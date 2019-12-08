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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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С деньгами определились
Расходы Вильнюсского самоуправления и правительства Литвы на строительство Национального стадиона и управление им могут составить 155,9 млн евро, утверждают власти Вильнюса.
Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис говорит, что эта сумма будет общим обязательством города и государства на 25 лет, сообщает BNS.
«Это годовая выплата инвестору за весь период концессии плюс часть правительства», – сказал П.Подярскис журналистам в пятницу на прошлой неделе.
Возможно, такая формулировка будет не очень понятна читателям, поэтому «Обзор» для пущей «визуализации» предмета речи хотел бы указать на то, что эти почти 160 млн евро – это целых 207 бронетранспортёров «JLTV».
Доля правительства в финансировании будущего стадиона составит около 54,5 млн евро, самоуправления Вильнюса – чуть больше 100 млн евро.
BNS
Категории: политика
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195
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