«Хороший день для Трампа, плохой — для демократов»: как прошли слушания по делу об импичменте президента США 🔊 Воспроизвести Reuters © Leah Millis/File



Слушания в юридическом комитете палаты представителей продемонстрировали «политическую предвзятость» экспертов к Дональду Трампу, уверена пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, пишет Слушания в юридическом комитете палаты представителей продемонстрировали «политическую предвзятость» экспертов к Дональду Трампу, уверена пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, пишет RT . По её мнению, законодателям следует вернуться к реальной работе, а не фокусироваться на «жалком и отчаянном спектакле». Отметим, что по итогам слушаний глава комитета Джеррольд Надлер заявил об очевидных свидетельствах того, что президент США злоупотребил властью. Между тем в стане республиканцев указали, что позиция демократов связана исключительно с их боязнью потерпеть очередное поражение на выборах 2020 года.



«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что продемонстрировали три либеральных профессора на слушаниях председателя Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.



Она назвал проходящий процесс в отношении Трампа «фиктивным», поскольку глава государства «не сделал ничего неправильного».



«Конгрессу следует вернуться к работе на благо американского народа. Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, инфраструктура и цены на медикаменты — все эти вопросы ожидают действий со стороны спикера Нэнси Пелоси. Вместо этого конгрессмены-демократы продолжают пренебрегать своими избирателями, сосредотачивая внимание на этом жалком и отчаянном спектакле», — подчеркнула она.



В среду, 4 декабря, в юридическом комитете палаты представителей состоялись слушания, на которых выступили четыре так называемых свидетеля, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Как указывает портал The Hill, трое из них были приглашены демократами, ещё один — республиканцами.



В течение нескольких часов они обсуждали поведение Дональда Трампа, который, согласно обвинениям демократов, якобы заблокировал выделенную Украине военную помощь и «злоупотребил своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В свете этих и других обвинений они дискутировали о том, есть ли основания для отстранения американского президента от должности.



В итоге трое экспертов сошлись во мнении, что Дональд Трамп совершил действия, дающие основания для объявления импичмента. По их словам, глава Белого дома якобы поставил свои личные интересы выше закона и интересов американской общественности, отказался сотрудничать и мешал проведению расследования о его отстранении с поста. Эти и другие серьёзные нарушения дают основания для импичмента, добавили они.



Между тем один из экспертов — профессор университета Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрли — высказал противоположное мнение. Он подчеркнул, что не голосовал за действующего главу Белого дома во время президентских выборов 2016 года, однако, по его мнению, запущенное демократами расследование «небрежно» и не имеет оснований. При этом он полагает, что процедура импичмента против Трампа может быть самой малопродолжительной в истории США из-за отсутствия необходимой доказательной базы и узконаправленности обвинений.



В завершение экспертных слушаний глава юридического комитета Джеррольд Надлер заявил, что Дональд Трамп совершил нарушения, за которые его могут отстранить от должности президента США, поскольку он поставил под угрозу нацбезопасность и предстоящие в 2020 году президентские выборы.



«Я сижу тут сегодня, выслушав обоснованные, ясные и убедительные свидетельства того, что президент злоупотреблял полномочиями, пытался подорвать конституционную роль конгресса, скомпрометировал наши выборы. Я призываю моих коллег следовать данной ими клятве», — сказал Надлер.



Reuters © Loren Elliott



В свою очередь, лидер республиканцев в юридическом комитете Даг Коллинз высказал мнение, что действия демократов связаны исключительно с их боязнью второй раз проиграть Трампу на выборах.



«Если президентов можно представлять к импичменту из-за межпартийных разногласий, на основании предположений и предчувствий, а не реальных доказательств, демократы совершенно дискредитируют прецеденты в работе данного института», — сказал он.



Заседание прошло спустя сутки после того, как комитет по разведке палаты представителей конгресса США одобрил 300-страничный доклад об импичменте президента Дональда Трампа. В документе «на основании свидетельских показаний и доказательств» сделано девять выводов о неправомерных действиях американского лидера.



В частности, действующий глава государства обвиняется в шагах, нанёсших ущерб внешнеполитическому курсу США в отношении Украины и подорвавших национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы ему в борьбе за переизбрание. Речь идёт о просьбе к Владимиру Зеленскому содействовать расследованию в отношении возможного противника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также о якобы продвигаемой Россией «безосновательной теории» о том, что Украина, а не РФ совершила вмешательство в американские выборы 2016 года.



Ожидается, что юридический комитет палаты представителей до конца года проведёт необходимые процедуры для формулирования и вынесения обвинительного заключения в отношении Дональда Трампа. Если документ будет одобрен палатой представителей, то его направят в сенат. Для того чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы виновность главы государства признали две трети сенаторов.



Добавим, что большинство в сенате по итогам промежуточных выборов 2018 года получили члены Республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп. При этом в палате представителей преимущество у демократов. Белый дом подверг критике американских законодателей от Демократической партии после слушаний в юридическом комитете палаты представителей конгресса США, которые касались официального расследования по делу об импичменте 45-го президента страны Дональда Трампа.«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что продемонстрировали три либеральных профессора на слушаниях председателя Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.Она назвал проходящий процесс в отношении Трампа «фиктивным», поскольку глава государства «не сделал ничего неправильного».«Конгрессу следует вернуться к работе на благо американского народа. Торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, инфраструктура и цены на медикаменты — все эти вопросы ожидают действий со стороны спикера Нэнси Пелоси. Вместо этого конгрессмены-демократы продолжают пренебрегать своими избирателями, сосредотачивая внимание на этом жалком и отчаянном спектакле», — подчеркнула она.В среду, 4 декабря, в юридическом комитете палаты представителей состоялись слушания, на которых выступили четыре так называемых свидетеля, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Как указывает портал The Hill, трое из них были приглашены демократами, ещё один — республиканцами.В течение нескольких часов они обсуждали поведение Дональда Трампа, который, согласно обвинениям демократов, якобы заблокировал выделенную Украине военную помощь и «злоупотребил своими должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В свете этих и других обвинений они дискутировали о том, есть ли основания для отстранения американского президента от должности.В итоге трое экспертов сошлись во мнении, что Дональд Трамп совершил действия, дающие основания для объявления импичмента. По их словам, глава Белого дома якобы поставил свои личные интересы выше закона и интересов американской общественности, отказался сотрудничать и мешал проведению расследования о его отстранении с поста. Эти и другие серьёзные нарушения дают основания для импичмента, добавили они.Между тем один из экспертов — профессор университета Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрли — высказал противоположное мнение. Он подчеркнул, что не голосовал за действующего главу Белого дома во время президентских выборов 2016 года, однако, по его мнению, запущенное демократами расследование «небрежно» и не имеет оснований. При этом он полагает, что процедура импичмента против Трампа может быть самой малопродолжительной в истории США из-за отсутствия необходимой доказательной базы и узконаправленности обвинений.В завершение экспертных слушаний глава юридического комитета Джеррольд Надлер заявил, что Дональд Трамп совершил нарушения, за которые его могут отстранить от должности президента США, поскольку он поставил под угрозу нацбезопасность и предстоящие в 2020 году президентские выборы.«Я сижу тут сегодня, выслушав обоснованные, ясные и убедительные свидетельства того, что президент злоупотреблял полномочиями, пытался подорвать конституционную роль конгресса, скомпрометировал наши выборы. Я призываю моих коллег следовать данной ими клятве», — сказал Надлер.В свою очередь, лидер республиканцев в юридическом комитете Даг Коллинз высказал мнение, что действия демократов связаны исключительно с их боязнью второй раз проиграть Трампу на выборах.«Если президентов можно представлять к импичменту из-за межпартийных разногласий, на основании предположений и предчувствий, а не реальных доказательств, демократы совершенно дискредитируют прецеденты в работе данного института», — сказал он.Заседание прошло спустя сутки после того, как комитет по разведке палаты представителей конгресса США одобрил 300-страничный доклад об импичменте президента Дональда Трампа. В документе «на основании свидетельских показаний и доказательств» сделано девять выводов о неправомерных действиях американского лидера.В частности, действующий глава государства обвиняется в шагах, нанёсших ущерб внешнеполитическому курсу США в отношении Украины и подорвавших национальную безопасность ради двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы ему в борьбе за переизбрание. Речь идёт о просьбе к Владимиру Зеленскому содействовать расследованию в отношении возможного противника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также о якобы продвигаемой Россией «безосновательной теории» о том, что Украина, а не РФ совершила вмешательство в американские выборы 2016 года.Ожидается, что юридический комитет палаты представителей до конца года проведёт необходимые процедуры для формулирования и вынесения обвинительного заключения в отношении Дональда Трампа. Если документ будет одобрен палатой представителей, то его направят в сенат. Для того чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы виновность главы государства признали две трети сенаторов.Добавим, что большинство в сенате по итогам промежуточных выборов 2018 года получили члены Республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп. При этом в палате представителей преимущество у демократов. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп, демократы — статья прочитана 138 раз Комментарии