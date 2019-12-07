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Росстат подсчитал стоимость тазика оливье
Федеральная служба государственной статистики подсчитала, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия". 1 евро - примерно 70 руб (прим. - Обзор)
Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.
По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука за год выросла на десять процентов, колбаса, горошек и консервированные огурцы подорожали на шесть процентов, майонез — на пять. Десяток яиц вырос в цене на процент, а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели на 11 и три процента соответственно.
Дешевле будет приготовить селедку под шубой, отмечают эксперты Росстата. Чтобы сделать 12 порций салата, в который входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.
РИА Новости
Ключевые слова: праздник, оливье, себестоимость, блюдо
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