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США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями, сообщает РИА Новости.
"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, "сегодняшние действия нацелены на 17 физических лиц и семь организаций, включая Evil Corp, его основных кибернетических операторов", добавили в Минфине.
В свою очередь, в Минюсте США заявили, что выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против гражданина России Максима Якубца.
РИА Новости
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