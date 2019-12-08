Время пластмассы уходит 🔊 Воспроизвести Правительство Литвы одоб­рило запрет на изготовление и продажу по всей стране пластиковых пакетов – стандартных пластиковых пакетов для бытовых отходов.



Заключение о необходимости запрета подготовило Министерство окружающей среды, а в парламент предложение внесла Виргиния Вингрене, однако её законопроект расширили.



Было решено запретить не только пластиковые пакеты, но и все пластиковые упаковки, одноразовые контейнеры для пищевых продуктов и напитков из пенополистирола и одноразовые стаканчики для напитков.



Также предлагается запретить средства гигиены с элементами пластмассы («ушные палочки»), столовые приборы из пластмассы (вилки, ножи, ложки, соломки), тарелки, палочки для воздушных шаров и так далее.



Введение этих запретов необходимо для того, чтобы включить в национальный закон директиву ЕС о снижении воздействия на окружающую среду некоторых изделий из пластмассы. Заключение о необходимости запрета подготовило Министерство окружающей среды, а в парламент предложение внесла Виргиния Вингрене, однако её законопроект расширили.Было решено запретить не только пластиковые пакеты, но и все пластиковые упаковки, одноразовые контейнеры для пищевых продуктов и напитков из пенополистирола и одноразовые стаканчики для напитков.Также предлагается запретить средства гигиены с элементами пластмассы («ушные палочки»), столовые приборы из пластмассы (вилки, ножи, ложки, соломки), тарелки, палочки для воздушных шаров и так далее.Введение этих запретов необходимо для того, чтобы включить в национальный закон директиву ЕС о снижении воздействия на окружающую среду некоторых изделий из пластмассы. ИА «Regnum» Категории: здоровье Ключевые слова: экология Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 140 раз Комментарии