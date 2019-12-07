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Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку
Житель Приморья подозревается в том, что избил до смерти своего знакомого после того, как последний убил кошку, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУСК РФ.
Тело 53-летнего мужчины с ушибленными ранами головы нашли 1 декабря в селе Абрамовка. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Который признался, что во время ссоры с потерпевшим, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
География: Россия
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