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Время пластмассы уходит
Заключение о необходимости запрета подготовило Министерство окружающей среды, а в парламент предложение внесла Виргиния Вингрене, однако её законопроект расширили.
Было решено запретить не только пластиковые пакеты, но и все пластиковые упаковки, одноразовые контейнеры для пищевых продуктов и напитков из пенополистирола и одноразовые стаканчики для напитков.
Также предлагается запретить средства гигиены с элементами пластмассы («ушные палочки»), столовые приборы из пластмассы (вилки, ножи, ложки, соломки), тарелки, палочки для воздушных шаров и так далее.
Введение этих запретов необходимо для того, чтобы включить в национальный закон директиву ЕС о снижении воздействия на окружающую среду некоторых изделий из пластмассы.
ИА «Regnum»
Категории: здоровье
Ключевые слова: экология
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195
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