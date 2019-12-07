В российских Pepsi и Coca-Cola станет меньше сахара 🔊 Воспроизвести © Руслан Шамуков/ТАСC



Крупные производители и импортеры безалкогольных напитков в России добровольно возьмут на себя новые обязательства по снижению сахара и ограничению рекламы. Об этом сообщают "Ведомости" и



В частности, в среду члены СПБН подпишут Кодекс добровольных обязательств, который предполагает снижение сахара в напитках в среднем на 10% до конца 2024 года, введение в ассортимент напитков в небольших упаковках (менее 500 мл), а также размещение информации о составе в понятной для потребителя форме. Под соглашением намерены подписаться СПБН, PepsiCo, "Coca-Cola HBC Россия" (разливает Coca-Cola), IDS Borjomi Russia, "Холдинг аква" (производитель "Ессентуков"), УК "Черноголовка" и др. Чтобы обеспечить соответствие продукции требованиям кодекса, компаниям дается год. Крупные производители и импортеры безалкогольных напитков в России добровольно возьмут на себя новые обязательства по снижению сахара и ограничению рекламы. Об этом сообщают "Ведомости" и ТАСС со ссылкой на представителей Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).В частности, в среду члены СПБН подпишут Кодекс добровольных обязательств, который предполагает снижение сахара в напитках в среднем на 10% до конца 2024 года, введение в ассортимент напитков в небольших упаковках (менее 500 мл), а также размещение информации о составе в понятной для потребителя форме. Под соглашением намерены подписаться СПБН, PepsiCo, "Coca-Cola HBC Россия" (разливает Coca-Cola), IDS Borjomi Russia, "Холдинг аква" (производитель "Ессентуков"), УК "Черноголовка" и др. Чтобы обеспечить соответствие продукции требованиям кодекса, компаниям дается год. По словам президента СПБН Максима Новикова, основная идея кодекса - стимулировать рациональное потребление. Сладкие газированные напитки не угрожают здоровью, но их нужно употреблять в разумных пределах.



Производители также ограничат продвижение безалкогольных напитков. Они не будут размещать рекламу на телевидении, радио и в печатных изданиях, основная аудитория (более половины) которых - дети до 12 лет; не будут бесплатно раздавать напитки вблизи школ и детских учреждений. Как пояснил Новиков, дети сильнее взрослых ориентированы на удовольствие от продукта и не могут воспринимать рекламу критически.



Содержание добавленного сахара некоторые производители снижают уже сейчас. Например, PepsiCo меняет сахар на натуральные некалорийные подсластители (в 2017 году в России начался выпуск холодного чая Lipton Ice Tea со стевией) и расширяет выбор напитков без калорий. Coca-Cola тоже продает все больше напитков без сахара или с его низким содержанием и уменьшает упаковку, отмечает директор по внешним связям "Coca-Cola HBC Россия" Ирина Архипова.



Это связано с тем, что спрос на сладкие напитки падает. По данным Nielsen, продажи газировки с октября 2018 года по сентябрь 2019 года сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием выросли на 21,6%. ТАСС Категории: экономика, технологии, здоровье Ключевые слова: ограничения, сахар, напитки География: Россия — статья прочитана 189 раз Комментарии