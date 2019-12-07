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Ученые: четверть подростков страдает опасной зависимостью от смартфона

GETTY IMAGES Image caption Каждый четвертый подросток не способен контролировать время, проведенное перед экраном смартфона


Четверть современных подростков демонстрирует зависимость от смартфонов: у них появляются симптомы психологической ломки, когда у них нет постоянного доступа к смартфону. Молодые люди становятся раздражительными и начинают паниковать. Кроме того, они часто не в состоянии самостоятельно контролировать время, проведенное у экрана, пишет ВВС.

К этим неутешительным выводам пришли исследователи лондонского университета "Кингз колледж". Ученые предупреждают, что подобная зависимость может стать губительной для психического здоровья.
Неконтролируемое использование смартфонов подростками вызывает у них стресс и депрессивные расстройства, может стать причиной недостатка сна и низкой успеваемости.

В докладе, опубликованном в медицинском издании BMC Psychiatry, ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.

У 23% молодых людей были обнаружены симптомы зависимости от смартфонов, включая неспособность контролировать время, проводимое перед экраном, которое нередко идет в ущерб другим, полезным занятиям.

Группа риска

Смартфоны стали повсеместно доступны с 2011 года, и с тех пор их использование только растет. Как пишет BMC Psychiatry, дети часто получают смартфоны в личное пользование в 11 лет.

Одновременно с распространением смартфонов, которое началось около 10 лет назад, стала расти и проблема психических расстройств у подростков.

IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Девушки чаще проявляют зависимость от смартфонов, чем юноши


Согласно докладу, в возрасте от 17 до 19 лет девушки чаще страдают зависимостью от мобильных устройств, чем юноши. Такие данные показывают 13 исследований из 17.

Девушки более зависимы от социальных сетей. Юноши в основном бесконтрольно увлекаются играми.

Зависимость от смартфонов вызывает не только с психические проблемы, говорится в исследовании. Такие подростки чаще употребляют алкоголь, курят, совершают спонтанные опрометчивые покупки.

Авторы доклада предупреждают, что подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь.

И поэтому, считают психиатры, проводившие исследование, необходимо разработать методы оценки психической зависимости от смартфонов, чтобы предотвратить возможное долгосрочное влияние электронных устройств и распространение психических расстройств в дальнейших поколениях.

EPA Image caption Подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь


"Смартфоны с нами надолго, поэтому необходимо понимать, какую проблему может представлять их использование", - говорит один из авторов доклада Никола Калк.

"Мы не знаем, вызывают ли такую зависимость непосредственно смартфоны или установленные на них аппликации, - объясняет Кларк. - Тем не менее общество должно быть осведомлено о влиянии смартфонов на детей и подростков, а родители должны следить за временем, которое их дети проводят с телефонами".

В то же время ученые предупреждают от безапелляционных заявлений о том, что пользование смартфоном обязательно приводит к депрессии, и говорят, что, наоборот, депрессивное расстройство может приводить к бесконтрольному пользованию смартфоном.
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bbc.com
Категории: политика, в мире, технологии, здоровье
Ключевые слова: технологии, вред, онкология, гаджеты, сознание
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добавлена сегодня, 7 декабря, 18:20

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