксперт считает, что для Белоруссии рынок Украины будет, скорее всего, наиболее «лакомым куском» из соседних стран, ведь Польша и Литва пока не числятся в списках реальных клиентов.



«Белоруссия нам друг, но энергетическая истина должна быть дороже. И понимание того — это как раз то, о чём сейчас не думают и не хотят думать в правительстве», — резюмировал специалист.



ИА REGNUM напоминает, что накануне, 5 декабря, Верховная рада приняла закон, который устанавливает запрет на продажу и поставки электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом в документе оговаривается, что при угрозе чрезвычайной ситуации в энергетической системе Украины правительство сможет отменять данный запрет. Также эксперты и оппозиционные политики отмечают, что закон оставляет возможность импорта из Белоруссии, по сути, российской электроэнергии.



Глава энергетического комитета парламента Украины Андрей Герус, который является главным куратором вопроса закупки электроэнергии в Киеве, заявил журналистам, что в Белоруссии в настоящий момент электроэнергия не такая уж и дешевая.



«С 1 декабря у нас импорт из Беларуси составляет ноль. Он закончился, его нет. Импорт по рыночным причинам остановлен», — сказал он журналистам в кулуарах Рады. regnum.ru Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Украина, электроэнергия, уголь, БелАЭС, шахтеры — статья прочитана 226 раз Комментарии