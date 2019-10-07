Игра и показатели 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости







Грозненскому «Ахмату» стоило только сменить тренера, как команда, испытывающая в этом сезоне большие трудности в игре, тут же взяла три очка. Причём – на выезде.



Вот только отставка рулевого далеко не всегда гарантирует моментальный успех (хотя бы временный). В этом придётся убеждаться болельщикам московских клубов «Спартак», уже освободившегося от Олега Кононова, и «Динамо», уволившее Дмитрия Хохлова после третьего поражения команды подряд.



Любопытно, что О.Кононову пришлось уйти также после поражения от «Оренбурга».



Чемпионат России по футболу



12-й тур



«Уфа» - «Ахмат» (Грозный) – 0:1 (гол: У.Анхель, 9).



«Оренбург» - «Динамо» (Москва) – 2:0 (А.кулишев, 61, У.Радакович, 88). Удаление: А.Юсупов, 42 – «Динамо». Вот только отставка рулевого далеко не всегда гарантирует моментальный успех (хотя бы временный). В этом придётся убеждаться болельщикам московских клубов «Спартак», уже освободившегося от Олега Кононова, и «Динамо», уволившее Дмитрия Хохлова после третьего поражения команды подряд.Любопытно, что О.Кононову пришлось уйти также после поражения от «Оренбурга».«Уфа» - «Ахмат» (Грозный) – 0:1 (гол: У.Анхель, 9).«Оренбург» - «Динамо» (Москва) – 2:0 (А.кулишев, 61, У.Радакович, 88). Удаление: А.Юсупов, 42 – «Динамо». «Рубин» (Казань) – «Тамбов» - 2:1 (И.Коновалов, 27, З.Давиташвили, 32 – Г.Мелкадзе, 54).



«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара) – 0:2 (А.Соболев, 4, 69). Незабитый пенальти: А.Соболев, 61 - «Крылья Советов».



«Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:3 (О.Шатов, 58 – «Зенит», в свои ворота – Б.Иванович, 3, М.Оздоев, 27, С.Азмун, 63).



«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (А.Эдер, 9, А.Миранчук, 45+2, с пенальти – Э.Кангва, 11).



ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (Н.Влашич, 90+2, с пенальти - Х.Байрамян, 11, 44, Э.Шомуродов, 61).



«Краснодар» - «Спартак» (Москва) – 2:1 (М.Берг, 3, С.Петров, 20 – Дж.Ларссон, 45). Удаления: К.Пантелеан, 88 - «Краснодар», Г.Джикия, 90+3 – «Спартак».



Бомбардиры: 1-2. Э.Шомуродов («Ростов»), А.Соболев («Крылья Советов») – по 10 голов, 3-6. А.Дзюба («Зенит»), Дж.Деспотович («Оренбург), Гж.Крыховяк («Локомотив»), Н.Влашич (ЦСКА) – по 5 голов.



Положение команд: 1. «Локомотив» - 26 очков (разница мячей: 20-11), 2. «Ростов» - 26 (23-15), 3. «Краснодар» – 26 (25-13), 4. «Зенит» - 26 (21-6), 5. ЦСКА - 25 (19-11), 6. «Уфа» - 15 (11-11), 7. «Арсенал» - 14 (14-18), 8. «Оренбург» - 14 (17-19), 9. «Урал» - 14 (18-26), 10. «Крылья Советов» - 14 (17-16), 11. «Рубин» - 14 (8-16), 12. «Спартак» - 14 (13-15), 13. «Сочи» - 12 (10-15), 14. «Ахмат» - 12 (8-17), 15. «Динамо» - 10 (8-14), 16. «Тамбов» - 8 (10-19).



В 13-м туре, который состоится 18-20 октября, встречаются: «Ахмат» - «Локомотив», «Тамбов» - «Урал», «Спартак» - «Рубин», «Зенит» - «Ростов», «Оренбург» - «Крылья Советов», «Уфа» - ЦСКА, «Арсенал» - «Сочи», «Динамо» - «Краснодар».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 87 раз Комментарии