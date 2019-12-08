Обналичить деньги всё сложнее 🔊 Воспроизвести



450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется интернет-услугами и сталкивается с проблемами, когда закрывают банковские отделения и сокращают число банкоматов. Представитель банков говорит, что банкоматов в будущем станет ещё меньше, но можно будет пользоваться альтернативными возможностями.



В парламенте на конференции, посвящённой банкам в Литве, председатель Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас сказал, что ситуация в этой сфере в регионах Литвы – большая головная боль. По его словам, люди рассказывают, что ездят в ближайшее банковское отделение за 50 км, а там узнают, что должны были вначале зарегистрироваться по интернету, чтобы сделать перевод, они вынуждены платить большие деньги, и вообще, им сложно пользоваться своими же деньгами. В парламенте на конференции, посвящённой банкам в Литве, председатель Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас сказал, что ситуация в этой сфере в регионах Литвы – большая головная боль. По его словам, люди рассказывают, что ездят в ближайшее банковское отделение за 50 км, а там узнают, что должны были вначале зарегистрироваться по интернету, чтобы сделать перевод, они вынуждены платить большие деньги, и вообще, им сложно пользоваться своими же деньгами. «Услуг становится всё меньше. Каждый день мы слышим о закрытии отделений, есть районы, где банков вообще нет или остались последние. Хорошо, что есть альтернатива, например, «Литовская почта», платёжные агентства, кредитные унии, но этого не хватает. Нужно, чтобы услуги стали доступнее. Мы понимаем, что в будущем все услуги будут электронными, но сейчас не все жители могут находиться в электронном пространстве», – сказал Ажуолас.



Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс сказал, что разделяет мнение о том, что нельзя слепо вводить электронные услуги. По данным ассоциации, 450 000 жителей в Литве всё ещё не пользуются интернетом и э-банкингом.



Статистика показывает, что только в 2030 г. абсолютное большинство клиентов в Литве будет пользоваться интернет-услугами банков.



Однако Залаторюс заметил, что переход в электронное пространство в этой сфере продолжится. Сами банки будут не в силах обслужить тех клиентов, которые нуждаются в этом, поэтому будут сотрудничать с терминалами «Perlas» и с другими поставщиками услуг.



«Второй момент – безопасность: люди старшего возраста часто говорят, что боятся электронного пространства. Все обязаны гарантировать безопасность, включая банки», – сказал он, добавив, что изменить привычки людей сложно.



По словам главы Центробанка Литвы Витаса Василяускаса, наличные стоят дороже электронных денег.



«Наличные против электронных – огромная проблема», – сказал Василяускас, возможно, имея в виду НДС и «тень».



Залаторюс назвал альтернативы для тех 450 000 жителей, которые не пользуются интернетом:



«Сегодня в Литве 900 банкоматов, но мест, где можно обналичить средства - 4000. Их число увеличилось. Есть больше 2000 терминалов, деньги можно снять почти во всех магазинах в регионах, а также в магазинах крупных сетей и киосках печати. Сеть таких партнёров постоянно растёт и будет расти, но число банкоматов будет сокращаться». ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 40 раз Комментарии