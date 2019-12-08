Тёплый свет праздника 🔊 Воспроизвести



В это время принято совершать добрые дела, в том числе и для того, чтобы не забыть, что это нужно делать и в остальное время года.



Когда «добрые люди» просветили, как и положено, мою внучку, сообщив ей, что никакого Деда Мороза нет, то я ей попытался объяснить, что несуществующий Дед Мороз нужен уже хотя бы для того, чтобы кто-то мог верить, что доброе чудо всё-таки свершится, а кто-то смог бы это чудо совершить.



Понятное дело, что мир наш многолик, и в нём хватает разного, в том числе распродаж и очень больших распродаж - «чёрных пятниц». В минувшую субботу в Вильнюсе и в других городах нашей страны зажглись огни рождественских ёлок, официально начался особый предновогодний период - с повышенным вниманием к нуждающимся и участливым отношением к окружающим.В это время принято совершать добрые дела, в том числе и для того, чтобы не забыть, что это нужно делать и в остальное время года.Когда «добрые люди» просветили, как и положено, мою внучку, сообщив ей, что никакого Деда Мороза нет, то я ей попытался объяснить, что несуществующий Дед Мороз нужен уже хотя бы для того, чтобы кто-то мог верить, что доброе чудо всё-таки свершится, а кто-то смог бы это чудо совершить.Понятное дело, что мир наш многолик, и в нём хватает разного, в том числе распродаж и очень больших распродаж - «чёрных пятниц». Недавно как раз прошла одна из них, и она, как всегда, не обошлась без свидетельства того, что торговцы нередко используют распродажи и большие скидки лишь как приманку для особо доверчивых покупателей.



Кто не слышал о том, что незадолго до таких акций торговцы поднимают цену на какой-либо товар, скажем, процентов на 30, а то и больше, только для того, чтобы новую цену на этикетке красиво перечеркнуть, а рядом с ней написать другую, поменьше?



Покупайте, экономьте!



Вот только новая, «сэкономленная» цена всё равно будет процентов на 10-20, а то и больше, выше первоначальной.



Все об этом трюке наслышаны, но в день распродаж в торговых центрах не протолкнуться.



Покупаем, а потом возмущаемся, узнав от кого-то об очередном подтверждении того, что и эта акция супердешёвых цен не обошлась без обмана.



Можно, конечно, и дальше возмущаться, а можно задаться, например, таким вопросом: неужели власти не могут проконтролировать, а при необходимости и дать по рукам «напёрсточникам» от торговли?



Ведь, по идее, все продажи фиксируются в бухгалтерских документах – как до акции, так и после неё. Следовательно, налоговикам очень легко выявить, когда торговцы откровенно обманывают покупателей, говоря о больших скидках, которые на самом деле являются наценками.



Некоторые покупатели вполне могут назвать это откровенным мошенничеством.



И будут неправы.



Ведь любой торговец на любой товар может назначать любую цену (если иное не регламентируется специальными законодательными актами). И налоговики смотрят, соответственно, только на то, чтобы с любой цены были уплачены все налоги. И чем больше цена, кстати, тем больше средств поступит в государственную казну. И уверения в скидках, которые на самом деле являются наценками, это вовсе не бухгалтерско-налоговая категория.



Так с какой стати властям запрещать торговцам играть с покупателями в обманные скидки? Тем более что не все же скидки – обманные. Должны же быть и настоящие, поскольку элементарные законы экономики предполагают, что торговцу должно быть выгодно продать за месяц два телевизора по 200 евро, чем один за 300.



Возможно, надежда на это и является главным покупательским мотором во время всех распродаж.



Впрочем, у наших властей хватает забот и помимо псевдоскидок.



В Вильнюсе уже монтировали главную ёлку страны, которая должна окутывать душевным теплом всю Литву, а неподалёку от неё бастовали автоперевозчики, вновь заявляли о своих требованиях педагоги. Хватает проблем и у представителей других групп населения.



Поэтому удивительно, что в такой ситуации руководители нашей страны находят время и желание раздавать налево и направо советы другим государствам. Наше собственное государство благополучия для всех само по себе ведь не построится.



Но автору этих строк меньше всего хотелось бы, чтобы читатели восприняли эту статью исключительно как претензии к властям. Нет, автору гораздо больше хотелось бы, чтобы каждый из вас, дорогие наши читатели, помнил, что спешащий ныне к нам Дед Мороз (или Санта Клаус, Пер Ноэль, Йоулупукки…) является лишь символом рождественско-новогоднего добра и чуда. А творить добрые дела, радуя других, особенно близких вам людей, мы должны сами. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1195 — статья прочитана 115 раз Комментарии