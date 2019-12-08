В Литве, там, где любят детей 🔊 Воспроизвести Детский реабилитационный санаторий «Палангос гинтарас» (VŠĮ Palangos reabilitacijos sanatorija «Palangos gintaras») - крупнейшее медицинское учреждение Литвы, предназначенное для оздоровления детей. Его история берёт начало в 1990 году, и с тех пор здесь неизменно поправляют здоровье дети, страдающие заболеваниями дыхательной и нервной системы, нарушениями опорно-двигательного аппарата, психики и поведения; болезнями уха, горла и носа.



- Мы можем одновременно принять около четырёхсот маленьких пациентов в возрасте от одного года и до старше 18 лет, – рассказывает директор санатория Кястутис СПЕЙЧИС (на снимке). - За год в санатории лечится более четырёх тысяч больных – это около сорока процентов всех детей, проходящих реабилитацию в республике. К этому числу необходимо добавить около двухсот мам, которые проживают вместе со своими детьми.



Мы видим этих детей, больших и совсем маленьких, в бурлящем потоке на знаменитой палангской улице Басанавичяус, в парках и аллеях города. И чьё сердце не дрогнет от боли и сострадания к тем, кого везут в инвалидной коляске, кто с трудом продвигается всё в том же направлении – к морю, куда веками плывёт этот неостановимый человеческий поток.



Теперь редко увидишь проявления милосердия и доброты – мир стал примитивным и грубым. И когда на палангском пляже десяток человеческих рук тянется к инвалидной коляске, чтобы помочь ей преодолеть полосу песка, начинаешь понимать, что не все человеческие души чёрствы и безразличны к чужому горю.



- Проявить любовь и милосердие к больному ребёнку – явление нередкое, даже в наше немилосердно рыночное время, - не соглашается с нами доктор Спейчис. – Важно не только и не столько проявить эту любовь, хотя и это хорошо. Куда сложнее делать это постоянно, хотя и это вполне достижимо. Главнее всего - не потерять эту любовь, человеческое милосердие, а то и простое человеческое отношение к больному ребёнку, работая с ним изо дня в день, из года в год. А ведь это дети! Им не поставишь условия, на них не повысишь голос. С ними работает добро и материнская ласка. По-другому дети не воспринимают. И наши врачи, средний медицинский персонал, нянечки, да и все, кто связал свою судьбу с санаторием, живут в таком алгоритме, убирая из отношений к больным детям и своё настроение, и своё самочувствие, и заботы.



Мы незаметно переходим к извечной теме человека – почему? Почему в наше время есть дети–инвалиды, дети, плохо видящие, говорящие или слышащие? Откуда у детей берутся нервные и психические болезни? Ведь давно нет войны, радость и любовь правят нашим миром, да и достаток, пусть и невысокий, но на уровне пропитания, одежды и посещения школы – присутствует, пожалуй, у всех. Уж не будем говорить об армии чиновников и чиновниц, поставленных государством, чтобы растить и лелеять молодую поросль наших граждан.







- Наша задача несколько иная, – говорит господин Спейчис. – Мы постоянно живём с вопросом - как? Как помочь ребёнку владеть собственными руками, речью и слухом? Как избавить его от боли, а главное - сделать независимым от других, быть самостоятельным? Если говорить языком, идущим от жизни, то правильным будет говорить о том, что человек - или зависим, или самостоятелен, может ли он обслужить себя? Конечно, ваш брат журналист, любит искать везде и всюду что-то необычное, мы, врачи–реабилитологи, исходим из суровой действительности жизни. Может ли ребёнок себя одеть, обуть, дойти до школы, подогреть чай – эти и сотни других вопросов и создают облик независимого человека, а будучи другим - ребёнок с трудом будет жить в этом мире. Эти и некоторые другие позиции – главные в оценке и уровня его социальной поддержки со стороны государства в настоящем, да и в будущем. Наша задача, если говорить обобщённо, – помочь ребёнку преодолеть недуг, быть, как все и во всём!



Детей в реабилитационные санатории направляют медицинские учреждения по месту их жительства, руководствуясь нормативными актами Министерства здравоохранения. Право выбора учреждения принадлежит родителям, однако они должны заранее сообщить об этом в выбранный санаторий и произвести соответствующую регистрацию.



Санаторий «Палангос гинтарас» - единственный, который бесплатно привозит и отвозит детей и сопровождающих их лиц из самых отдалённых уголков Литвы. Нам не удалось найти материала о рейтинге реабилитационных учреждений, говорят, что наполняемость и есть тот самый рейтинг – в санаторий либо едут, либо не всегда едут. У «Палангос Гинтарас» - неизменно высокая наполняемость пациентами, и это свидетельство его высокого рейтинга и авторитета.



- Что Вы назвали бы главным отличием своего санатория от аналогичных учреждений?



- «Палангос гинтарас» - санаторий, возникший на базе учреждения, которое изначально проектировалось под дом отдыха. Это определяет и условия проживания – у нас родители проживают вместе со своими детьми, в комнатах со всеми удобствами; проживание двух семей в одной комнате исключено.



Мы создаём детям максимально домашнюю обстановку: в каждом номере - душ, туалет, возможность провести стирку. При этом в санатории постоянно идёт обновление – недавно закончили реновацию одного из корпусов, обновлена мебель.



Дети до восьми лет принимаются только с сопровождением, и для этой категории лиц мы предоставляем бесплатные обеды. К слову сказать, мы не только сохранили в своём подчинении весь пищеблок, но и постоянно его модернизируем. И считаем, что передавать его в аренду – это значит отдавать на откуп ответственность и заботу о здоровье своих пациентов. У нас пищу готовят санаторные повара, годами работающие с детьми и хорошо знающие их потребности.



Что касается лечебного комплекса, то у нас используются новейшие методики лечения, имеется самая современная медицинская техника, которая постоянно обновляется. Персонал неустанно работает над углублением своих знаний – мы активно используем конференции, симпозиумы, семинары. У нас сложились тесные деловые отношения с Клайпедским университетом, в частности, с кафедрой реабилитационной медицины и её заведующей, профессором, кинезитерапевтом Дайвой Моцкявичене. Этот авторитетный учёный два раза в неделю консультирует наших больных, работает с нашими кинезитерапевтами.



Мы проходим по светлым, хорошо оборудованным комнатам-студиям, знакомимся с новейшей медицинской аппаратурой, интересными инженерными решениями, позволяющими страдающим заболеванием опорно-двигательного аппарата принимать ванны, посещать столовую. Само собой разумеется, что пандусы, широкие двери – это повседневные детали обстановки в санатории. Во всём чувствуется одно стремление – помочь детям.



- Дети – сложные пациенты… Им вечно хочется чего-то нового, куда-то бежать…



- Само собой разумеется, что наши пациенты круглосуточно находятся под неусыпным наблюдением врачей, среднего и обслуживающего персонала. Однако мы не можем не учитывать детский характер и не использовать время пребывания в санатории для их развития. Наши пациенты пользуются правом бесплатного посещения музеев города, участвуют в постоянных экскурсиях, прогулках в парке и у моря. Это обычные явления…



- А купание?



- Увы, далеко не всегда! Правила разрешают купание детей только в том случае, если температура воды не менее 21 градуса тепла. Все отдыхающие Паланги хорошо знают, как редко бывает такое чудо. Не могу не подчеркнуть и тот факт, что при санатории действует нормальная школа, с высоким уровнем обучения - она отвечает всем требованиям гимназии. И ребёнок имеет возможность нисколько не отставать в учёбе от сверстников.



Санаторий «Палангос гинтарас» – это большое хозяйство, требующее хорошо продуманной организации и, прямо скажем, немалых затрат. Доктор Спейчис, не заглядывая ни в какие гроссбухи, рассказал о стоимости одного дня пребывания пациента в санатории, общем бюджете учреждения и источниках его формирования, составляющей заработной платы и налоговых платежах.



Главным источником финансирования, как и во всём здравоохранении Литвы, являются Больничные кассы. Родители по совету врачей привозят детей на санаторную реабилитацию, а по собственному выбору и на повторную и за свой счёт.



В работе приморских здравниц, несомненно, чувствуется влияние сезонности: лето - то заманчивое время, которое ведёт к переполнению и «Палангос гинтараса». И неудивительно, что администрация санатория поощряет приезд пациентов в осенне–зимний сезон. Достигается это за счёт предоставления комплекса лечебных услуг, более широкого, чем это предусмотрено официальным регламентом.



- Среди наших пациентов, – рассказывает директор Кястутис Спейчис, - можно встретить детей из всех, самых отдалённых уголков Литвы. При этом некоторые приезжают по второму, а то и третьему разу. Есть и те, кто в санатории лечится каждый год до совершеннолетия (это дети, страдающие врождёнными недугами). Есть и дети из ряда стран Евросоюза, Белоруссии и России.



Весьма любопытна категория больных из семей литовцев, выехавших в страны Евросоюза, – они также любят наш санаторий. Конечно, не последнее значение имеют более низкие цены в литовских здравницах, но не меньшую роль играют, как показывают наши наблюдения, и желания родителей приобщить детей к их исторической родине, да и самим побывать на ней. Согласитесь, это новая сторона литовской эмиграции!



Ул. Витауто, д. 30, Паланга Тел. 8 460 40103 www.palangosgintaras.lt, registracija@palangosgintaras.lt - И всё-таки вернёмся к теме – почему? Почему количество жителей в республике, а значит, и детей, уменьшается, а детская заболеваемость, требующая серьёзного, длительного и дорогого лечения, из года в год растёт? Что это – генетический груз? Халатное отношение к детям?



- Как я уже говорил, мы, реабилитологи, возвращаем маленьким пациентам их утраченное – будь то функция ног, рук, речи или нервной системы. С нашей точки зрения, в той статистике, на которую вы ссылаетесь, действует комплекс причин, в том числе и не зависящих от родителей или общества в целом. Возьмём заболевания суставов. Иной ребёнок растёт настолько стремительно, что формирование суставов не поспевает за этим процессом. И при этом симптоматика более чем плохая: подросток не в состоянии ходить. То же самое можно сказать о некоторых заболеваниях позвоночника. Конечно, многие болезни желудочно-кишечного тракта детей и подростков являются прямым следствием плохого питания. А о болезнях уха или зрения и говорить не приходится – так называемые достижения современной цивилизации в этом случае просто собирают свою дань.



Разумеется, нельзя закрывать глаза и на своевременность диагностирования болезней, выросший уровень медицинской помощи. Согласитесь, что даже двадцать–тридцать лет назад медицинская помощь детям была куда хуже, чем сейчас.



Есть и некоторые внутриведомственные корреляции. Так, ранее много детей, поступавших в наш санаторий, имели такой диагноз как заболевание органов дыхания. Сейчас их число уменьшается, хотя трудно поверить, что при нынешней среде обитания могли быть такие кардинальные изменения. Скорее всего, ранее в первичной системе нашей медицины не утруждали себя тонкостями диагностики: болеет ребёнок воспалением лёгких – ему ставят такой диагноз, и он едет к нам.



И я хочу обнадёжить родителей, чьи дети имеют проблемы со здоровьем: никогда не сдавайтесь, не упускайте ни одного шанса помочь своему ребёнку! Помните, то, что вчера было невозможным, – сегодня уже стало привычным; что не удаётся одному медику - может стать возможным для другого, использующего другие методики и технические новинки.



- В Литве любят детей? Кому как не Вам, из года в год наблюдающему за детьми и их родителями, ответить на этот вопрос!



Добрый дедушка Кястутис Спейчис мгновенно оживляется:



- Мало и далеко не все! Ну вот типичные примеры из нашей повседневной жизни… Размещаем прибывших маму с ребёнком и предлагаем комнату с телевизором или без телевизора. Узнав, что за телевизор (он не положен по нашим правилам) надо платить два евро в сутки, мать тут же отказывается…



Не менее показателен и такой пример. Мы решили организовать отдых детей и родителей на выходные и праздничные дни и дали соответствующее объявление. И что же? Никто не откликнулся, хотя санаторий для взрослых и на выходные и на праздничные дни переполняется взрослой публикой. Тогда мы обратились к крупным предприятиям с предложением: поощрите работников путёвками для их детей на выходные дни. И опять в результате – ноль!..



Где любовь к детям? Любви к детям никогда не бывает много: мы не знаем, что их ждёт в будущем.



Уже в Вильнюсе, изучая медицинскую статистику, мы нашли немало горьких упреков о безразличии к детям со стороны различных структур. Некоторые семейные врачи не в состоянии направить на реабилитацию детей, проживающих на их территориях, а некоторые больничные кассы тоже не способствуют этому. В результате этого сотни тысяч евро остаются неиспользованными – и кто поверит, что в городах и сёлах нет детей, нуждающихся в лечении! Просто есть чёрствые дяди и тёти.



И ещё: «Палангос Гинтарас» остро нуждается в лечебном корпусе. Для этого был разработан соответствующий проект, но богатейший Евросоюз не нашёл средств, чтобы его построить. Кто не видел пышнотелых дядь и тёть, в прекрасных бассейнах сбрасывающих жирок или ублажающих свою фигуру! А вот для больных детей не могут построить бассейн, где бы они старались бороться со своим недугом.



Что ж, видимо, прав доктор Спейчис, сомневающийся в любви всех взрослых к детям…



Не меньше вопросов вызывает и сложившаяся практика финансирования реабилитационных санаториев – должен ли его руководитель думать, где и как заработать денег, чтобы покрыть расходы по лечению больных? Ведь его святая обязанность – искать пути улучшения здоровья пациентов.



…Мы посещали «Палангос Гинтарас» в золотые дни августа. Стайки детей веселились на территории санатория и прилегающей части парка. Звучал детский смех и радостные детские голоса вплетались в доносившийся шум моря. Так всегда бывает там, где любят детей. Сам доктор Спейчис в окружении детей разных возрастов сильно напоминает то ли доброго дедушку, к которому приехали многочисленные внуки, то ли мудрого волшебника, от которого мальчики и девочки (многие из них отмечены печатью болезней) ждут чудесного исцеления. Собственно, так оно и есть – сюда едут в надежде на выздоровление, на возврат утерянных способностей - способности передвигаться, слышать и нормально общаться.Мы видим этих детей, больших и совсем маленьких, в бурлящем потоке на знаменитой палангской улице Басанавичяус, в парках и аллеях города. И чьё сердце не дрогнет от боли и сострадания к тем, кого везут в инвалидной коляске, кто с трудом продвигается всё в том же направлении – к морю, куда веками плывёт этот неостановимый человеческий поток.Теперь редко увидишь проявления милосердия и доброты – мир стал примитивным и грубым. И когда на палангском пляже десяток человеческих рук тянется к инвалидной коляске, чтобы помочь ей преодолеть полосу песка, начинаешь понимать, что не все человеческие души чёрствы и безразличны к чужому горю.- Проявить любовь и милосердие к больному ребёнку – явление нередкое, даже в наше немилосердно рыночное время, - не соглашается с нами доктор Спейчис. – Важно не только и не столько проявить эту любовь, хотя и это хорошо. Куда сложнее делать это постоянно, хотя и это вполне достижимо. Главнее всего - не потерять эту любовь, человеческое милосердие, а то и простое человеческое отношение к больному ребёнку, работая с ним изо дня в день, из года в год. А ведь это дети! Им не поставишь условия, на них не повысишь голос. С ними работает добро и материнская ласка. По-другому дети не воспринимают. И наши врачи, средний медицинский персонал, нянечки, да и все, кто связал свою судьбу с санаторием, живут в таком алгоритме, убирая из отношений к больным детям и своё настроение, и своё самочувствие, и заботы.Мы незаметно переходим к извечной теме человека – почему? Почему в наше время есть дети–инвалиды, дети, плохо видящие, говорящие или слышащие? Откуда у детей берутся нервные и психические болезни? Ведь давно нет войны, радость и любовь правят нашим миром, да и достаток, пусть и невысокий, но на уровне пропитания, одежды и посещения школы – присутствует, пожалуй, у всех. Уж не будем говорить об армии чиновников и чиновниц, поставленных государством, чтобы растить и лелеять молодую поросль наших граждан.Так откуда и почему?- Наша задача несколько иная, – говорит господин Спейчис. – Мы постоянно живём с вопросом - как? Как помочь ребёнку владеть собственными руками, речью и слухом? Как избавить его от боли, а главное - сделать независимым от других, быть самостоятельным? Если говорить языком, идущим от жизни, то правильным будет говорить о том, что человек - или зависим, или самостоятелен, может ли он обслужить себя? Конечно, ваш брат журналист, любит искать везде и всюду что-то необычное, мы, врачи–реабилитологи, исходим из суровой действительности жизни. Может ли ребёнок себя одеть, обуть, дойти до школы, подогреть чай – эти и сотни других вопросов и создают облик независимого человека, а будучи другим - ребёнок с трудом будет жить в этом мире. Эти и некоторые другие позиции – главные в оценке и уровня его социальной поддержки со стороны государства в настоящем, да и в будущем. Наша задача, если говорить обобщённо, – помочь ребёнку преодолеть недуг, быть, как все и во всём!Детей в реабилитационные санатории направляют медицинские учреждения по месту их жительства, руководствуясь нормативными актами Министерства здравоохранения. Право выбора учреждения принадлежит родителям, однако они должны заранее сообщить об этом в выбранный санаторий и произвести соответствующую регистрацию.Санаторий «Палангос гинтарас» - единственный, который бесплатно привозит и отвозит детей и сопровождающих их лиц из самых отдалённых уголков Литвы. Нам не удалось найти материала о рейтинге реабилитационных учреждений, говорят, что наполняемость и есть тот самый рейтинг – в санаторий либо едут, либо не всегда едут. У «Палангос Гинтарас» - неизменно высокая наполняемость пациентами, и это свидетельство его высокого рейтинга и авторитета.- «Палангос гинтарас» - санаторий, возникший на базе учреждения, которое изначально проектировалось под дом отдыха. Это определяет и условия проживания – у нас родители проживают вместе со своими детьми, в комнатах со всеми удобствами; проживание двух семей в одной комнате исключено.Мы создаём детям максимально домашнюю обстановку: в каждом номере - душ, туалет, возможность провести стирку. При этом в санатории постоянно идёт обновление – недавно закончили реновацию одного из корпусов, обновлена мебель.Дети до восьми лет принимаются только с сопровождением, и для этой категории лиц мы предоставляем бесплатные обеды. К слову сказать, мы не только сохранили в своём подчинении весь пищеблок, но и постоянно его модернизируем. И считаем, что передавать его в аренду – это значит отдавать на откуп ответственность и заботу о здоровье своих пациентов. У нас пищу готовят санаторные повара, годами работающие с детьми и хорошо знающие их потребности.Что касается лечебного комплекса, то у нас используются новейшие методики лечения, имеется самая современная медицинская техника, которая постоянно обновляется. Персонал неустанно работает над углублением своих знаний – мы активно используем конференции, симпозиумы, семинары. У нас сложились тесные деловые отношения с Клайпедским университетом, в частности, с кафедрой реабилитационной медицины и её заведующей, профессором, кинезитерапевтом Дайвой Моцкявичене. Этот авторитетный учёный два раза в неделю консультирует наших больных, работает с нашими кинезитерапевтами.Мы проходим по светлым, хорошо оборудованным комнатам-студиям, знакомимся с новейшей медицинской аппаратурой, интересными инженерными решениями, позволяющими страдающим заболеванием опорно-двигательного аппарата принимать ванны, посещать столовую. Само собой разумеется, что пандусы, широкие двери – это повседневные детали обстановки в санатории. Во всём чувствуется одно стремление – помочь детям.- Само собой разумеется, что наши пациенты круглосуточно находятся под неусыпным наблюдением врачей, среднего и обслуживающего персонала. Однако мы не можем не учитывать детский характер и не использовать время пребывания в санатории для их развития. Наши пациенты пользуются правом бесплатного посещения музеев города, участвуют в постоянных экскурсиях, прогулках в парке и у моря. Это обычные явления…- Увы, далеко не всегда! Правила разрешают купание детей только в том случае, если температура воды не менее 21 градуса тепла. Все отдыхающие Паланги хорошо знают, как редко бывает такое чудо. Не могу не подчеркнуть и тот факт, что при санатории действует нормальная школа, с высоким уровнем обучения - она отвечает всем требованиям гимназии. И ребёнок имеет возможность нисколько не отставать в учёбе от сверстников.Санаторий «Палангос гинтарас» – это большое хозяйство, требующее хорошо продуманной организации и, прямо скажем, немалых затрат. Доктор Спейчис, не заглядывая ни в какие гроссбухи, рассказал о стоимости одного дня пребывания пациента в санатории, общем бюджете учреждения и источниках его формирования, составляющей заработной платы и налоговых платежах.Главным источником финансирования, как и во всём здравоохранении Литвы, являются Больничные кассы. Родители по совету врачей привозят детей на санаторную реабилитацию, а по собственному выбору и на повторную и за свой счёт.В работе приморских здравниц, несомненно, чувствуется влияние сезонности: лето - то заманчивое время, которое ведёт к переполнению и «Палангос гинтараса». И неудивительно, что администрация санатория поощряет приезд пациентов в осенне–зимний сезон. Достигается это за счёт предоставления комплекса лечебных услуг, более широкого, чем это предусмотрено официальным регламентом.- Среди наших пациентов, – рассказывает директор Кястутис Спейчис, - можно встретить детей из всех, самых отдалённых уголков Литвы. При этом некоторые приезжают по второму, а то и третьему разу. Есть и те, кто в санатории лечится каждый год до совершеннолетия (это дети, страдающие врождёнными недугами). Есть и дети из ряда стран Евросоюза, Белоруссии и России.Весьма любопытна категория больных из семей литовцев, выехавших в страны Евросоюза, – они также любят наш санаторий. Конечно, не последнее значение имеют более низкие цены в литовских здравницах, но не меньшую роль играют, как показывают наши наблюдения, и желания родителей приобщить детей к их исторической родине, да и самим побывать на ней. Согласитесь, это новая сторона литовской эмиграции!- Как я уже говорил, мы, реабилитологи, возвращаем маленьким пациентам их утраченное – будь то функция ног, рук, речи или нервной системы. С нашей точки зрения, в той статистике, на которую вы ссылаетесь, действует комплекс причин, в том числе и не зависящих от родителей или общества в целом. Возьмём заболевания суставов. Иной ребёнок растёт настолько стремительно, что формирование суставов не поспевает за этим процессом. И при этом симптоматика более чем плохая: подросток не в состоянии ходить. То же самое можно сказать о некоторых заболеваниях позвоночника. Конечно, многие болезни желудочно-кишечного тракта детей и подростков являются прямым следствием плохого питания. А о болезнях уха или зрения и говорить не приходится – так называемые достижения современной цивилизации в этом случае просто собирают свою дань.Разумеется, нельзя закрывать глаза и на своевременность диагностирования болезней, выросший уровень медицинской помощи. Согласитесь, что даже двадцать–тридцать лет назад медицинская помощь детям была куда хуже, чем сейчас.Есть и некоторые внутриведомственные корреляции. Так, ранее много детей, поступавших в наш санаторий, имели такой диагноз как заболевание органов дыхания. Сейчас их число уменьшается, хотя трудно поверить, что при нынешней среде обитания могли быть такие кардинальные изменения. Скорее всего, ранее в первичной системе нашей медицины не утруждали себя тонкостями диагностики: болеет ребёнок воспалением лёгких – ему ставят такой диагноз, и он едет к нам.И я хочу обнадёжить родителей, чьи дети имеют проблемы со здоровьем: никогда не сдавайтесь, не упускайте ни одного шанса помочь своему ребёнку! Помните, то, что вчера было невозможным, – сегодня уже стало привычным; что не удаётся одному медику - может стать возможным для другого, использующего другие методики и технические новинки.Добрый дедушка Кястутис Спейчис мгновенно оживляется:- Мало и далеко не все! Ну вот типичные примеры из нашей повседневной жизни… Размещаем прибывших маму с ребёнком и предлагаем комнату с телевизором или без телевизора. Узнав, что за телевизор (он не положен по нашим правилам) надо платить два евро в сутки, мать тут же отказывается…Не менее показателен и такой пример. Мы решили организовать отдых детей и родителей на выходные и праздничные дни и дали соответствующее объявление. И что же? Никто не откликнулся, хотя санаторий для взрослых и на выходные и на праздничные дни переполняется взрослой публикой. Тогда мы обратились к крупным предприятиям с предложением: поощрите работников путёвками для их детей на выходные дни. И опять в результате – ноль!..Где любовь к детям? Любви к детям никогда не бывает много: мы не знаем, что их ждёт в будущем.Уже в Вильнюсе, изучая медицинскую статистику, мы нашли немало горьких упреков о безразличии к детям со стороны различных структур. Некоторые семейные врачи не в состоянии направить на реабилитацию детей, проживающих на их территориях, а некоторые больничные кассы тоже не способствуют этому. В результате этого сотни тысяч евро остаются неиспользованными – и кто поверит, что в городах и сёлах нет детей, нуждающихся в лечении! Просто есть чёрствые дяди и тёти.И ещё: «Палангос Гинтарас» остро нуждается в лечебном корпусе. Для этого был разработан соответствующий проект, но богатейший Евросоюз не нашёл средств, чтобы его построить. Кто не видел пышнотелых дядь и тёть, в прекрасных бассейнах сбрасывающих жирок или ублажающих свою фигуру! А вот для больных детей не могут построить бассейн, где бы они старались бороться со своим недугом.Что ж, видимо, прав доктор Спейчис, сомневающийся в любви всех взрослых к детям…Не меньше вопросов вызывает и сложившаяся практика финансирования реабилитационных санаториев – должен ли его руководитель думать, где и как заработать денег, чтобы покрыть расходы по лечению больных? Ведь его святая обязанность – искать пути улучшения здоровья пациентов.…Мы посещали «Палангос Гинтарас» в золотые дни августа. Стайки детей веселились на территории санатория и прилегающей части парка. Звучал детский смех и радостные детские голоса вплетались в доносившийся шум моря. Так всегда бывает там, где любят детей. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: санаторий, Palangos gintaras, «Палангос гинтарас» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 География: Литва, Паланга — статья прочитана 71 раз Комментарии