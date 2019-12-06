Мировой триумф литовских танцоров /добавлено фото/

Триумфом литовской танцевальной пары Эвалдас Содейка и Ева Жукаускайте-Содейкене завершился проходивший в Вильнюсе чемпионат мира по европейской программе среди танцоров Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).
На домашнем паркете Эвалдас и Ева впервые стали чемпионами.
Однако их успех вовсе не случаен: на протяжении всего нынешнего года эта пара выигрывала практически все турниры.
Второе судьи отдали представителям Италии Франческо Галуппо и Деборе Пачини, третьими стали чемпионы России – Евгений Мошенин и Дана Спицына.
Лишь в шаге от подиума осталась еще одна литовская пара Вайдотас Лацитис – Вероника Голоднева-Лацитене. К слову, совсем недавно Вероника, бывшая до этого гражданкой России, получила литовское гражданство.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, культура, в странах Балтии
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