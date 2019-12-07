|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Новосибирец отсудил деньги за концерт Шнура. Он не знал, что в песнях есть мат
Бывший поклонник требовал с певца и организаторов 300 тысяч рублей, а получил только компенсацию за билет.
Житель Новосибирска подал в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за мат на концерте, сообщают ЛАЙФ со ссылкой на "Вести Новосибирск".
Евгений Гуляев утверждает, что слышал по радио треки Шнура, но в них не было ненормативной лексики. Каково же было удивление новосибирца, когда на концерте песни оказались нецензурными.
Гуляева это оскорбило, после чего он через суд потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.
Суд удовлетворил жалобу новосибирца, однако ему вернут лишь деньги, потраченные на билет. Также организатор концерта заплатит штраф в размере 2225 рублей.
Сам же Шнуров ранее заявлял, что в его песнях "нет никакого мата". Якобы это всё "русский язык в полном объёме".
Загрузка...
life.ru
Категории: культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: концерт, суд, Ленинград, Шнуров, нецензурщина
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|