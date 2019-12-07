Загрузка... Новосибирец отсудил деньги за концерт Шнура. Он не знал, что в песнях есть мат 🔊 Воспроизвести Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр



Бывший поклонник требовал с певца и организаторов 300 тысяч рублей, а получил только компенсацию за билет.



Житель Новосибирска подал в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за мат на концерте, сообщают



Евгений Гуляев утверждает, что слышал по радио треки Шнура, но в них не было ненормативной лексики. Каково же было удивление новосибирца, когда на концерте песни оказались нецензурными.



Гуляева это оскорбило, после чего он через суд потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.



Суд удовлетворил жалобу новосибирца, однако ему вернут лишь деньги, потраченные на билет. Также организатор концерта заплатит штраф в размере 2225 рублей.



Сам же Шнуров ранее заявлял, что в его песнях "нет никакого мата". Якобы это всё "русский язык в полном объёме". Бывший поклонник требовал с певца и организаторов 300 тысяч рублей, а получил только компенсацию за билет.Житель Новосибирска подал в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за мат на концерте, сообщают ЛАЙФ со ссылкой на "Вести Новосибирск".Евгений Гуляев утверждает, что слышал по радио треки Шнура, но в них не было ненормативной лексики. Каково же было удивление новосибирца, когда на концерте песни оказались нецензурными.Гуляева это оскорбило, после чего он через суд потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.Суд удовлетворил жалобу новосибирца, однако ему вернут лишь деньги, потраченные на билет. Также организатор концерта заплатит штраф в размере 2225 рублей.Сам же Шнуров ранее заявлял, что в его песнях "нет никакого мата". Якобы это всё "русский язык в полном объёме". Загрузка... life.ru Категории: культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: концерт, суд, Ленинград, Шнуров, нецензурщина География: Россия — статья прочитана 191 раз Комментарии