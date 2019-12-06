Конгрессмен из США потратил предвыборные деньги на игры в Steam 🔊 Воспроизвести



Конгрессмен из США призван виновным в растрате средств, которые ему выделили на предвыборную кампанию. Кроме всевозможных сторонних трат, вроде стоматолога или оплаты самолета для собственных кроликов, он потратил значительную сумму на игры в Steam. Налогоплательщики припомнили ему это: политик, который заседал в Конгрессе с 2008 года, потерял свое место и может вообще оказаться за решеткой. Не только за игры в Steam, конечно же, сообщает



Дункан Хантер — 42-летний политик из республиканской партии, который представлял Калифорнию в Конгрессе США. За 8 лет работы на своем месте он умудрялся не вызывать особых подозрений у соратников по партии, которые спонсировали его предвыборные кампании. Секрет в том, что его жена выступала в роли личного казначея, так что пилить бюджеты у них получалось довольно аккуратно. До тех пор, пока сумма растрат не перевалила за 150 тысяч долларов. Конгрессмен из США призван виновным в растрате средств, которые ему выделили на предвыборную кампанию. Кроме всевозможных сторонних трат, вроде стоматолога или оплаты самолета для собственных кроликов, он потратил значительную сумму на игры в Steam. Налогоплательщики припомнили ему это: политик, который заседал в Конгрессе с 2008 года, потерял свое место и может вообще оказаться за решеткой. Не только за игры в Steam, конечно же, сообщает disgustingmen.com Дункан Хантер — 42-летний политик из республиканской партии, который представлял Калифорнию в Конгрессе США. За 8 лет работы на своем месте он умудрялся не вызывать особых подозрений у соратников по партии, которые спонсировали его предвыборные кампании. Секрет в том, что его жена выступала в роли личного казначея, так что пилить бюджеты у них получалось довольно аккуратно. До тех пор, пока сумма растрат не перевалила за 150 тысяч долларов.



Но больше суд и СМИ возмутили два эпизода: кроме прочего конгрессмен покупал билеты на самолеты для своих любимых кроликов по имени Эггберт и Кэдбери, а также потратил 1302 доллара на игры в Steam. Как нетрудно догадаться, за последними он активно проводил свои рабочие часы.







Дело Дункана Хантера рассматривалось в суде вплоть до нынешнего момента. И вот теперь, 3 декабря 2019 года, его признали виновным в растрате. Максимальное наказание, которое могут дать бывшему конгрессмену — 5 лет лишения свободы и 250 тысяч долларов штрафа. Довольно забавно, что на его покупки в Steam обращают внимание как на признак инфантильности, профнепрегодности и неумения держать себя в руках. Зато растрата 150 тысяч долларов, судя по всему — слишком обыденное дело, практически норма. В 2016 году коллеги-республиканцы опомнились и обнаружили, что отданные Дункану деньги не просто испарились, он еще и умудрился наделать долгов сверх этого. Началось расследование, благодаря которому выяснилось, что Хантер жил беззаботно и по-сибаритски, как римский патриций. Он тратил партийные деньги на люксовые шмотки, отели, стоматологов, путешествия, наборы Lego. Даже коммунальные услуги он оплачивал из денег, отданных ему на предвыборную кампанию.Но больше суд и СМИ возмутили два эпизода: кроме прочего конгрессмен покупал билеты на самолеты для своих любимых кроликов по имени Эггберт и Кэдбери, а также потратил 1302 доллара на игры в Steam. Как нетрудно догадаться, за последними он активно проводил свои рабочие часы.Дело Дункана Хантера рассматривалось в суде вплоть до нынешнего момента. И вот теперь, 3 декабря 2019 года, его признали виновным в растрате. Максимальное наказание, которое могут дать бывшему конгрессмену — 5 лет лишения свободы и 250 тысяч долларов штрафа. Довольно забавно, что на его покупки в Steam обращают внимание как на признак инфантильности, профнепрегодности и неумения держать себя в руках. Зато растрата 150 тысяч долларов, судя по всему — слишком обыденное дело, практически норма. disgustingmen.com Категории: чп и криминал, общество, политика Ключевые слова: США, деньги, игры, конгресс — статья прочитана 107 раз Комментарии