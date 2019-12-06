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Мировой триумф литовских танцоров /добавлено фото/





Триумфом литовской танцевальной пары Эвалдас Содейка и Ева Жукаускайте-Содейкене завершился проходивший в Вильнюсе чемпионат мира по европейской программе среди танцоров Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

На домашнем паркете Эвалдас и Ева впервые стали чемпионами.

Однако их успех вовсе не случаен: на протяжении всего нынешнего года эта пара выигрывала практически все турниры.

Второе судьи отдали представителям Италии Франческо Галуппо и Деборе Пачини, третьими стали чемпионы России – Евгений Мошенин и Дана Спицына.

Лишь в шаге от подиума осталась еще одна литовская пара Вайдотас Лацитис – Вероника Голоднева-Лацитене. К слову, совсем недавно Вероника, бывшая до этого гражданкой России, получила литовское гражданство.


Фото Артура Михайловского, специально для «Обзора»

Инф. «Обзора»
Категории: спорт, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Всемирная федерация танцевального спорта
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 6 декабря, 09:44

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