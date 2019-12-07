Главная >> Новости >> экономика, технологии, здоровье >> В российских Pepsi и Coca-Cola станет меньше сахара

В российских Pepsi и Coca-Cola станет меньше сахара

© Руслан Шамуков/ТАСC


Крупные производители и импортеры безалкогольных напитков в России добровольно возьмут на себя новые обязательства по снижению сахара и ограничению рекламы. Об этом сообщают "Ведомости" и ТАСС со ссылкой на представителей Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

В частности, в среду члены СПБН подпишут Кодекс добровольных обязательств, который предполагает снижение сахара в напитках в среднем на 10% до конца 2024 года, введение в ассортимент напитков в небольших упаковках (менее 500 мл), а также размещение информации о составе в понятной для потребителя форме. Под соглашением намерены подписаться СПБН, PepsiCo, "Coca-Cola HBC Россия" (разливает Coca-Cola), IDS Borjomi Russia, "Холдинг аква" (производитель "Ессентуков"), УК "Черноголовка" и др. Чтобы обеспечить соответствие продукции требованиям кодекса, компаниям дается год.
По словам президента СПБН Максима Новикова, основная идея кодекса - стимулировать рациональное потребление. Сладкие газированные напитки не угрожают здоровью, но их нужно употреблять в разумных пределах.

Производители также ограничат продвижение безалкогольных напитков. Они не будут размещать рекламу на телевидении, радио и в печатных изданиях, основная аудитория (более половины) которых - дети до 12 лет; не будут бесплатно раздавать напитки вблизи школ и детских учреждений. Как пояснил Новиков, дети сильнее взрослых ориентированы на удовольствие от продукта и не могут воспринимать рекламу критически.

Содержание добавленного сахара некоторые производители снижают уже сейчас. Например, PepsiCo меняет сахар на натуральные некалорийные подсластители (в 2017 году в России начался выпуск холодного чая Lipton Ice Tea со стевией) и расширяет выбор напитков без калорий. Coca-Cola тоже продает все больше напитков без сахара или с его низким содержанием и уменьшает упаковку, отмечает директор по внешним связям "Coca-Cola HBC Россия" Ирина Архипова.

Это связано с тем, что спрос на сладкие напитки падает. По данным Nielsen, продажи газировки с октября 2018 года по сентябрь 2019 года сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием выросли на 21,6%.
ТАСС
Категории: экономика, технологии, здоровье
Ключевые слова: ограничения, сахар, напитки
География: Россия
статья прочитана 189 раз
добавлена сегодня, 7 декабря, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка