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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В литовском футболе – два досудебных расследования о договорных матчах
Литовская полиция в четверг сообщила, что сейчас проводит два досудебных расследования о договорных матчах в литовском футболе. Литовская футбольная федерация назначила спортивные санкции клайпедским клубам Atlantas и Palanga.
"У нас в данный момент три досудебных расследования, одно из которых было прекращено как неподтвердившееся", – сказал на пресс-конференции заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.
Он также сказал, что в досудебных расследованиях предъявлены подозрения лицам, однако от подробных комментариев отказался.
По словам Э. Шилериса, досудебное расследование, которое было прекращено, проводилось о договорных матчах в баскетболе.
Генеральный секретарь Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс сообщил, что в этом сезоне поступило 25 сообщений о договорных матчах от агентства по мониторингу спортивных соревнований Sportradar.
Из-за договорных матчей в этом году спортивным санкциям подверглись игравшие в Высшей футбольной лиге страны клайпедские клубы Atlantas и Palanga, а также игравшие в них игроки и директор одного из клубов.
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Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: футбол, коррупция, расследование, договорный
География: Литва
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