В.Томашевский: из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы 🔊 Воспроизвести «Один из основных аргументов, почему у нас должен появиться литовский коммерческий банк, – стране необходима конкуренция, которой среди банков сейчас нет. И из-за этого страдают наши жители, которые платят банкам очень много», - сказал на прошедшей на днях в Сейме пресс-конференции председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский.



Тема пресс-конференции Вальдемара Томашевского и старосты парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ванды Кравчонок – «Учреждение литовского коммерческого банка и актуальные политические вопросы».



В.Томашевский выразил сожаление в связи с тем, что Литва является одной из немногих стран ЕС, где в настоящее время нет государственного коммерческого банка. Это создаёт много неудобств и для граждан Литвы, и для государственных учреждений. Тема пресс-конференции Вальдемара Томашевского и старосты парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ванды Кравчонок – «Учреждение литовского коммерческого банка и актуальные политические вопросы».В.Томашевский выразил сожаление в связи с тем, что Литва является одной из немногих стран ЕС, где в настоящее время нет государственного коммерческого банка. Это создаёт много неудобств и для граждан Литвы, и для государственных учреждений. «Основная проблема, стоящая перед жителями, особенно в районах, - это резкое сокращение числа банковских отделений - за последние 4 года их стало меньше почти наполовину», - сказал В.Томашевский.



Кроме того, цены на банковские услуги в Литве являются одними из самых высоких в Европейском союзе. «По этим и другим причинам ИАПЛ-СХС ещё два месяца назад предложила создать Литовский государственный коммерческий банк», - пояснил депутат Европарламента.



Лидер ИАПЛ-СХС отметил, что цены на банковские услуги, действующие в Литве и других странах Европейского союза, существенно различаются. В Литве взимается плата почти за всё, в то время как в других странах снятие наличных, обслуживание карточек, переводы и другие услуги бесплатны.



Клиенты работающих в Литве банков за снятие наличных (при превышении фиксированного лимита в размере 550 евро в месяц) должны платить 0,8% от суммы, хотя это их собственные, нелегко заработанные деньги.



«Коммерческий банк Литвы нужен, потому что у нас должна появиться конкуренция между банками. К сожалению, такой конкуренции нет, и поэтому страдают наши люди, которые платят очень много. В год на одного человека приходится как минимум 30-40 евро, хотя в других странах это делается почти бесплатно. Вот вам и поддержка каждого человека и пенсионеров», - с иронией сказал В.Томашевский.



В.Томашевский напомнил, что консерваторы и либералы, правившие с 2008 по 2012 год, решили брать кредиты у зарубежных коммерческих банков под огромные проценты. «Сколько денег, денег людей, денег нашего государства было потрачено? Чтобы иметь рычаги воздействия во время кризиса, необходимо, чтобы у нас появился собственный государственный коммерческий банк», - пояснил В.Томашевский.



Европарламентарий отметил, что в Литве есть база для создания коммерческого банка. Ею могут стать принадлежащие государству здания, в качестве примера политик привёл отделения «Почты Литвы», которых в Литве в три раза больше, чем действующих банковских отделений.



В.Томашевский также напомнил о предложении ИАПЛ-СХС обложить налогом банковские активы. По словам политика, Литва едва ли не единственная страна в Европейском союзе, где такой налог отсутствует. Председатель ИАПЛ-СХС отметил, что предложение ввести налог для банков продемонстрировало гражданское мужество этой политической силы, которого не хватило другим партиям. l24.lt Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 138 раз Комментарии