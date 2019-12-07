Загрузка... Ученые: четверть подростков страдает опасной зависимостью от смартфона 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Каждый четвертый подросток не способен контролировать время, проведенное перед экраном смартфона



Четверть современных подростков демонстрирует зависимость от смартфонов: у них появляются симптомы психологической ломки, когда у них нет постоянного доступа к смартфону. Молодые люди становятся раздражительными и начинают паниковать. Кроме того, они часто не в состоянии самостоятельно контролировать время, проведенное у экрана, пишет



К этим неутешительным выводам пришли исследователи лондонского университета "Кингз колледж". Ученые предупреждают, что подобная зависимость может стать губительной для психического здоровья. Четверть современных подростков демонстрирует зависимость от смартфонов: у них появляются симптомы психологической ломки, когда у них нет постоянного доступа к смартфону. Молодые люди становятся раздражительными и начинают паниковать. Кроме того, они часто не в состоянии самостоятельно контролировать время, проведенное у экрана, пишет ВВС К этим неутешительным выводам пришли исследователи лондонского университета "Кингз колледж". Ученые предупреждают, что подобная зависимость может стать губительной для психического здоровья.



В докладе, опубликованном в медицинском издании BMC Psychiatry, ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.



У 23% молодых людей были обнаружены симптомы зависимости от смартфонов, включая неспособность контролировать время, проводимое перед экраном, которое нередко идет в ущерб другим, полезным занятиям.



Группа риска



Смартфоны стали повсеместно доступны с 2011 года, и с тех пор их использование только растет. Как пишет BMC Psychiatry, дети часто получают смартфоны в личное пользование в 11 лет.



Одновременно с распространением смартфонов, которое началось около 10 лет назад, стала расти и проблема психических расстройств у подростков.



IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Девушки чаще проявляют зависимость от смартфонов, чем юноши



Согласно докладу, в возрасте от 17 до 19 лет девушки чаще страдают зависимостью от мобильных устройств, чем юноши. Такие данные показывают 13 исследований из 17.



Девушки более зависимы от социальных сетей. Юноши в основном бесконтрольно увлекаются играми.



Зависимость от смартфонов вызывает не только с психические проблемы, говорится в исследовании. Такие подростки чаще употребляют алкоголь, курят, совершают спонтанные опрометчивые покупки.



Авторы доклада предупреждают, что подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь.



И поэтому, считают психиатры, проводившие исследование, необходимо разработать методы оценки психической зависимости от смартфонов, чтобы предотвратить возможное долгосрочное влияние электронных устройств и распространение психических расстройств в дальнейших поколениях.



EPA Image caption Подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь



"Смартфоны с нами надолго, поэтому необходимо понимать, какую проблему может представлять их использование", - говорит один из авторов доклада Никола Калк.



"Мы не знаем, вызывают ли такую зависимость непосредственно смартфоны или установленные на них аппликации, - объясняет Кларк. - Тем не менее общество должно быть осведомлено о влиянии смартфонов на детей и подростков, а родители должны следить за временем, которое их дети проводят с телефонами".



В то же время ученые предупреждают от безапелляционных заявлений о том, что пользование смартфоном обязательно приводит к депрессии, и говорят, что, наоборот, депрессивное расстройство может приводить к бесконтрольному пользованию смартфоном. Неконтролируемое использование смартфонов подростками вызывает у них стресс и депрессивные расстройства, может стать причиной недостатка сна и низкой успеваемости.В докладе, опубликованном в медицинском издании BMC Psychiatry, ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.У 23% молодых людей были обнаружены симптомы зависимости от смартфонов, включая неспособность контролировать время, проводимое перед экраном, которое нередко идет в ущерб другим, полезным занятиям.Смартфоны стали повсеместно доступны с 2011 года, и с тех пор их использование только растет. Как пишет BMC Psychiatry, дети часто получают смартфоны в личное пользование в 11 лет.Одновременно с распространением смартфонов, которое началось около 10 лет назад, стала расти и проблема психических расстройств у подростков.Согласно докладу, в возрасте от 17 до 19 лет девушки чаще страдают зависимостью от мобильных устройств, чем юноши. Такие данные показывают 13 исследований из 17.Девушки более зависимы от социальных сетей. Юноши в основном бесконтрольно увлекаются играми.Зависимость от смартфонов вызывает не только с психические проблемы, говорится в исследовании. Такие подростки чаще употребляют алкоголь, курят, совершают спонтанные опрометчивые покупки.Авторы доклада предупреждают, что подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь.И поэтому, считают психиатры, проводившие исследование, необходимо разработать методы оценки психической зависимости от смартфонов, чтобы предотвратить возможное долгосрочное влияние электронных устройств и распространение психических расстройств в дальнейших поколениях."Смартфоны с нами надолго, поэтому необходимо понимать, какую проблему может представлять их использование", - говорит один из авторов доклада Никола Калк."Мы не знаем, вызывают ли такую зависимость непосредственно смартфоны или установленные на них аппликации, - объясняет Кларк. - Тем не менее общество должно быть осведомлено о влиянии смартфонов на детей и подростков, а родители должны следить за временем, которое их дети проводят с телефонами".В то же время ученые предупреждают от безапелляционных заявлений о том, что пользование смартфоном обязательно приводит к депрессии, и говорят, что, наоборот, депрессивное расстройство может приводить к бесконтрольному пользованию смартфоном. Загрузка... bbc.com Категории: политика, в мире, технологии, здоровье Ключевые слова: технологии, вред, онкология, гаджеты, сознание — статья прочитана 129 раз Комментарии