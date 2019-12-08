Тут пришла тётя Вера... И попросила водички 🔊 Воспроизвести



- Ну что, нальёшь стаканчик водички? Я тебе потом отдам, - заверила вроде как всерьёз на днях тётя Вера, заглянув «на пять минут».



- Не понял, что отдадите? Стакан воды? – уточнил я, подозревая здесь какой-то подвох.



- Да, стакан воды, - спокойно сказала соседка. – Надо привыкать, может, именно так вскоре и будем одалживать друг у друга водички, чтобы чаёк вскипятить.



- Это вы явно о том, что на прошлой неделе Государственная служба регулирования энергетики Литвы объявила, что в будущем году, по информации ru.delfi.lt, питьевая вода для Вильнюса и окружающих его районов, то есть той территории, которую обслуживает компания «Vilniaus vandenys», вернётся на уровень 2018 года, то бишь подорожает? – уточнил я чисто риторически. - Ну что, нальёшь стаканчик водички? Я тебе потом отдам, - заверила вроде как всерьёз на днях тётя Вера, заглянув «на пять минут».- Не понял, что отдадите? Стакан воды? – уточнил я, подозревая здесь какой-то подвох.- Да, стакан воды, - спокойно сказала соседка. – Надо привыкать, может, именно так вскоре и будем одалживать друг у друга водички, чтобы чаёк вскипятить.- Это вы явно о том, что на прошлой неделе Государственная служба регулирования энергетики Литвы объявила, что в будущем году, по информации ru.delfi.lt, питьевая вода для Вильнюса и окружающих его районов, то есть той территории, которую обслуживает компания «Vilniaus vandenys», вернётся на уровень 2018 года, то бишь подорожает? – уточнил я чисто риторически. - Ты знаешь, меня не столько само сообщение о предстоящем подорожании холодной воды заинтересовало, сколько объяснения, почему это нынче происходит. Сообщается, что «основная причина снижения цен - полученная в 2017 году сверхприбыль, которую возвращают потребителям, поэтому в следующем году цены вернутся на базовый уровень». Как-то так, если мне память не изменяет, - поскромничала народный политолог.



- Надо полагать, непонятно, откуда это вдруг взялась сверхприбыль? – предположил я.



- Растёшь прямо на глазах! – похвалила меня тётя Вера. – Если у нас есть Государственная служба регулирования энергетики, которая устанавливает стоимость воды для потребителя, то получается, что в прошлый раз эту самую стоимость непонятно по какой причине определили с явным перехлёстом. Лично я не понимаю, как ещё можно получить сверхприбыль, если только не сделать слишком уж большой «просвет» между себестоимостью и отпускной ценой товара. Я, конечно, всего лишь бывший педагог, поэтому с удовольствием выслушала бы какое-нибудь объяснение на сей счёт. Но нигде никаких объяснений я так и не увидела, и не услышала.



- Ну, так вы знаете, что эту переплату всем нам вернут до февраля (надо полагать – включительно), а потом весь год мы будем платить за холодную воду больше?



- Да, знаю, но хотелось бы ещё знать, что там будет с горячей водой? Если холодная вода дорожает, то и горячая не может не подорожать. Однако, для того чтобы её сделать горячей, нужна энергия, чтобы подогреть её – газ, биотопливо, электричество в конце концов, а тут полная неясность – электричество, говорят, подорожает, а стоимость газа наоборот снизится, - пожала плечами собеседница.



- К слову, стоимость газа снизится только потому, что Литва теперь за клайпедский терминал сжиженного природного газа ежегодно будет платить меньше, но зато дольше – до 2044 года, - ввернул я своё «лыко в строку».



- Хорошо бы, если бы теперь нас стороной обходили и холодные зимы, этот прекрасный повод для наших властей поднять цену на газ, - мечтательно заявила тётя Вера. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 150 раз Комментарии