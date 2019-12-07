О мюзикле Эндрю Ллойд-Уэббера «Cats» Кошки 🔊 Воспроизвести Дом советов



«Cats»



Andrew Lloyd-Webber



1981 - саундтрек мюзикла,



1998 - видеоверсия,



2019 - фильм.











О мюзикле Эндрю Ллойд-Уэббера «Cats» (Кошки) я вспомнил не только потому, что это одно из самых оригинальных шоу современности, но и потому, что 19 декабря стартует мировая кинопремьера «Кошек». Почитатели мюзикла замерли в ожидании новой встречи с любимой музыкой. Что ещё придумал автор? Как перенести это чудо на большой экран?



Бюджет фильма - в районе невероятных 300 миллионов долларов! Среди исполнителей Джуди Денч, которая принимала участие ещё в лондонской премьере «Кошек» в далёком 1982 году, а также поп-дива Тейлор Свифт, известные актёры Идрис Эльба и Йен Маккеллен, а также популярный телеведущий Джеймс Корден. О мюзикле Эндрю Ллойд-Уэббера «Cats» (Кошки) я вспомнил не только потому, что это одно из самых оригинальных шоу современности, но и потому, что 19 декабря стартует мировая кинопремьера «Кошек». Почитатели мюзикла замерли в ожидании новой встречи с любимой музыкой. Что ещё придумал автор? Как перенести это чудо на большой экран?Бюджет фильма - в районе невероятных 300 миллионов долларов! Среди исполнителей Джуди Денч, которая принимала участие ещё в лондонской премьере «Кошек» в далёком 1982 году, а также поп-дива Тейлор Свифт, известные актёры Идрис Эльба и Йен Маккеллен, а также популярный телеведущий Джеймс Корден. А начиналось всё со сборника стихов Т.С.Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом», который Эндрю ещё в детстве читала его мама. Но, чтобы превратить не связанные между собой стихи в полномасштабный мюзикл, потребовалось почти четыре года напряжённой работы и композитора, и либретистов, и Джона Непера, автора невероятных костюмов с выразительным характером каждой кошки-героини, и сценическая магия хореографа Джилиан Линн и танцевальной группы «Hot Gossip», продюсера Кэмерона Макинтоша и постановщика шоу Тревора Нанна.



Трудно представить, но чтобы реализовать масштабное шоу, Эндрю Ллойд-Уэбберу пришлось даже заложить свой дом.



Сюжетом мюзикла является ежегодный кошачий бал. На нём собираются кошки со всех уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Каждая кошка показывает что может, а предводитель кошачьего племени Дютероном обязан выбрать ту единственную избранную, что должна переродиться к новой жизни…



Альбом с саундтреком мюзикла можно слушать и отдельно от шоу, хотя зрелище потрясающе яркое. Но и музыка поразительна. А ария кошки Гризабеллы «Memories», - возможно, одна из лучших мелодий всего творчества Ллойд-Уэббера, - в исполнении прославленной Барбры Стрейзанд долго лидировала в хит-парадах.



Мюзикл можно найти и на видео, но на большом экране это будет просто восхитительно.



Уверен, что это волшебное музыкальное действо во всех видах достойно вашего внимания!



Федор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: мюзикл, кошки, Эндрю Ллойд-Уэббер, «Cats» — статья прочитана 133 раза Комментарии