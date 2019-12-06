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США расширили санкции против России



Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями, сообщает РИА Новости.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций, включая Evil Corp, его основных кибернетических операторов", добавили в Минфине.

В свою очередь, в Минюсте США заявили, что выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, санкции
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добавлена сегодня, 6 декабря, 08:00

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