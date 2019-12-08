Основатель Русского музыкального общества и первой русской консерватории

В 1831 г. семья Рубинштейн приняла православие в Бердичеве. Толчком к крещению, по поздним воспоминаниям матери композитора, стал Указ императора Николая I о призыве детей на 25-летнюю воинскую службу: на семью перестали распространяться законы черты оседлости.
Когда маленькому Антону исполнилось два года, семейство Рубинштейнов перебралось в столицу. Там отцу удалось открыть карандашно-булавочное предприятие. Через пару лет он смог приобрести и дом на Ордынке. Туда на огонек приходили студенты, учителя, чиновники. Постоянно звучала музыка. Именно тогда родители будущего композитора заметили, что он внимательно слушает, как его мать играет на фортепиано.
А однажды он исполнил для поклонников его таланта свою «Ундину», аккомпанируя на фортепиано. В целом гастрольное турне шло два года. И отклики на эти концерты были самые блестящие.
Страсть к сочинению охватила Рубинштейна с детского возраста. По большому счету он упорно и много трудился практически во всех музыкальных жанрах. Число его творений – 119, не считая двенадцать опер, романсов и сочинений для фортепиано.
Несмотря на большую известность, Рубинштейн считал, что его важнейшее дело – музыкальное просвещение. Он был одним из основоположников профессионального музыкального образования в стране. В результате ему удалось переломить существующее мнение о том, что музыка является исключительно уделом дилетантов-аристократов. Таким образом, когда он вернулся в Россию после турне, то взялся за организацию Русского музыкального общества. Он стал его директором.
На открытии консерватории Антон Рубинштейн произнес речь, основные постулаты которой актуальны и сегодня: «Учащиеся… должны работать так, чтобы, не довольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству; должны не желать выходить из этих стен иначе как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе, делать честь их образователям…»
В июне 1865 г. Рубинштейн женился на княжне Вере Александровне Чикуановой. В браке родились два сына и дочь.
Деятельность Рубинштейна не всегда находила понимание: многие русские музыканты, среди которых были члены «Могучей кучки» во главе с М. А. Балакиревым и А. Н. Серов, опасались излишнего «академизма» консерватории и не считали её роль важной в формировании русской музыкальной школы. Против Рубинштейна были настроены и придворные круги, конфликт с которыми вынудил его в 1867 покинуть пост директора консерватории.
Через некоторое время состоялся американский тур. Сцену он тогда делил с известным скрипачом Г. Венявским. За восемь месяцев дуэтом они дали 215 выступлений, получив за это неслыханный по тем временам гонорар — 80 тысяч рублей.
Однако в этот период Антон Рубинштейн мечтал, чтобы оставить навсегда концертную эстраду. Его мысли обращались к опере. Именно тогда он написал оперу «Вавилонское столпотворение». В 70-х она с большим успехом исполнялась в Дюссельдорфе, Вене и Кёнигсберге.
Самое известное произведение композитора – это опера «Демон». Она была написана по мотивам известнейшей поэмы М. Лермонтова и может быть сопоставлена с иными зрелыми образцами жанра: «Вертером» Массне и «Фаустом» Гуно.
Самой трудной оказалась судьба оперы «Купец Калашников». Впервые её показали в России. Дирижировал сам автор. Но вскоре исполнение запретили. Спустя три года запрет был снят, и все шло к постановке. На генеральной репетиции присутствовал министр К. П. Победоносцев, который был недоволен, что на декорациях были изображены иконы. В результате спектакль снова был отменен. В 1889-м оперу в очередной раз начали ставить. После двух спектаклей сам Антон Рубинштейн отказался вносить некоторые изменения.
В 1885-1886 гг. композитору удалось организовать масштабный цикл, который назывался «Исторические концерты». Это было 175 музыкальных произведений, которые были исполнены два раза в российских и западноевропейских городах. Повторно он выступал только для педагогов и учащихся, при этом бесплатно. Такие концерты для каждого музыканта были настоящим событием.
Через три года композитор вновь возглавил консерваторию Петербурга. К этому времени он начал читать свои публичные музыкальные лекции. Их было 32. Так, он прочитал учащимся уникальный по объему «Курс фортепианной литературы». При этом эти лекции он сопровождал своими музыкальными иллюстрациями.
Музыковед, композитор, музыкальный писатель и критик Леонид Сабанеев говорил: "Антон Григорьевич на меня произвёл глубокое впечатление, и я должен признать, что Чайковский, умерший раньше перед этим, — на меня никогда такого сильного впечатления не производил. Прежде всего меня поразила его громоздкая фигура, вся несколько тяжеловатая, с огромным «бетховенским» лбом и копной густых с сединой и рыжеватостью волос – тоже напоминавших о Бетховене. Странное впечатление оставлял его взор — он закидывал назад очень сильно голову и смотрел сквозь веки вниз на собеседника, что давало впечатление страшной гордости и «неприступности».
Уволившись из консерватории, Рубинштейн организовал Международный конкурс для молодых композиторов и пианистов. По его замыслу, это состязание должно проходить каждые пять лет. Расходы оплачивал сам композитор. Материальная составляющая заключалась в процентах с его собственного капитала.
На первом конкурсе, который состоялся в Петербурге в 1890-м, председательствовал лично Рубинштейн. Следующее мероприятие прошло в Берлине в 95-м. Затем эстафету приняли города Вена, Париж и другие. Последний конкурс должен был пройти в Берлине в 1915-м, но планам помешала Первая мировая война.
Самым известным учеником Рубинштейна был польский пианист Иосиф Гофман. Ещё в детском возрасте он, как и учитель, был вундеркиндом. С семи лет маленький Иосиф уже начал гастролировать. В 1892-м в Дрездене он прослушался и у Рубинштейна. В результате, Гофман стал единственным частным учеником композитора. Два раза в неделю он приходил к нему домой. Рубинштейн усиленно работал с ним.
Рубинштейн много внимания уделял благотворительности. Как пишет критик А. В. Оссовский, «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; по приблизительному расчёту, им было пожертвовано около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая безвозмездного участия в концертах в пользу всяких учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал».
Последние годы жизни композитор провёл в основном в Дрездене. Порой он приезжал и в другие города с целью принять участие в благотворительных концертах. Также он продолжал заниматься композиторской, педагогической и литературной работой.
Достижения Рубинштейна сделали его имя легендарным, но у себя на родине он не мог быть вполне счастлив, так как постоянно при жизни его творчество безосновательно считали не совсем русским. Он говорил: «Для евреев я — христианин, для христиан — еврей, для русских я — немец, для немцев — русский, для классиков я — новатор, для новаторов — ретроград.»
Его наследие: 13 опер, балет «Виноградная лоза», шесть симфоний (наиболее известна Вторая с программным названием «Океан»), пять концертов для фортепиано, концерты для виолончели, скрипки с оркестром, более 100 романсов, а также сонаты, трио, квартеты и другая камерная музыка.
«Многописание» Рубинштейна имело обратную сторону: «Я уважаю Ваши сочинения, но с некоторыми критическими оговорками, – писал композитору Ференц Лист. – Ваша крайняя продуктивность до сих пор не оставляла Вам досуга, необходимого для того, чтобы на Ваших сочинениях сильнее почувствовалась печать индивидуальности и чтобы Вы могли их довершить».
Когда маленькому Антону исполнилось два года, семейство Рубинштейнов перебралось в столицу. Там отцу удалось открыть карандашно-булавочное предприятие. Через пару лет он смог приобрести и дом на Ордынке. Туда на огонек приходили студенты, учителя, чиновники. Постоянно звучала музыка. Именно тогда родители будущего композитора заметили, что он внимательно слушает, как его мать играет на фортепиано.
А однажды он исполнил для поклонников его таланта свою «Ундину», аккомпанируя на фортепиано. В целом гастрольное турне шло два года. И отклики на эти концерты были самые блестящие.
Страсть к сочинению охватила Рубинштейна с детского возраста. По большому счету он упорно и много трудился практически во всех музыкальных жанрах. Число его творений – 119, не считая двенадцать опер, романсов и сочинений для фортепиано.
Несмотря на большую известность, Рубинштейн считал, что его важнейшее дело – музыкальное просвещение. Он был одним из основоположников профессионального музыкального образования в стране. В результате ему удалось переломить существующее мнение о том, что музыка является исключительно уделом дилетантов-аристократов. Таким образом, когда он вернулся в Россию после турне, то взялся за организацию Русского музыкального общества. Он стал его директором.
На открытии консерватории Антон Рубинштейн произнес речь, основные постулаты которой актуальны и сегодня: «Учащиеся… должны работать так, чтобы, не довольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству; должны не желать выходить из этих стен иначе как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе, делать честь их образователям…»
В июне 1865 г. Рубинштейн женился на княжне Вере Александровне Чикуановой. В браке родились два сына и дочь.
Деятельность Рубинштейна не всегда находила понимание: многие русские музыканты, среди которых были члены «Могучей кучки» во главе с М. А. Балакиревым и А. Н. Серов, опасались излишнего «академизма» консерватории и не считали её роль важной в формировании русской музыкальной школы. Против Рубинштейна были настроены и придворные круги, конфликт с которыми вынудил его в 1867 покинуть пост директора консерватории.
Через некоторое время состоялся американский тур. Сцену он тогда делил с известным скрипачом Г. Венявским. За восемь месяцев дуэтом они дали 215 выступлений, получив за это неслыханный по тем временам гонорар — 80 тысяч рублей.
Однако в этот период Антон Рубинштейн мечтал, чтобы оставить навсегда концертную эстраду. Его мысли обращались к опере. Именно тогда он написал оперу «Вавилонское столпотворение». В 70-х она с большим успехом исполнялась в Дюссельдорфе, Вене и Кёнигсберге.
Самое известное произведение композитора – это опера «Демон». Она была написана по мотивам известнейшей поэмы М. Лермонтова и может быть сопоставлена с иными зрелыми образцами жанра: «Вертером» Массне и «Фаустом» Гуно.
Самой трудной оказалась судьба оперы «Купец Калашников». Впервые её показали в России. Дирижировал сам автор. Но вскоре исполнение запретили. Спустя три года запрет был снят, и все шло к постановке. На генеральной репетиции присутствовал министр К. П. Победоносцев, который был недоволен, что на декорациях были изображены иконы. В результате спектакль снова был отменен. В 1889-м оперу в очередной раз начали ставить. После двух спектаклей сам Антон Рубинштейн отказался вносить некоторые изменения.
В 1885-1886 гг. композитору удалось организовать масштабный цикл, который назывался «Исторические концерты». Это было 175 музыкальных произведений, которые были исполнены два раза в российских и западноевропейских городах. Повторно он выступал только для педагогов и учащихся, при этом бесплатно. Такие концерты для каждого музыканта были настоящим событием.
Через три года композитор вновь возглавил консерваторию Петербурга. К этому времени он начал читать свои публичные музыкальные лекции. Их было 32. Так, он прочитал учащимся уникальный по объему «Курс фортепианной литературы». При этом эти лекции он сопровождал своими музыкальными иллюстрациями.
Музыковед, композитор, музыкальный писатель и критик Леонид Сабанеев говорил: "Антон Григорьевич на меня произвёл глубокое впечатление, и я должен признать, что Чайковский, умерший раньше перед этим, — на меня никогда такого сильного впечатления не производил. Прежде всего меня поразила его громоздкая фигура, вся несколько тяжеловатая, с огромным «бетховенским» лбом и копной густых с сединой и рыжеватостью волос – тоже напоминавших о Бетховене. Странное впечатление оставлял его взор — он закидывал назад очень сильно голову и смотрел сквозь веки вниз на собеседника, что давало впечатление страшной гордости и «неприступности».
Уволившись из консерватории, Рубинштейн организовал Международный конкурс для молодых композиторов и пианистов. По его замыслу, это состязание должно проходить каждые пять лет. Расходы оплачивал сам композитор. Материальная составляющая заключалась в процентах с его собственного капитала.
На первом конкурсе, который состоялся в Петербурге в 1890-м, председательствовал лично Рубинштейн. Следующее мероприятие прошло в Берлине в 95-м. Затем эстафету приняли города Вена, Париж и другие. Последний конкурс должен был пройти в Берлине в 1915-м, но планам помешала Первая мировая война.
Самым известным учеником Рубинштейна был польский пианист Иосиф Гофман. Ещё в детском возрасте он, как и учитель, был вундеркиндом. С семи лет маленький Иосиф уже начал гастролировать. В 1892-м в Дрездене он прослушался и у Рубинштейна. В результате, Гофман стал единственным частным учеником композитора. Два раза в неделю он приходил к нему домой. Рубинштейн усиленно работал с ним.
Рубинштейн много внимания уделял благотворительности. Как пишет критик А. В. Оссовский, «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; по приблизительному расчёту, им было пожертвовано около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая безвозмездного участия в концертах в пользу всяких учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал».
Последние годы жизни композитор провёл в основном в Дрездене. Порой он приезжал и в другие города с целью принять участие в благотворительных концертах. Также он продолжал заниматься композиторской, педагогической и литературной работой.
Достижения Рубинштейна сделали его имя легендарным, но у себя на родине он не мог быть вполне счастлив, так как постоянно при жизни его творчество безосновательно считали не совсем русским. Он говорил: «Для евреев я — христианин, для христиан — еврей, для русских я — немец, для немцев — русский, для классиков я — новатор, для новаторов — ретроград.»
Его наследие: 13 опер, балет «Виноградная лоза», шесть симфоний (наиболее известна Вторая с программным названием «Океан»), пять концертов для фортепиано, концерты для виолончели, скрипки с оркестром, более 100 романсов, а также сонаты, трио, квартеты и другая камерная музыка.
«Многописание» Рубинштейна имело обратную сторону: «Я уважаю Ваши сочинения, но с некоторыми критическими оговорками, – писал композитору Ференц Лист. – Ваша крайняя продуктивность до сих пор не оставляла Вам досуга, необходимого для того, чтобы на Ваших сочинениях сильнее почувствовалась печать индивидуальности и чтобы Вы могли их довершить».