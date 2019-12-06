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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде
Кнопка «пуск» в так называемом «Ядерном чемоданчике» на самом деле белого, а не красного цвета, сообщает ЗВЕЗДА.
Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров показал, как выглядит ядерный чемоданчик и что в нем находится.
«Я хочу обратить внимание на то, что кнопка "пуск" белого цвета. Этот самый чемодан находился у офицера , который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика - флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем. Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, но тем не менее, это первый случай на телевидении, когда этот чемодан разрешают показать в раскрытом виде», - рассказал Егоров в студии «Открытого эфира».
Он также раскрыл небольшие детали нового выпуска «Военной приемки». В это воскресенье телезрителям покажут закрытый бункер Центрального командного пункта РВСН, откуда идет управление всем наземным ядерным арсеналом страны. Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам.
tvzvezda.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: Россия, США, вооружение, ракеты, управление
География: Россия
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