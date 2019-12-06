Оператор Северного потока -2 активизировал укладку труб 🔊 Воспроизвести © Nord Stream 2/Paul Langrock



Глава австрийской OMV AG Райнер Зеле уточнил, что прогресс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий, сообщает



Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб. Об этом журналистам сообщил глава австрийской OMV AG (партнер "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле.



"Я вижу, что они [Nord Stream 2 AG] вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу", - сказал Зеле, отметив, что прогресс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий. Глава австрийской OMV AG Райнер Зеле уточнил, что прогресс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий, сообщает ТАСС Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб. Об этом журналистам сообщил глава австрийской OMV AG (партнер "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле."Я вижу, что они [Nord Stream 2 AG] вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу", - сказал Зеле, отметив, что прогресс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий. Что касается возможных санкций США против "Северного потока - 2", Зеле отметил: "Давайте работать и укладывать трубу. Надеюсь, мы все завершим вовремя. С моей точки зрения, это сигнал для Европы, который европейские политики не могут принять. Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы".



Во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне 4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который представляет для них проблему. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. ТАСС Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: аналитика, Европа, СП-2, раскол — статья прочитана 129 раз Комментарии