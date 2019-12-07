Загрузка... Девять видов людей жили раньше на Земле. Восемь мы убили 🔊 Воспроизвести



Мечтая сегодня о встрече с себе подобными разумными существами, мы забываем, что 300 000 лет назад это уже было, пишет



В своей научной статье Ник Лонгрич, старший преподаватель кафедры палеонтологии и эволюционной биологии Университета Бата напоминает о разнообразии видов человека в прооцессе эволюции. В Европе жили Homo neanderthalensis - коренастые охотники, приспособленные к холодным степям. Родственные денисовцы населяли Азию. Более примитивные Homo erectus жили в Индонезии, Homo rhodesiensis - в Центральной Африке. Низкорослые Homo naledi жили в Южной Африке, Homo luzonensis - на Филиппинах, Homo floresiensis («хоббиты») - в Индонезии, загадочный пещерный народ Красного Оленя - в Китае. Мечтая сегодня о встрече с себе подобными разумными существами, мы забываем, что 300 000 лет назад это уже было, пишет LENTACHEL.RU В своей научной статье Ник Лонгрич, старший преподаватель кафедры палеонтологии и эволюционной биологии Университета Бата напоминает о разнообразии видов человека в прооцессе эволюции. В Европе жили Homo neanderthalensis - коренастые охотники, приспособленные к холодным степям. Родственные денисовцы населяли Азию. Более примитивные Homo erectus жили в Индонезии, Homo rhodesiensis - в Центральной Африке. Низкорослые Homo naledi жили в Южной Африке, Homo luzonensis - на Филиппинах, Homo floresiensis («хоббиты») - в Индонезии, загадочный пещерный народ Красного Оленя - в Китае. Учитывая, как быстро ученые открывают новые виды, скорее всего, их было еще больше, и нас ждут новые открытия. Исчезновение всех этих других видов Homo напоминает массовое вымирание. Но никакой очевидной экологической катастрофы – извержения вулканов, изменение климата, столкновения с астероидами - не было. Время вымирания предполагает, что оно было вызвано распространением нового вида, эволюционировавшего 260 000-350 000 лет назад в Южной Африке: это Homo sapiens.



Лонгрич пишет: «Мы - исключительно опасный вид. Мы охотились на шерстистых мамонтов, наземных ленивцев и МОА до полного исчезновения. Мы уничтожили равнины и леса для сельского хозяйства, изменив более половины суши планеты.



Мы изменили климат планеты. Но мы оказались наиболее опасны для других человеческих популяций, конкурируя за ресурсы и землю». Оптимисты изображали ранних охотников-собирателей Homo sapiens как мирных, благородных дикарей и утверждали, что наша культура, а не наша природа, порождает насилие. Но археология показывают, что войны в первобытных культурах были интенсивными и жестокими. Неолитическое оружие, такое как дубины, копья, топоры и луки, в сочетании с партизанской тактикой (рейды и засады) было разрушительно эффективным. Насилие было главной причиной смерти в этих обществах.



Артефакты показывают, насколько это насилие древнее. В скелете 9000-летнего Кенневикского мужчины из Северной Америки нашли наконечник копья, в Кении зафиксировали следы жестокой резни десятков мужчин, женщин и детей. Homo sapiens получили военное преимущество за счет более сложного оружия. Их арсенал включал дротики и копьеметатели, метательные палки и дубинки. Сложные инструменты и культура также помогли, дав нашему виду стратегическое преимущество в численности.



Но наскальные рисунки, резьба и музыкальные инструменты намекают на нечто гораздо более опасное: изощренную способность к абстрактному мышлению и общению. Способность сотрудничать, планировать, разрабатывать стратегию, манипулировать и обманывать, возможно, была нашим главным оружием. Но почему наши предки уничтожили своих родственников, вызвав массовое вымирание – или точнее, массовый геноцид? Ответ кроется в росте населения. Homo sapiens удваивали свою численность каждые 25 лет.



Уничтожение других видов было войной из-за продовольственных и фуражных территорий. Набег за набегом, засада за засадой, долина за долиной, современные люди измотали своих врагов и захватили их землю. Неандертальцы проиграли войну, но она шла тысячелетия. Чтобы продержаться так долго, неандартальцы должны были сражаться и выиграть много сражений против нас, что предполагает уровень интеллекта, близкий нашему собственному.



«Сегодня мы смотрим на звезды и гадаем, одни ли мы во Вселенной. В фантастике и научной фантастике мы задаемся вопросом, каково это - встречаться с другими разумными существами, такими же, как мы. Очень грустно думать, что когда-то мы уже встречались, и они из-за этого ушли навсегда», - заключает палеонтолог Загрузка... lentachel.ru Категории: образование, общество, история Ключевые слова: уничтожение, человек, эволюция, войны — статья прочитана 167 раз Комментарии