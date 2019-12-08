С деньгами определились 🔊 Воспроизвести



Расходы Вильнюсского самоуправления и правительства Литвы на строительство Национального стадиона и управление им могут составить 155,9 млн евро, утверждают власти Вильнюса.



Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис говорит, что эта сумма будет общим обязательством города и государства на 25 лет, сообщает BNS.



«Это годовая выплата инвестору за весь период концессии плюс часть правительства», – сказал П.Подярскис журналистам в пятницу на прошлой неделе.



Возможно, такая формулировка будет не очень понятна читателям, поэтому «Обзор» для пущей «визуализации» предмета речи хотел бы указать на то, что эти почти 160 млн евро – это целых 207 бронетранспортёров «JLTV».



Доля правительства в финансировании будущего стадиона составит около 54,5 млн евро, самоуправления Вильнюса – чуть больше 100 млн евро. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис говорит, что эта сумма будет общим обязательством города и государства на 25 лет, сообщает BNS.«Это годовая выплата инвестору за весь период концессии плюс часть правительства», – сказал П.Подярскис журналистам в пятницу на прошлой неделе.Возможно, такая формулировка будет не очень понятна читателям, поэтому «Обзор» для пущей «визуализации» предмета речи хотел бы указать на то, что эти почти 160 млн евро – это целых 207 бронетранспортёров «JLTV».Доля правительства в финансировании будущего стадиона составит около 54,5 млн евро, самоуправления Вильнюса – чуть больше 100 млн евро. BNS Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 148 раз Комментарии