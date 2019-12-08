Основатель Русского музыкального общества и первой русской консерватории 🔊 Воспроизвести Имя этого человека уже давно стало легендарным. Говорят, он часами просиживал за нотной бумагой и в таком состоянии не мог написать даже обыкновенное письмо. А когда он играл, то это делал исключительно с закрытыми глазами. Еще он признавался, что у него не было детства из-за бесконечных занятий музыкой. Тем не менее сам великий Чайковский завидовал его таланту. Речь идет о пианисте, дирижере, композиторе, педагоге и организаторе российской музыкальной жизни Антоне Рубинштейне.



Рубинштейн Антон Григорьевич родился 16 (28) ноября 1829 г. в селе Выхватинец Подольской губернии в зажиточном еврейском семействе. Его отец был купцом второй гильдии из Бердичева. Мама - немкой. Вторым языком в семье являлся немецкий. У будущего композитора был младший брат, Николай. Впоследствии он стал известным музыкантом, основал в Москве вторую русскую консерваторию. Кроме того, у братьев были две сестры. Одна из них стала певицей, а другая преподавала музыку.



Когда маленькому Антону исполнилось два года, семейство Рубинштейнов перебралось в столицу. Там отцу удалось открыть карандашно-булавочное предприятие. Через пару лет он смог приобрести и дом на Ордынке. Туда на огонек приходили студенты, учителя, чиновники. Постоянно звучала музыка. Именно тогда родители будущего композитора заметили, что он внимательно слушает, как его мать играет на фортепиано.







А однажды он исполнил для поклонников его таланта свою «Ундину», аккомпанируя на фортепиано. В целом гастрольное турне шло два года. И отклики на эти концерты были самые блестящие.







Страсть к сочинению охватила Рубинштейна с детского возраста. По большому счету он упорно и много трудился практически во всех музыкальных жанрах. Число его творений – 119, не считая двенадцать опер, романсов и сочинений для фортепиано.







Несмотря на большую известность, Рубинштейн считал, что его важнейшее дело – музыкальное просвещение. Он был одним из основоположников профессионального музыкального образования в стране. В результате ему удалось переломить существующее мнение о том, что музыка является исключительно уделом дилетантов-аристократов. Таким образом, когда он вернулся в Россию после турне, то взялся за организацию Русского музыкального общества. Он стал его директором.







На открытии консерватории Антон Рубинштейн произнес речь, основные постулаты которой актуальны и сегодня: «Учащиеся… должны работать так, чтобы, не довольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству; должны не желать выходить из этих стен иначе как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе, делать честь их образователям…»







В июне 1865 г. Рубинштейн женился на княжне Вере Александровне Чикуановой. В браке родились два сына и дочь.



Деятельность Рубинштейна не всегда находила понимание: многие русские музыканты, среди которых были члены «Могучей кучки» во главе с М. А. Балакиревым и А. Н. Серов, опасались излишнего «академизма» консерватории и не считали её роль важной в формировании русской музыкальной школы. Против Рубинштейна были настроены и придворные круги, конфликт с которыми вынудил его в 1867 покинуть пост директора консерватории.















Через некоторое время состоялся американский тур. Сцену он тогда делил с известным скрипачом Г. Венявским. За восемь месяцев дуэтом они дали 215 выступлений, получив за это неслыханный по тем временам гонорар — 80 тысяч рублей.







Однако в этот период Антон Рубинштейн мечтал, чтобы оставить навсегда концертную эстраду. Его мысли обращались к опере. Именно тогда он написал оперу «Вавилонское столпотворение». В 70-х она с большим успехом исполнялась в Дюссельдорфе, Вене и Кёнигсберге.



Самое известное произведение композитора – это опера «Демон». Она была написана по мотивам известнейшей поэмы М. Лермонтова и может быть сопоставлена с иными зрелыми образцами жанра: «Вертером» Массне и «Фаустом» Гуно.







Самой трудной оказалась судьба оперы «Купец Калашников». Впервые её показали в России. Дирижировал сам автор. Но вскоре исполнение запретили. Спустя три года запрет был снят, и все шло к постановке. На генеральной репетиции присутствовал министр К. П. Победоносцев, который был недоволен, что на декорациях были изображены иконы. В результате спектакль снова был отменен. В 1889-м оперу в очередной раз начали ставить. После двух спектаклей сам Антон Рубинштейн отказался вносить некоторые изменения.



В 1885-1886 гг. композитору удалось организовать масштабный цикл, который назывался «Исторические концерты». Это было 175 музыкальных произведений, которые были исполнены два раза в российских и западноевропейских городах. Повторно он выступал только для педагогов и учащихся, при этом бесплатно. Такие концерты для каждого музыканта были настоящим событием.



Братья Рубинштейны. Почтовая карточка (открытое письмо, 1910 год)



Через три года композитор вновь возглавил консерваторию Петербурга. К этому времени он начал читать свои публичные музыкальные лекции. Их было 32. Так, он прочитал учащимся уникальный по объему «Курс фортепианной литературы». При этом эти лекции он сопровождал своими музыкальными иллюстрациями.



Музыковед, композитор, музыкальный писатель и критик Леонид Сабанеев говорил: "Антон Григорьевич на меня произвёл глубокое впечатление, и я должен признать, что Чайковский, умерший раньше перед этим, — на меня никогда такого сильного впечатления не производил. Прежде всего меня поразила его громоздкая фигура, вся несколько тяжеловатая, с огромным «бетховенским» лбом и копной густых с сединой и рыжеватостью волос – тоже напоминавших о Бетховене. Странное впечатление оставлял его взор — он закидывал назад очень сильно голову и смотрел сквозь веки вниз на собеседника, что давало впечатление страшной гордости и «неприступности».







Уволившись из консерватории, Рубинштейн организовал Международный конкурс для молодых композиторов и пианистов. По его замыслу, это состязание должно проходить каждые пять лет. Расходы оплачивал сам композитор. Материальная составляющая заключалась в процентах с его собственного капитала.



На первом конкурсе, который состоялся в Петербурге в 1890-м, председательствовал лично Рубинштейн. Следующее мероприятие прошло в Берлине в 95-м. Затем эстафету приняли города Вена, Париж и другие. Последний конкурс должен был пройти в Берлине в 1915-м, но планам помешала Первая мировая война.







Самым известным учеником Рубинштейна был польский пианист Иосиф Гофман. Ещё в детском возрасте он, как и учитель, был вундеркиндом. С семи лет маленький Иосиф уже начал гастролировать. В 1892-м в Дрездене он прослушался и у Рубинштейна. В результате, Гофман стал единственным частным учеником композитора. Два раза в неделю он приходил к нему домой. Рубинштейн усиленно работал с ним.



Рубинштейн много внимания уделял благотворительности. Как пишет критик А. В. Оссовский, «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; по приблизительному расчёту, им было пожертвовано около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая безвозмездного участия в концертах в пользу всяких учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал».



Слепок с руки А.Г.Рубинштейна



Последние годы жизни композитор провёл в основном в Дрездене. Порой он приезжал и в другие города с целью принять участие в благотворительных концертах. Также он продолжал заниматься композиторской, педагогической и литературной работой.



Достижения Рубинштейна сделали его имя легендарным, но у себя на родине он не мог быть вполне счастлив, так как постоянно при жизни его творчество безосновательно считали не совсем русским. Он говорил: «Для евреев я — христианин, для христиан — еврей, для русских я — немец, для немцев — русский, для классиков я — новатор, для новаторов — ретроград.»







Его наследие: 13 опер, балет «Виноградная лоза», шесть симфоний (наиболее известна Вторая с программным названием «Океан»), пять концертов для фортепиано, концерты для виолончели, скрипки с оркестром, более 100 романсов, а также сонаты, трио, квартеты и другая камерная музыка.



«Многописание» Рубинштейна имело обратную сторону: «Я уважаю Ваши сочинения, но с некоторыми критическими оговорками, – писал композитору Ференц Лист. – Ваша крайняя продуктивность до сих пор не оставляла Вам досуга, необходимого для того, чтобы на Ваших сочинениях сильнее почувствовалась печать индивидуальности и чтобы Вы могли их довершить».



В 1831 г. семья Рубинштейн приняла православие в Бердичеве. Толчком к крещению, по поздним воспоминаниям матери композитора, стал Указ императора Николая I о призыве детей на 25-летнюю воинскую службу: на семью перестали распространяться законы черты оседлости.Когда маленькому Антону исполнилось два года, семейство Рубинштейнов перебралось в столицу. Там отцу удалось открыть карандашно-булавочное предприятие. Через пару лет он смог приобрести и дом на Ордынке. Туда на огонек приходили студенты, учителя, чиновники. Постоянно звучала музыка. Именно тогда родители будущего композитора заметили, что он внимательно слушает, как его мать играет на фортепиано.Первые уроки игры на пианино давала маленькому Антону его мама. А когда ребенок показал свои собственные сочинения, стало ясно, что ему необходимо нанять опытного педагога. В результате, с 1837-го и до 1842-го его наставником стал известный пианист, лучший педагог столицы Александр Виллуан. Впоследствии Рубинштейн назвал его своим вторым отцом. Таким образом, девятилетний Антон Рубинштейн начал выступать в салонах Москвы. А когда ему уже исполнилось одиннадцать, состоялся и его концерт. В 1840-м Виллуан повез Антона в Париж. Именно там он встретился с великими Шопеном и Листом, который назвал мальчика «своим наследником». Кроме того, известный композитор посоветовал ему отправиться в тур по европейским странам. Так, собственно, и произошло. Юный вундеркинд выступил на концертных площадках Германии, Англии, Чехии, Голландии, Швеции, Австрии, Польши.А однажды он исполнил для поклонников его таланта свою «Ундину», аккомпанируя на фортепиано. В целом гастрольное турне шло два года. И отклики на эти концерты были самые блестящие.В 1843-м Рубинштейн Антон Григорьевич оказался в северной столице, чтобы уже на следующий год отправиться в Берлин. Там, с 1844-го по 1846-й, юный композитор начал заниматься теорией композиции. Его наставником стал Зигфрид Ден. Кстати, среди его учеников в свое время был и великий Глинка. Тем временем бизнес отца композитора развалился, да и сам он вскоре скончался. А поскольку мама Рубинштейна с младшим сыном на тот момент находились в столице Германии, они были вынуждены вернуться в Россию. Но будущий композитор остался на Западе и в скором времени перебрался в Вену. Чтобы заработать на жизнь, он давал уроки и пел в церкви. Кроме того, он встретился с Ф. Мендельсоном и Ф. Листом. Лист помог юному дарованию в организации гастролей с флейтистом Гейнделем. В 1849-м Рубинштейн вернулся в Санкт-Петербург. Великая княгиня Елена Павловна покровительствовала ему, он получает звание придворного пианиста великой княгини и начинает выступать не только как пианист, но и как дирижёр. Игра композитора имела колоссальный успех среди членов императорского семейства, включая Николая I.Страсть к сочинению охватила Рубинштейна с детского возраста. По большому счету он упорно и много трудился практически во всех музыкальных жанрах. Число его творений – 119, не считая двенадцать опер, романсов и сочинений для фортепиано.1850 год для Рубинштейна стал поистине удачным. Прежде всего, он представил свои первые симфонию и оперу, которая называлась «Куликовская битва». Через два года её поставили на сцене Большого. На следующий год композитор написал и Вторую симфонию под названием «Океан». Она завоевала большое признание среди европейских и американских ценителей музыки. Также это творение очень любил Чайковский. Он считал, что рубинштейновский «Океан» - эта кульминация композиторской деятельности Антона Григорьевича. После триумфа, с 1854-го до 1858-го, Рубинштейн снова отправился за границу. По словам биографов, именно в этот период он прославился как один из величайших пианистов современности.Несмотря на большую известность, Рубинштейн считал, что его важнейшее дело – музыкальное просвещение. Он был одним из основоположников профессионального музыкального образования в стране. В результате ему удалось переломить существующее мнение о том, что музыка является исключительно уделом дилетантов-аристократов. Таким образом, когда он вернулся в Россию после турне, то взялся за организацию Русского музыкального общества. Он стал его директором.В 1861 году он обращается к русской интеллигенции с призывом принять участие в создании Петербургской консерватории. Совершенно недопустимо, считает Рубинштейн, чтобы русские музыканты могли получать соответствующее музыкальное образование исключительно за границей. В 1862-м он сформировал классы музыки, которые впоследствии трансформировались в первую в стране консерваторию. Перед тем, как возглавить это учреждение, он решил сдать экзамены по ряду предметов, после чего получил диплом «свободного художника». Консерватория существовала без всякой поддержки со стороны правительства. Единственным источником сил для этого было воодушевление её профессоров, готовых на любые жертвы.На открытии консерватории Антон Рубинштейн произнес речь, основные постулаты которой актуальны и сегодня: «Учащиеся… должны работать так, чтобы, не довольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству; должны не желать выходить из этих стен иначе как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе, делать честь их образователям…»В этих стенах в качестве преподавателя он начал вести классы инструментовки, ансамбля, оркестровый, фортепиано. А одним из первых студентов, которые стали дипломированными специалистами, был Петр Ильич Чайковский. По рекомендации Рубинштейна в Петербургской консерватории стал преподавать великий скрипач Л. Ауэр.В июне 1865 г. Рубинштейн женился на княжне Вере Александровне Чикуановой. В браке родились два сына и дочь.Деятельность Рубинштейна не всегда находила понимание: многие русские музыканты, среди которых были члены «Могучей кучки» во главе с М. А. Балакиревым и А. Н. Серов, опасались излишнего «академизма» консерватории и не считали её роль важной в формировании русской музыкальной школы. Против Рубинштейна были настроены и придворные круги, конфликт с которыми вынудил его в 1867 покинуть пост директора консерватории.Последующие два десятилетия Рубинштейн посвятил концертной и творческой деятельности. К этому времени его известность как пианиста была сравнима лишь со славой Ференца Листа. Как виртуоз он вообще не имел соперников. Техника пальцев стала для него лишь средством, орудием, но вовсе не целью.Через два года после того, как Рубинштейн уволился из консерватории, он в очередной раз отправился в турне по европейским странам. Герцог Карл-Александр, который был восхищен его талантом, предложил остаться ему при дворе в Веймаре. Но композитор отказался.Через некоторое время состоялся американский тур. Сцену он тогда делил с известным скрипачом Г. Венявским. За восемь месяцев дуэтом они дали 215 выступлений, получив за это неслыханный по тем временам гонорар — 80 тысяч рублей.Позже А. Г. Рубинштейн отмечал: «Заработок в Америке положил основание моему материальному обеспечению. До тex пор его не было; только после Америки я поспешил приобрести недвижимость — собственность — дачу в Петергофе». Его жена, Вера Александровна, выбрала участок с постройками в Большой Слободе Старого Петергофа, где находились также дачи принца Ольденбургского, княгини Оболенской, графа Игнатьева, барона Фенейвена и других известных государственных деятелей и влиятельных лиц аристократического общества.Однако в этот период Антон Рубинштейн мечтал, чтобы оставить навсегда концертную эстраду. Его мысли обращались к опере. Именно тогда он написал оперу «Вавилонское столпотворение». В 70-х она с большим успехом исполнялась в Дюссельдорфе, Вене и Кёнигсберге.Самое известное произведение композитора – это опера «Демон». Она была написана по мотивам известнейшей поэмы М. Лермонтова и может быть сопоставлена с иными зрелыми образцами жанра: «Вертером» Массне и «Фаустом» Гуно.Благодаря этому творению прославились такие знаменитые певцы, как Шаляпин, Штоколов, Тартаков. Однако рубинштейновское произведение было запрещено цензурой. Только через четыре года его всё-таки поставили в театре.Самой трудной оказалась судьба оперы «Купец Калашников». Впервые её показали в России. Дирижировал сам автор. Но вскоре исполнение запретили. Спустя три года запрет был снят, и все шло к постановке. На генеральной репетиции присутствовал министр К. П. Победоносцев, который был недоволен, что на декорациях были изображены иконы. В результате спектакль снова был отменен. В 1889-м оперу в очередной раз начали ставить. После двух спектаклей сам Антон Рубинштейн отказался вносить некоторые изменения.В 1885-1886 гг. композитору удалось организовать масштабный цикл, который назывался «Исторические концерты». Это было 175 музыкальных произведений, которые были исполнены два раза в российских и западноевропейских городах. Повторно он выступал только для педагогов и учащихся, при этом бесплатно. Такие концерты для каждого музыканта были настоящим событием.Антон Рубинштейн был уникальным самобытным пианистом, покорившим сердца многих своих современников. Его игру отличала большая мощь и необычайное умение создавать яркий художественный образ произведения. При этом созданию яркого целостного образа не мешали даже технические неточности, которые, по его собственному признанию, Рубинштейн во множестве допускал, — «полконцерта под рояль», как он иногда говорил про свою игру. С. В. Рахманинов вспоминал: «Рубинштейн был чудом в смысле техники, и всё же он признавался, что делал промахи. Возможно, они и были, но при этом он воссоздавал такие идеи и музыкальные картины, которые смогли бы возместить миллион ошибок. Когда Рубинштейн был чересчур точен, его исполнение теряло какую-то долю своего восхитительного обаяния.»Через три года композитор вновь возглавил консерваторию Петербурга. К этому времени он начал читать свои публичные музыкальные лекции. Их было 32. Так, он прочитал учащимся уникальный по объему «Курс фортепианной литературы». При этом эти лекции он сопровождал своими музыкальными иллюстрациями.Музыковед, композитор, музыкальный писатель и критик Леонид Сабанеев говорил: "Антон Григорьевич на меня произвёл глубокое впечатление, и я должен признать, что Чайковский, умерший раньше перед этим, — на меня никогда такого сильного впечатления не производил. Прежде всего меня поразила его громоздкая фигура, вся несколько тяжеловатая, с огромным «бетховенским» лбом и копной густых с сединой и рыжеватостью волос – тоже напоминавших о Бетховене. Странное впечатление оставлял его взор — он закидывал назад очень сильно голову и смотрел сквозь веки вниз на собеседника, что давало впечатление страшной гордости и «неприступности».В эти же времена начались торжества, связанные с полувековым юбилеем артистической деятельности великого музыканта. Кроме того, Рубинштейну присвоили звание Почётного гражданина Петергофа. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий лет жизнь музыканта была связана с этим городком: там располагалась его дача. Тогда же он в очередной раз покинул консерваторию.Уволившись из консерватории, Рубинштейн организовал Международный конкурс для молодых композиторов и пианистов. По его замыслу, это состязание должно проходить каждые пять лет. Расходы оплачивал сам композитор. Материальная составляющая заключалась в процентах с его собственного капитала.На первом конкурсе, который состоялся в Петербурге в 1890-м, председательствовал лично Рубинштейн. Следующее мероприятие прошло в Берлине в 95-м. Затем эстафету приняли города Вена, Париж и другие. Последний конкурс должен был пройти в Берлине в 1915-м, но планам помешала Первая мировая война.На эти музыкальные состязания были привлечены лучшие пианисты и композиторы со всех уголков мира. Рубинштейн, по его воспоминаниям, вовсе не считал педагогическую деятельность своим любимым занятием. Но все-таки молодых музыкантов он многому сумел научить. Радовали слушателей своей прекрасной музыкой ученики Антона Рубинштейна.Самым известным учеником Рубинштейна был польский пианист Иосиф Гофман. Ещё в детском возрасте он, как и учитель, был вундеркиндом. С семи лет маленький Иосиф уже начал гастролировать. В 1892-м в Дрездене он прослушался и у Рубинштейна. В результате, Гофман стал единственным частным учеником композитора. Два раза в неделю он приходил к нему домой. Рубинштейн усиленно работал с ним.Рубинштейн много внимания уделял благотворительности. Как пишет критик А. В. Оссовский, «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; по приблизительному расчёту, им было пожертвовано около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая безвозмездного участия в концертах в пользу всяких учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал».Антон Рубинштейн дружил с И. Репиным. Великий художник очень любил музыку, считался меломаном. Особенно его очаровало творчество друга, Антона Рубинштейна. Художник написал три его портрета. Последняя картина «Портрет дирижера и композитора А. Г. Рубинштейна» создавалась, когда самого композитора уже не стало. Любопытно, в этот период Репин познакомился с членами купеческого семейства Шихобаловых из Самары. Они предложили приобрести эту картину, и терпеливо ждали завершения работы. В 1915-м портрет Антона Рубинштейна уже украшал стены особняка Шихобаловых в Самаре. А весной 1918-го вся коллекция этих купцов была национализирована и передана в местный музей.Последние годы жизни композитор провёл в основном в Дрездене. Порой он приезжал и в другие города с целью принять участие в благотворительных концертах. Также он продолжал заниматься композиторской, педагогической и литературной работой.Достижения Рубинштейна сделали его имя легендарным, но у себя на родине он не мог быть вполне счастлив, так как постоянно при жизни его творчество безосновательно считали не совсем русским. Он говорил: «Для евреев я — христианин, для христиан — еврей, для русских я — немец, для немцев — русский, для классиков я — новатор, для новаторов — ретроград.»Внезапная смерть в 1894-м застала его на любимой даче в Петергофе. Кончина именитого музыканта нашла отклик в самых широких кругах российского общества. Именно тогда начали говорить о нём как о «незабвенном». Похоронили его в Александро-Невской лавре. Впоследствии прах перенесли в Некрополь мастеров искусств, что на Тихвинском кладбище. Это было в 1938-м. году.Его наследие: 13 опер, балет «Виноградная лоза», шесть симфоний (наиболее известна Вторая с программным названием «Океан»), пять концертов для фортепиано, концерты для виолончели, скрипки с оркестром, более 100 романсов, а также сонаты, трио, квартеты и другая камерная музыка.«Многописание» Рубинштейна имело обратную сторону: «Я уважаю Ваши сочинения, но с некоторыми критическими оговорками, – писал композитору Ференц Лист. – Ваша крайняя продуктивность до сих пор не оставляла Вам досуга, необходимого для того, чтобы на Ваших сочинениях сильнее почувствовалась печать индивидуальности и чтобы Вы могли их довершить».Рубинштейн – лауреат Золотой медали Королевского филармонического общества (1876). Он был членом Шведской королевской музыкальной академии (1870). Его именем назван Высший музыкальный колледж в Тирасполе, бывшая Троицкая улица в Санкт-Петербурге. На ней в доме №38, где с 1887 по 1891 годы жил композитор, установлена мемориальная доска. В Петергофе его именем названы улица и музыкальная школа, а на Санкт-Петербургском проспекте, рядом со знаменитым парком, в 2005 г. установлен бюст Рубинштейна. Как пианист Рубинштейн стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времён. Ирина Кирзнер , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Рубинштейн Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1194 — статья прочитана 79 раз Комментарии