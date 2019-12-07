Журналиста Politico удивило, что к русским в Эстонии и на Украине относятся по-разному 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Песня



Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским, пишет



Автор статьи признался, что перед поездкой был настроен предвзято.



«Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились к русскому языку, — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя около трети из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные», — пояснил он.



Однако его приятно удивило «непринужденное и раскованное» поведение эстонцев, которые говорили по-русски.



Журналист учел и мнение местных жителей об отношениях между странами.



Также, по его словам, президент Керсти Кальюлайд со своим аппаратом провела в «самом русском» городе страны Нарве несколько недель, чтобы «сломать некоторые стереотипы населения».



По словам журналиста, в Эстонии уже произошла перезагрузка отношений с Россией, на которую только «надеется» президент Франции Эммануэль Макрон.



«Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира», — пишет журналист в статье. Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским, пишет УКРАИНА.РУ Автор статьи признался, что перед поездкой был настроен предвзято.«Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились к русскому языку, — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя около трети из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные», — пояснил он.Однако его приятно удивило «непринужденное и раскованное» поведение эстонцев, которые говорили по-русски.Журналист учел и мнение местных жителей об отношениях между странами.Также, по его словам, президент Керсти Кальюлайд со своим аппаратом провела в «самом русском» городе страны Нарве несколько недель, чтобы «сломать некоторые стереотипы населения».По словам журналиста, в Эстонии уже произошла перезагрузка отношений с Россией, на которую только «надеется» президент Франции Эммануэль Макрон.«Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира», — пишет журналист в статье. ukraina.ru Категории: политика, здоровье, в Европе Ключевые слова: Эстония, Украина, русский язык, образование, запрет, культура — статья прочитана 154 раза Комментарии