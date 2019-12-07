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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Журналиста Politico удивило, что к русским в Эстонии и на Украине относятся по-разному
Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским, пишет УКРАИНА.РУ.
Автор статьи признался, что перед поездкой был настроен предвзято.
«Я не был в Эстонии более пяти лет и помнил, как неодобрительно там относились к русскому языку, — примерно так же, как сегодня на Украине, хотя около трети из полутора миллионов граждан этой страны русскоязычные», — пояснил он.
Однако его приятно удивило «непринужденное и раскованное» поведение эстонцев, которые говорили по-русски.
Журналист учел и мнение местных жителей об отношениях между странами.
Также, по его словам, президент Керсти Кальюлайд со своим аппаратом провела в «самом русском» городе страны Нарве несколько недель, чтобы «сломать некоторые стереотипы населения».
По словам журналиста, в Эстонии уже произошла перезагрузка отношений с Россией, на которую только «надеется» президент Франции Эммануэль Макрон.
«Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира», — пишет журналист в статье.
ukraina.ru
Ключевые слова: Эстония, Украина, русский язык, образование, запрет, культура
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