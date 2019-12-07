Загрузка... Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет 🔊 Воспроизвести



Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет. Об этом пишет



Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.



Оказалось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет. Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Neue Züricher Zeitung.Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.Оказалось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет. © Фото : American Physical Society 2019 График, иллюстрирующий поведение пузыря



Размер пленки составил миллионные доли миллиметра. Чтобы выяснить это авторы исследования направляли свет на пузырек в трубке и, анализируя интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.



Исследователи допускают, что результаты научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра. Чтобы выяснить это авторы исследования направляли свет на пузырек в трубке и, анализируя интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька, смогли очень точно измерить слой жидкости между пузырьком и трубкой.Исследователи допускают, что результаты научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне. Загрузка... РИА Новости Категории: история, образование Ключевые слова: студент, решение, ученый, задача — статья прочитана 182 раза Комментарии