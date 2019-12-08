Начинается малая реновация 🔊 Воспроизвести Реновация в Литве. Фото из архива ВЕТА Объявленный Aгентством энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra - BETA) приём заявок на проведение малой реновации может стать отличным стимулом для модернизации внутренних систем отопления и горячего водоснабжения в вашем доме.



По словам президента Ассоциации поставщиков тепла Литвы В.Лукошявичюса, модернизация систем отопления - это неизбежный шаг во всех многоквартирных домах старой постройки.



«В большинстве многоквартирных домов системы отопления находятся в очень ненадёжном состоянии, что создаёт риск возникновения аварий. Поэтому рано или поздно, их придётся обновлять. При наличии государственной поддержки сейчас самое подходящее время сделать это», - говорит В.Лукошявичюс. По словам президента Ассоциации поставщиков тепла Литвы В.Лукошявичюса, модернизация систем отопления - это неизбежный шаг во всех многоквартирных домах старой постройки.«В большинстве многоквартирных домов системы отопления находятся в очень ненадёжном состоянии, что создаёт риск возникновения аварий. Поэтому рано или поздно, их придётся обновлять. При наличии государственной поддержки сейчас самое подходящее время сделать это», - говорит В.Лукошявичюс. И действительно, это приглашение предусматривает для тех, кто желает внедрить меры по повышению энергоэффективности, получение 30-процентной государственной поддержки и в общей сложности 5 млн евро на финансирование представленных проектов.



Заявки принимаются во всех региональных отделениях BETA до 31 декабря этого года.



Жители, обращающиеся за государственной поддержкой, должны заменить элеваторные тепловые пункты на новые автоматизированные тепловые пункты или обновить старые изношенные автоматизированные тепловые пункты, которые не поддерживают автоматически заданную температуру горячей воды в системе горячего водоснабжения здания.



Также государственная поддержка будет оказана и проведению таких работ, как замена радиаторов, установка термостатических вентилей, замена трубопровода, установка индивидуальных счётчиков тепла или систем распределения тепла, внедрение интеллектуального учёта, позволяющего одновременно считывать показания датчиков и счётчиков горячей воды в квартирах и т.д.



Широкий спектр подающих заявки



Проект малой реновации намного дешевле, чем реновация всего дома, потому может быть более привлекательным для большинства жителей многоквартирных домов.



«Круг, подающих заявки, может быть очень широким, но мы определили основные их группы: это управляющие многоквартирными домами или назначенные муниципалитетами руководители программ повышения энергоэффективности и владельцы квартир в многоквартирных домах. Независимо от того, кто подаёт заявку и какую сумму он запрашивает, сумма компенсации одинакова для всех – 30% от всех соответствующих требованиям финансирования расходов по проекту», - поясняет Марюс Нармонтас, вице-министр окружающей среды.



Валюс Сербента, директор BETA, администрирующей одну из основных программ, дающих пользу жителям многоквартирных домов, упоминает и об экономии тепла от 15 до 20 процентов.



«Жители старых многоквартирных домов часто жалуются, что в некоторых квартирах слишком тепло, в других - холодно, и самая большая проблема заключается в том, что жители не могут получить желаемую температуру. В таких многоквартирных домах разница между нижним и верхним этажами может достигать 10 градусов по Цельсию.



Тем не менее, все жители квартиры оплачивают одинаковые счета за отопление, но живут в разных условиях комфорта. Эту проблему поможет решить именно малая реновация, в ходе которой будет обновлён тепловой пункт здания, что поможет сбалансировать подачу тепла во все квартиры», - объясняет директор BETA.



Данные BETA показывают, что с 2013 года уже осуществлена реновация 2358 многоквартирных домов, а ещё 432 многоквартирных дома находятся в процессе реновации.



Заявки на малую реновацию принимаются во всех региональных отделениях BETA до 31 декабря 2019 года. "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 148 раз Комментарии