Ёлка-королева /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



В Вильнюсе 30 ноября зажглись огни рождественских ёлок, сначала – возле Ратуши, а через два часа – и на Кафедральной площади, где по традиции расположилась главная красавица страны. В этом году она предстала в образе шахматной королевы, в окружении свиты из нескольких шахматных фигур.



Королева в роскошном синем платье, напоминающем мантию, увитую серебряными гирляндами, очень символично вписалась в пространство между двумя башнями - Кафедральной колокольней и башней Гядиминаса.



«Зажжение Рождественской ёлки имеет гораздо большее значение, чем просто одно из мероприятий в городском календаре. Это праздничный ритм столицы, время для семьи, для добрых дел, напоминающих о замечательном периоде детства. Этого момента ждёт и мир, тем более, что наша Рождественская ёлка, диктующая миру рождественскую моду, каждый год оправдывает ожидания и защищает титул самой красивой Рождественской ёлки в Европе», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Королева в роскошном синем платье, напоминающем мантию, увитую серебряными гирляндами, очень символично вписалась в пространство между двумя башнями - Кафедральной колокольней и башней Гядиминаса.«Зажжение Рождественской ёлки имеет гораздо большее значение, чем просто одно из мероприятий в городском календаре. Это праздничный ритм столицы, время для семьи, для добрых дел, напоминающих о замечательном периоде детства. Этого момента ждёт и мир, тем более, что наша Рождественская ёлка, диктующая миру рождественскую моду, каждый год оправдывает ожидания и защищает титул самой красивой Рождественской ёлки в Европе», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Ёлочная композиция, созданная студией «Švenčių studija», - высотой в 27 м, она увита 6000 натуральных веток и декорирована семикилометровой гирляндой из 100 000 световых диодов. А у подножия фигуры королевы стоит её свита - другие светящиеся шахматные фигуры.



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



«Мы подумали, что тема этой популярной, имеющей многовековую историю, развивающей интуицию, логику и воображение игры будет интересна», - сказал Д.Концявичюс.



Шахматные фигуры не случайно появились в сердце Вильнюса, возле Дворца Правителей. Сегодня этой игрой увлекается почти половина миллиарда человек в мире, но уже в то время, когда Вильнюс только создавался, шахматы были излюбленным развлечением великосветских вельмож.



Во время археологических раскопок на территории Дворца правителей была найдена деревянная шахматная фигурка королевы, украшенная впечатляющим орнаментом. Это была уникальная находка не только для Литвы, но и для всего Балтийского региона. Она и стала главным источником вдохновения для создания Рождественской ёлки на Кафедральной площади в этом году.







Над созданием композиции творческая группа «Švenčių studijа», по словам руководителя студии Йоланты Турайте, работала 8 месяцев.



Главный дизайнер и автор проекта Доминикас Концявичюс создаёт ёлки уже более 10 лет, его авторские проекты узнаваемые и яркие.



Впрочем, наше время, даже в рождественскую пору, трудно представить без скандалов, больших и маленьких. Вот и в этот раз вскоре после зажжения огней главной ёлки страны читатели портала DELFI отметили, что главная рождественская ёлка Литвы очень похожа на рождественское дерево, установленное пять лет назад в одном из торговых центров в столице Колумбии, Боготе. Впрочем, на это совпадение мало кто обратил внимание.







А вот на что надо обратить внимание, так это на то, что в минувшую субботу в Вильнюсской ратуше уже в 17-й раз прошла Международная рождественская благотворительная ярмарка. Мероприятие, становящееся началом новогоднего периода, ежегодно преследует одну и ту же благородную цель - поддержать организации, которые помогают людям, попавшим в беду.



Многочисленных гостей, собравшихся во время открытия ярмарки, приветствовала председатель оргкомитета, жена посла Хорватии Андреа Кедменец. На церемонии открытия Рождественской ярмарки также присутствовали жена президента Литвы Диана Науседене, выступившая в этот раз в роли попечителя ярмарки, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, президент Литвы Валдас Адамкус, почётный попечитель ярмарки Бируте Визгирдене и другие известные лица.



Как и в прошлые годы, большим вниманием гостей мероприятия пользовался развёрнутый в здании Ратуши российский стенд, на котором были представлены изделия народных промыслов, продукция предприятий Калужской, Псковской и Калининградской областей, Москвы и Республики Башкортостан, многочисленные российские сувениры.



А в расположенном на Ратуш­ной площади российском павильоне можно было отведать традиционные блины с красной икрой и сёмгой, согреться русским чаем. Праздничное настроение помог создать вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Верея».



Не протолкнуться было и у стенда белорусского посольства, где посетители находили полюбившиеся и знакомые с детства сладости, а также напитки, косметику и сувениры.



Наши белорусские соседи были представлены на Рождественской ярмарке не только своей фирменной продукцией. Новогодняя песня на белорусском языке в исполнении Алисы Хмыль прозвучала с центральной сцены, вызвав бурные овации собравшихся.



Все вырученные в ходе Рождественской ярмарки средства пойдут на поддержку социальных проектов. Стало уже традицией, что Вильнюс украшает именно каркасная ёлка, увитая живыми ёлочными лапами, привезёнными из литовских лесов. Таким образом, столица подчёркивает своё уважение к природе и защите окружающей среды.Ёлочная композиция, созданная студией «Švenčių studija», - высотой в 27 м, она увита 6000 натуральных веток и декорирована семикилометровой гирляндой из 100 000 световых диодов. А у подножия фигуры королевы стоит её свита - другие светящиеся шахматные фигуры.По мнению автора композиции Доминикаса Концявичюса, шахматы - это один из самых понятных «языков» в мире, который способен сплотить разные поколения для интересного досуга.«Мы подумали, что тема этой популярной, имеющей многовековую историю, развивающей интуицию, логику и воображение игры будет интересна», - сказал Д.Концявичюс.Шахматные фигуры не случайно появились в сердце Вильнюса, возле Дворца Правителей. Сегодня этой игрой увлекается почти половина миллиарда человек в мире, но уже в то время, когда Вильнюс только создавался, шахматы были излюбленным развлечением великосветских вельмож.Во время археологических раскопок на территории Дворца правителей была найдена деревянная шахматная фигурка королевы, украшенная впечатляющим орнаментом. Это была уникальная находка не только для Литвы, но и для всего Балтийского региона. Она и стала главным источником вдохновения для создания Рождественской ёлки на Кафедральной площади в этом году.Над созданием композиции творческая группа «Švenčių studijа», по словам руководителя студии Йоланты Турайте, работала 8 месяцев.Главный дизайнер и автор проекта Доминикас Концявичюс создаёт ёлки уже более 10 лет, его авторские проекты узнаваемые и яркие.Впрочем, наше время, даже в рождественскую пору, трудно представить без скандалов, больших и маленьких. Вот и в этот раз вскоре после зажжения огней главной ёлки страны читатели портала DELFI отметили, что главная рождественская ёлка Литвы очень похожа на рождественское дерево, установленное пять лет назад в одном из торговых центров в столице Колумбии, Боготе. Впрочем, на это совпадение мало кто обратил внимание.А вот на что надо обратить внимание, так это на то, что в минувшую субботу в Вильнюсской ратуше уже в 17-й раз прошла Международная рождественская благотворительная ярмарка. Мероприятие, становящееся началом новогоднего периода, ежегодно преследует одну и ту же благородную цель - поддержать организации, которые помогают людям, попавшим в беду.Многочисленных гостей, собравшихся во время открытия ярмарки, приветствовала председатель оргкомитета, жена посла Хорватии Андреа Кедменец. На церемонии открытия Рождественской ярмарки также присутствовали жена президента Литвы Диана Науседене, выступившая в этот раз в роли попечителя ярмарки, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, президент Литвы Валдас Адамкус, почётный попечитель ярмарки Бируте Визгирдене и другие известные лица.Как и в прошлые годы, большим вниманием гостей мероприятия пользовался развёрнутый в здании Ратуши российский стенд, на котором были представлены изделия народных промыслов, продукция предприятий Калужской, Псковской и Калининградской областей, Москвы и Республики Башкортостан, многочисленные российские сувениры.А в расположенном на Ратуш­ной площади российском павильоне можно было отведать традиционные блины с красной икрой и сёмгой, согреться русским чаем. Праздничное настроение помог создать вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Верея».Не протолкнуться было и у стенда белорусского посольства, где посетители находили полюбившиеся и знакомые с детства сладости, а также напитки, косметику и сувениры.Наши белорусские соседи были представлены на Рождественской ярмарке не только своей фирменной продукцией. Новогодняя песня на белорусском языке в исполнении Алисы Хмыль прозвучала с центральной сцены, вызвав бурные овации собравшихся.Все вырученные в ходе Рождественской ярмарки средства пойдут на поддержку социальных проектов. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, Новый год, ель, елка Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 151 раз Комментарии