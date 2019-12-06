Загрузка... В литовском футболе – два досудебных расследования о договорных матчах 🔊 Воспроизвести



Литовская полиция в четверг сообщила, что сейчас проводит два досудебных расследования о договорных матчах в литовском футболе. Литовская футбольная федерация назначила спортивные санкции клайпедским клубам Atlantas и Palanga.



"У нас в данный момент три досудебных расследования, одно из которых было прекращено как неподтвердившееся", – сказал на пресс-конференции заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.



Он также сказал, что в досудебных расследованиях предъявлены подозрения лицам, однако от подробных комментариев отказался.



По словам Э. Шилериса, досудебное расследование, которое было прекращено, проводилось о договорных матчах в баскетболе.



Генеральный секретарь Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс сообщил, что в этом сезоне поступило 25 сообщений о договорных матчах от агентства по мониторингу спортивных соревнований Sportradar.



Из-за договорных матчей в этом году спортивным санкциям подверглись игравшие в Высшей футбольной лиге страны клайпедские клубы Atlantas и Palanga, а также игравшие в них игроки и директор одного из клубов. Литовская полиция в четверг сообщила, что сейчас проводит два досудебных расследования о договорных матчах в литовском футболе. Литовская футбольная федерация назначила спортивные санкции клайпедским клубам Atlantas и Palanga."У нас в данный момент три досудебных расследования, одно из которых было прекращено как неподтвердившееся", – сказал на пресс-конференции заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.Он также сказал, что в досудебных расследованиях предъявлены подозрения лицам, однако от подробных комментариев отказался.По словам Э. Шилериса, досудебное расследование, которое было прекращено, проводилось о договорных матчах в баскетболе.Генеральный секретарь Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс сообщил, что в этом сезоне поступило 25 сообщений о договорных матчах от агентства по мониторингу спортивных соревнований Sportradar.Из-за договорных матчей в этом году спортивным санкциям подверглись игравшие в Высшей футбольной лиге страны клайпедские клубы Atlantas и Palanga, а также игравшие в них игроки и директор одного из клубов. Загрузка... BNS Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, коррупция, расследование, договорный География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии