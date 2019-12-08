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Пенсии в 2020 году повысятся дважды



С 1 января 2020 года средняя пенсия по старости в Литве увеличится на 30 евро до 375 евро, а с 1 июля – ещё в среднем на 3,5 евро, это предусмотрено в усовершенствованном правительством бюджете Государственного фонда страхования («Содры») на 2020 год, сообщает ru.delfi.lt.

За бюджет «Содры» 3 декабря проголосовали 82 члена Сейма, против – 1, ещё 10 воздержались.

«Проект был подготовлен с учётом индексирования общей части пенсии с 1 июля 2020 года на 1,83%. Поэтому выплаты из бюджета, по сравнению с проектом, который ранее был в парламенте, увеличатся на 15,9 млн евро. Соответственно вырастут и расходы на пенсии. Других существенных изменений в бюджете нет», – сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.
В 2020 году бюджет «Содры» должен получить доходы в размере 4,878 млрд евро. В нём предусмотрены расходы на сумму 4,530 млрд евро.

В справке правительства указано, что 76,2% пойдёт на пенсии по старости, это составит 3,452 млрд.

«С 1 января 2020 года пенсии в среднем увеличатся на 8,1% (пенсия по старости при наличии необходимого стажа увеличится в среднем на 30 евро), а с 1 июля будет индексация на 1,83% (в среднем пенсии по старости увеличатся ещё на 3,5 евро)», – сказано в документе.

Вместе с тем предлагают установить максимальные взносы в «Содру» для самозанятых, максимум будет таким же, как и для других работников, т.е. 60 средних зарплат (сейчас 43).

Следующее слушание по бюджету «Содры» намечено на 10 декабря.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195
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добавлена сегодня, 8 декабря, 17:00

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