Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку 🔊 Воспроизвести



Житель Приморья подозревается в том, что избил до смерти своего знакомого после того, как последний убил кошку, сообщает



Тело 53-летнего мужчины с ушибленными ранами головы нашли 1 декабря в селе Абрамовка. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".



"По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Который признался, что во время ссоры с потерпевшим, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер", - говорится в сообщении. Житель Приморья подозревается в том, что избил до смерти своего знакомого после того, как последний убил кошку, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУСК РФ.Тело 53-летнего мужчины с ушибленными ранами головы нашли 1 декабря в селе Абрамовка. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"."По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Который признался, что во время ссоры с потерпевшим, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер", - говорится в сообщении. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: убийство, животные География: Россия — статья прочитана 159 раз Комментарии