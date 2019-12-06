США расширили санкции против России 🔊 Воспроизвести



Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями, сообщает



"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.



Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций, включая Evil Corp, его основных кибернетических операторов", добавили в Минфине.



В свою очередь, в Минюсте США заявили, что выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца. Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями, сообщает РИА Новости "Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций, включая Evil Corp, его основных кибернетических операторов", добавили в Минфине.В свою очередь, в Минюсте США заявили, что выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции — статья прочитана 174 раза Комментарии