«Танго в приглушённом свете» 🔊 Воспроизвести 21 февраля впервые в истории Литвы в Вильнюсе, на сцене самого уютного камерного зала Старого города – «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8 - только 150 мест!) выступит культовая «BIAGI GROUP». Это ансамбль «Новой музыки», основанный в начале 2015 года композитором, вокалистом и бандонеонистом аргентинских кровей Глебом Бьяги.



Аналогов этому коллективу в мире просто не существует.



В таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия о былой любви.



Танго - стиль мысли и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, нашедший воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах, ставший уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира. Аналогов этому коллективу в мире просто не существует.В таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия о былой любви.Танго - стиль мысли и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, нашедший воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах, ставший уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира. В репертуаре ансамбля - старинные кандомбе и милонги, креольские вальсы, произведения эпох «Canyengue», «Orillero», «Rítmico», «Típico» и других времён, всё это выливается в оригинальных и авторских аранжировках каждого произведения. Всё это можно уверенно назвать их фирменным стилем «Nueva Música» или «Típico Nuevo».



Глеб Бьяги - известный бандонеонист и композитор, исследователь фольклора инков, креолов Южной Америки, финно-эстонской и угорской группы народов. Представитель династии Бьяги - итало-аргентинцев, связавших позже свою судьбу и с Европой, в тяжёлые для Аргентины времена.



Обладая незаурядным композиторским талантом, Глеб окончил факультет дирижирования, чтобы максимально изучить вопросы управления, руководства хорами и оркестрами.



Вы услышите уникальный бандонеон фирмы «Alfred Arnold», ему уже более 120 лет.



Инструмент с удивительной судьбой, будучи сконструированным в Германии, играл в ансамблях и оркестрах танго в Буэнос-Айресе, Испании и стал окончательным оплотом уникального ансамбля «BIAGI GROUP»!



Кстати, одного музыканта литовская публика не только знает, но и успела полюбить. Это – известный контрабасист из Германии Александер фон Короткофф, принимавший участие в концерте Мадемуазель Лулу в том же зале несколько месяцев назад.



Билеты на концерт аргентинского пре-танго в исполнении «BIAGI GROUP» 21 февраля (начало в 19.00) на сцене вильнюсского «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Любая информация по концерту: +370 671 76502, +370 645 36403. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: BIAGI GROUP Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 151 раз Комментарии