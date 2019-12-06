Мировой триумф литовских танцоров /добавлено фото/

На домашнем паркете Эвалдас и Ева впервые стали чемпионами.Однако их успех вовсе не случаен: на протяжении всего нынешнего года эта пара выигрывала практически все турниры.Второе судьи отдали представителям Италии Франческо Галуппо и Деборе Пачини, третьими стали чемпионы России – Евгений Мошенин и Дана Спицына.Лишь в шаге от подиума осталась еще одна литовская пара Вайдотас Лацитис – Вероника Голоднева-Лацитене. К слову, совсем недавно Вероника, бывшая до этого гражданкой России, получила литовское гражданство.